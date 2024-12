Alla Città del Teatro la Befana si festeggia con la Compagnia Nando & Maila

Written by admin• 10:27 am• Cascina, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa

CASCINA – Alla Città del Teatro di Cascina la Befana si festeggia a Teatro con la Compagnia Nando & Maila in “Sonata per Tubi”: Arie di musica classica per strumenti inconsueti.

Lunedì 6 gennaio alle 17.00, in occasione dell’Epifania, la Città del Teatro di Cascina invita il pubblico a un’esperienza unica e sorprendente con “Sonata per Tubi”, lo spettacolo della Compagnia Nando & Maila. Un evento speciale che mescola clownerie, giocoleria e musica per regalare emozioni a spettatori di ogni età.

“Sonata per Tubi” è un concerto? O forse un circo? È il circo dell’invenzione, un viaggio musicale e circense dove ogni oggetto, dal palco agli attrezzi, si trasforma in uno strumento musicale, creando melodie che spaziano da Rossini a Beethoven, dai Pink Floyd ai Rolling Stones, fino a Louis Armstrong.

Uno spettacolo innovativo e poetico, ideato e interpretato da Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani e Marilù D’Andria, che si distingue per la sua creatività, oggetti di uso comune diventano protagonisti di arie classiche e ritmi contemporanei: pezzi di tubo volano e si trasformano in violoncelli e contrabbassi, mentre il palcoscenico stesso diventa un’orchestra viva.

La narrazione prende vita con l’arrivo di una giovane protagonista, una moderna principessa che porta scompiglio e rompe le armonie. Il suo viaggio simbolico rappresenta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, un percorso di crescita scandito da canti polifonici, danze e prove di coraggio, culminando in un rituale finale intenso e coinvolgente.

Con una durata di 60 minuti e pensato per un pubblico trasversale (tout public), “Sonata per Tubi” è un perfetto mix di spettacolo, emozione e riflessione. Una proposta che celebra il coraggio, la creatività e l’arte di crescere, offrendo agli spettatori un’occasione per riscoprire il fascino del circo contemporaneo e il potere della musica dal vivo.

E per la gioia di tutti i bambini arriverà anche la Befana!

Prevendita biglietti in teatro e circuito Ticketone Boxoffice Toscana

Biglietti da 6 a 9€

Lunedì 6 gennaio 2025 ore 17.00

La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)

info 050 744 400 biglietteria@lacittadelteatro.it

prevendita in teatro e Ticketone

Last modified: Dicembre 27, 2024