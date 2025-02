Lenergy Pisa Beach Soccer, rinnova Simone Marinai: “Contento della scelta”

Written by admin• 10:34 am• Pisa SC

PISA – Dopo l’innesto del team manager sul fronte dirigenziale il Lenergy Pisa Beach Soccer continua a presentare i volti della prima squadra, con la conferma di Simone Marinai. Alla terza stagione in nerazzurro l’abile esterno contribuirà con esperienza e continuità a una squadra sempre più ambiziosa, di cui si configura come importante perno tattico.

“Sono felice che nonostante passino gli anni la società abbia rinnovato la fiducia in me. So che farò parte di una squadra composta da grandissimi campioni e farò del mio meglio per dare il mio contributo in campo e fuori. Insomma, anche quest’anno sono riusciti a non farmi smettere“, ammette sorridendo Marinai.

Last modified: Febbraio 7, 2025