Lenergy Pisa Beach Soccer, ecco il calendario della gare della stagione

Written by admin• 12:30 pm• Pisa, Sport

PISA – In vista dell’inizio della stagione di beach soccer, il Dipartimento BS della LND ha pubblicato i calendari dei campionati di Serie A e Under 20.

In Serie A, ad Alghero il Lenergy Pisa BS affronterà Città di Milano il 30 maggio alle ore 17:15, We Beach Catania il 31 maggio alle ore 16:00, Farmaè Viareggio BS il 1° giugno alle ore 17:15, Napoli BS il 2 giugno alle ore 15:15; dopo l’Euro Winners Cup a Nazaré e la Coppa Italia a San Benedetto del Tronto, il Campionato nerazzurro riprenderà a Castellammare di Stabia con le sfide contro Happy Car Sambenedettese BS il 9 luglio alle ore 17:15 e contro Domusbet.tv Catania BS il 10 luglio alle ore 19:45; ultima tappa di Poule Scudetto nell’attesa tappa di Tirrenia, dove il Lenergy Pisa BS giocherà il 18 luglio alle ore 17:45 contro Roma BS, il 19 luglio alle ore 17:15 contro Cagliari BS e il 20 luglio alle ore 17:15 contro Bologna BS.

Tappa unica di qualificazione alla fase finale invece per l’Under 20, impegnata a Terracina l’11 giugno alle ore 17:00 con We Beach Catania, il 12 giugno alle ore 19:00 con Farmaè Viareggio BS, il 13 giugno alle ore 19:00 con Domusbet.tv Catania BS, il 14 giugno alle ore 21:00 con Terracina BSC, mentre la sfida con Icierre Lamezia BS viene posticipata al 2 luglio alle ore 18:30 presso San Benedetto del Tronto, dove si svolgerà anche la Coppa Italia di categoria.

Last modified: Maggio 15, 2025