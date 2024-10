“Leggere per Tutti”: la SMSBiblio promuove la comunicazione aumentativa alternativa

Scritto da admin• 11:19 am• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Una postazione PC dedicata alla scrittura di testi tradotti automaticamente in simboli, insieme a due libri in formato inbook illustrati con testo in simboli, sono solo alcune delle iniziative della SMSBiblio del Comune di Pisa per accogliere e includere in biblioteca persone con disabilità legate alla comunicazione. In futuro, verranno presentati anche libri creati appositamente in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Il progetto è stato presentato durante una tavola rotonda a cui hanno partecipato Filippo Bedini, assessore alla cultura, Giulia Gambini, assessore alla disabilità, e altre figure chiave del Comune e della biblioteca.

«Questo progetto – ha affermato l’assessore Bedini – rende la nostra biblioteca un esempio di inclusione culturale, ampliando l’accesso a risorse come audiolibri, libri in braille e, ora, testi in CAA. Stiamo implementando strumenti innovativi come il software “Symwriter”, che traduce i testi in una lingua fatta di simboli. Si tratta di un passo importante per rendere la conoscenza accessibile a tutti».

«Questa iniziativa è fondamentale per rendere la nostra biblioteca sempre più inclusiva – ha sottolineato Giulia Gambini – rispondendo alle esigenze di famiglie e persone con difficoltà di lettura e comprensione».

Per accogliere chi ha bisogni comunicativi complessi, è stato creato uno spazio per la lettura facilitata, con scaffali dedicati a libri in simboli e CAA, testi ad alta leggibilità e audiolibri. La sezione è in continuo ampliamento, attualmente include 43 libri in simboli, 147 inbook, 157 a corpo sedici, 19 a corpo diciotto, 34 in braille, 129 ad alta leggibilità e 113 audiolibri.

Dal 2018, diverse attività sono state promosse nella provincia di Pisa per sensibilizzare sull’importanza dei libri in simboli della CAA. La Rete Operativa Inbook toscana, di cui fa parte anche la SMSBiblio, si è impegnata a tradurre e stampare un libro inbook ogni anno.

La biblioteca si dedica attivamente alla diffusione della conoscenza riguardante i libri in simboli, accogliendo bambini, ragazzi e adulti con bisogni comunicativi complessi, le loro famiglie e gli educatori. A partire dal prossimo mese di novembre, sarà disponibile una postazione PC con il software SymWriter 2, permettendo a chiunque di creare storie utilizzando simboli, immagini e parole.

SymWriter 2 è un software che facilita la scrittura di testi con traduzione automatica in simboli, considerando la costruzione della frase. Utilizza la simbologia Widgit e offre un proprio set di immagini, rendendolo ideale per la creazione di diari di lavoro e materiali didattici.

La Rete Bibliolandia sta preparando una serie di iniziative per promuovere i libri in CAA, che si svolgeranno da novembre 2024 a febbraio 2025 in diverse biblioteche.

Last modified: Ottobre 31, 2024