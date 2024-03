L’effemeride pisana

Scritto da Leonardo Miraglia• 8:00 am• Pisa, Cultura, Tutti

Il santo del giorno

San Leandro di Siviglia Vescovo

Cartagena, Spagna 534 – Siviglia, Spagna 13 marzo 600

Protettore dai reumatismi

Emblema: Bastone pastorale

Martirologio Romano: A Siviglia in Spagna, san Leandro, vescovo, che, fratello dei santi Isidoro, Fulgenzio e Fiorentina, con la sua predicazione e il suo attivo impegno convertì dall’eresia ariana alla fede cattolica i Visigoti, con l’aiuto del loro re Reccaredo.

Solitamente viene rappresentato con il cuore infiammato o un triangolo in una mano a ricordo della sua predicazione contro l’arianesimo. Gregorio gli fece dono di un’immagine della Vergine, e a volte è ritratto con essa.

Significato del nome:

Leandro: uomo calmo, uomo sereno, dal greco

E’ accaduto il 13 marzo:

1639 – Il New College di Cambridge, Massachusetts, viene intitolato all’ecclesiastico John Harvard e cambia nome in Università di Harvard

1781 – L’astronomo William Herschel scopre il pianeta Urano

1861 – I soldati borbonici issano la bandiera bianca sulla Real Cittadella di Messina; si arrende così uno degli ultimi centri di resistenza borbonica

1921 – La Mongolia dichiara l’indipendenza dalla Cina

1930 – Comunicata la scoperta del pianeta Plutone

1943 – Le truppe tedesche deportano o uccidono gli ebrei del Ghetto di Cracovia

1969 – Programma Apollo: la Apollo 9 rientra sulla Terra dopo aver testato il Modulo Lunare

1972 – Milano, si apre il XIII congresso del PCI, nel corso del quale Enrico Berlinguer sarà eletto segretario del partito

1975 – A Milano un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia operaia aggrediscono lo studente diciannovenne Sergio Ramelli iscritto al Fronte della Gioventù; Ramelli morirà, a causa dei traumi riportati, il 29 aprile

2004 – Luciano Pavarotti si esibisce per la sua 379ª e ultima volta al teatro Metropolitan Opera di New York nel ruolo di Mario Cavaradossi della Tosca

2013 – Dopo il conclave viene eletto papa, al quinto scrutinio, il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, che assume il nome di Francesco

Pisani celebrati il 13 marzo:

Beato Agnello da Pisa, Sacerdote dei Frati Minori

Pisa, 1194 circa – Oxford, Inghilterra, 13 marzo 1235/1236

Martirologio Romano: A Oxford in Inghilterra, beato Agnello da Pisa, sacerdote, che, mandato da san Francesco prima in Francia e poi in Inghilterra, vi istituì l’Ordine dei Minori e promosse lo studio delle scienze sacre.

Nati il 13 marzo:

Adam Clayton

Musicista britannico, U2

13 marzo 1960

Carlo Conti

Conduttore TV

13 marzo 1961

Ron Hubbard

Scrittore statunitense, Fondatore di Scientology

13 marzo 1911 – 24 gennaio 1986

Luciano Ligabue

Rocker

13 marzo 1960

William H. Macy

Attore statunitense

13 marzo 1950

Carlo Vanzina

Regista

13 marzo 1951 – 8 luglio 2018

Ela Weber

Conduttrice TV

13 marzo 1966

Proverbio del 13 marzo:

Gennaio zappatore, febbraio potatore, marzo amoroso, aprile carciofaio, maggio ciliegiaio, giugno fruttaio, luglio agrestaio, agosto pescaio, settembre ficaio, ottoble mostaio, novembre vinaio, dicembre favaio.





