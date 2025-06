L’Effemeride Pisana dell’8 giugno 2025

Written by Leonardo Miraglia• 7:12 am• Cultura, Pisa

di Leonardo Miraglia

Domenica 8 giugno 2025, il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:57

Giornata mondiale degli oceani

Giornata mondiale del tumore al cervello

La solennità del giorno:

Pentecoste

L’effusione dello Spirito Santo

Patrona di:

Gaggiano, Serravalle Sesia, San Salvatore Monferrato, Follina, Ravascletto, Allai, Soddì

Domenica dopo cinquanta giorni dalla Pasqua (celebrazione mobile)

La Pentecoste, celebrata cinquanta giorni dopo la Pasqua, affonda le sue radici nella tradizione ebraica come “festa della mietitura” e “festa dei primi frutti”, un gioioso ringraziamento a Dio per i doni della terra. Con il tempo, assunse anche il significato di commemorazione della promulgazione della Legge mosaica sul Monte Sinai. Nel Nuovo Testamento, la Pentecoste assume un nuovo significato centrale: la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo a Gerusalemme. Questo evento, narrato negli Atti degli Apostoli, segna la nascita della Chiesa Cristiana. Lo Spirito Santo dona agli Apostoli la capacità di parlare in lingue diverse, permettendo loro di diffondere il messaggio evangelico a tutto il mondo. La figura dello Spirito Santo, già presente nell’Antico Testamento come forza divina, assume nel Nuovo Testamento una dimensione personale e divina. Lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità, principio di santificazione, unità della Chiesa e ispirazione biblica. Egli guida il magistero della Chiesa e accompagna i fedeli nella loro ricerca della verità.

E’ accaduto l’8 giugno:

452 – Attila invade l’Italia

793 – I Vichinghi compiono il loro primo raid documentato devastando l’Abbazia di Lindisfarne in Inghilterra

1191 – Riccardo I d’Inghilterra giunge alla città di San Giovanni d’Acri durante la Terza crociata

1509 – Dopo un assedio durato dieci anni, Pisa cade e perde per sempre la sua indipendenza per mano di Firenze

1859 – Napoleone III e Vittorio Emanuele II entrano a Milano dopo le vittorie riportate nella seconda guerra d’indipendenza; contemporaneamente a Melegnano si combatte un’aspra battaglia per assicurarsi il transito verso Lodi

1887 – Herman Hollerith ottiene il brevetto per il suo calcolatore a schede perforate

1917 – Prima guerra mondiale: sul Monte Zebio (Altopiano di Asiago) esplode una mina che seppellisce l’intero presidio della Brigata “Catania”

1937 – Prima assoluta della cantata Carmina Burana di Carl Orff all’Oper Frankfurt di Francoforte sul Meno

1949 – Celebrità come John Garfield, Danny Kaye, Helen Keller, Fredric March, Paul Muni, Dorothy Parker ed Edward G. Robinson vengono nominate in un rapporto dell’FBI come membri del Partito Comunista degli Stati Uniti d’America

1959 – La prima (e unica) spedizione di posta missilistica

1968 – James Earl Ray viene arrestato per l’omicidio di Martin Luther King Jr.

1976 – Francesco Coco, procuratore della Repubblica di Genova, diventa la prima vittima intenzionale delle Brigate Rosse

1984 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi Ghostbusters – Acchiappafantasmi

1985 – Claudio Baglioni pubblica La vita è adesso, che diventerà l’album più venduto della storia della musica italiana

1987: Nasce Telefono Azzurro, il telefono utilizzato per la difesa dei minori

2003 – La Polonia vota a favore dell’adesione all’Unione europea in un referendum

2004 – Primo transito di Venere dal 1882; il successivo avverrà il 6 giugno 2012

Nati l’8 giugno:

TIM BERNERS-LEE

Informatico inglese, inventore del World Wide Web

α 8 giugno 1955

LUIGI COMENCINI

Regista italiano

α 8 giugno 1916 ω 6 aprile 2007

FRANK LLOYD WRIGHT

Architetto statunitense

α 8 giugno 1867 ω 9 aprile 1959

ROBERT SCHUMANN

Compositore tedesco

α 8 giugno 1810 ω 29 luglio 1856

KANYE WEST

Musicista, rapper, produttore discografico e stilista statunitense

α 8 giugno 1977

MARGUERITE YOURCENAR

Scrittrice francese

α 8 giugno 1903 ω 17 dicembre 1987

Deceduti l’8 giugno:

ANDREW JACKSON

7° Presidente degli Stati Uniti d’America

α 15 marzo 1767 ω 8 giugno 1845

CORRADO MANTONI

Conduttore TV italiano

α 2 agosto 1924 ω 8 giugno 1999

MAOMETTO

Fondatore e profeta arabo dell’Islam

α Anno di nascita: 570 ω 8 giugno 632

ARNOLDO MONDADORI

Editore italiano

α 2 novembre 1889 ω 8 giugno 1971

GEORGE SAND

Scrittrice francese

α 1 luglio 1804 ω 8 giugno 1876

JOHANN WINCKELMANN

Archeologo e storico dell’arte tedesco

α 9 dicembre 1717 ω 8 giugno 1768

Il proverbio dell’8 giugno:

Chi spesso giura, spesso mente

