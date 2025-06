Elena Meini (LEGA): “Uso improprio dell’Alert System a Cascina. il Comune manda messaggi ai cittadini per ricordare di andare a votare ai referendum”

Written by admin• 8:16 am• Pisa, Politica

CASCINA – “Sono rimasta sorpresa ed ho dovuto riascoltare il messaggio, proveniente dal Comune di Cascina, in cui una voce registrata dava precise indicazioni, diciamo così organizzative, in vista del voto per i referendum, ricordando cosa serva per andare a votare e specificando dove fare un eventuale duplicato della tessera elettorale-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega ed anche Consigliere comunale nella stessa località del pisano.”

“A nostro avviso, si tratta di un uso improprio dell’Alert System, da non confondere con l’It-Alert, che viene, appunto, utilizzato dall’amministrazione cascinese in modo assolutamente distorto, rispetto alla sua naturale funzione, sì informativa, ma non certo per questo contesto referendario-prosegue il Consigliere.” “Pertanto, chiederemo lumi all’Agcom per verificare ufficialmente se si possa trattare di un grave abuso; informare massivamente i cittadini, con tale modalità, su una questione non certamente emergenziale, ci lascia, infatti, molto perplessi, se non indignati-conclude seccamente la rappresentante della Lega.”

Last modified: Giugno 8, 2025