L’Effemeride Pisana del 9 ottobre 2025

di Leonardo Miraglia

Giovedì 9 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 18:47, le ore di luce solare sono 11 e 24 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 232mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale della posta

Giornata internazionale della birra e della pizza

Giornata internazionale della vista

Giornata dell’indipendenza dell’Uganda

Santo del giorno:

San Giovanni Leonardi, sacerdote

Protettore dei farmacisti

Diecimo, Lucca, 1541 – Roma, 9 ottobre 1609

Nato a Diecimo, in lucchesia, nel 1541 Giovanni Leonardi a 26 anni fa il farmacista. Quando la prospera repubblica viene colpita da una grave crisi decide di soccorrere i poveri e l’esperienza lo porta a diventare prete nel 1572. Ama l’insegnamento, lo fa prima con i bambini e poi con gli adulti. Nel 1574 fonda la famiglia religiosa dei «Chierici regolari della madre di Dio» e diventa un protagonista della riforma cattolica. A Lucca cominciano a non amarlo e così, nel 1584 mentre si trova a Roma, viene bandito in perpetuo dalla sua città perché disturba l’ordine pubblico e manca di rispetto all’autorità costituita. A Roma, però, cresce il suo prestigio e Clemente VIII lo manda a riordinare congregazioni religiose e riformare monasteri. Muore a Roma nel 1609 e viene proclamato santo da Pio XI nel 1938.

Onomastici del giorno:

Abramo, Dionigi, Ingrid, Sara, Sibilla

E’ accaduto il 9 ottobre:

768 – Carlomanno I e Carlo Magno vengono proclamati re dei Franchi

1000 – Leif Ericson scopre Vinland, diventando il primo europeo conosciuto a mettere piede in Nord America

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

1701 – La “Collegiate School of Connecticut” (in seguito ribattezzata Università di Yale) ottiene uno statuto

1776 – Padre Francisco Palou fonda la Missione San Francisco de Asís, in quella che oggi è San Francisco

1790 – Un grave terremoto nel nord dell’Algeria provoca gravi danni e uno tsunami nel Mar Mediterraneo uccidendo tremila persone

1818 – Durante il Congresso di Aquisgrana viene firmato un trattato con la Francia che prevede il ritiro immediato delle truppe napoleoniche di occupazione

1829 – Friedrich Parrot, con un gruppo di naturalisti e di medici, raggiunse la vetta del monte Ararat

1834 – Apertura della Dublin and Kingstown Railway, la prima ferrovia in Irlanda

1871 – Il Grande incendio di Chicago viene messo sotto controllo

1873 – Viene fondato lo United States Naval Institute

1874 – Con la firma del Trattato di Berna viene istituito quello che è oggi l’Unione postale universale e da allora questa data diventerà la Giornata mondiale della posta

1877 – Onori militari e sepoltura del generale George Armstrong Custer caduto assieme ai suoi soldati nella battaglia del Little Bighorn più di un anno prima

1888 – Il Monumento a Washington viene aperto al pubblico

1936 – I generatori della Boulder Dam (in seguito rinominata Diga di Hoover) iniziano a trasportare elettricità dal Colorado a Los Angeles

1940 – Seconda guerra mondiale: battaglia d’Inghilterra – Durante un raid aereo notturno della Luftwaffe, la Cattedrale di St. Paul, a Londra, viene colpita dalle bombe. Durante un raid su Liverpool, nasce John Lennon

1944 – Seconda guerra mondiale: il primo ministro britannico Winston Churchill e il capo dell’Unione Sovietica Iosif Stalin, iniziano una conferenza di nove giorni, a Mosca, per discutere del futuro dell’Europa

1962 – L’Uganda ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1963 – Disastro del Vajont: nell’Italia nord-orientale, 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della Diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle

1967 – Il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia

1970 – In Cambogia viene proclamata la Repubblica Khmer

1980 – Papa Giovanni Paolo II riceve in visita privata il Dalai Lama Tenzin Gyatso

1981 – Il presidente François Mitterrand abolisce la pena di morte in Francia

1986 – The Phantom of the Opera debutta all’His Majesty’s Theatre, nel West End londinese

1994 – Viene creato a Darmstadt l’elemento 110

2004 – Hamid Karzai è il vincitore delle prime elezioni presidenziali libere in Afghanistan

2006 – Primo test atomico della Corea del Nord, sebbene i dati rilevati lascino seri dubbi sul fatto che si tratti di una vera esplosione nucleare

2010 – Afghanistan, muoiono 4 alpini della Brigata alpina “Julia” durante la scorta ad un convoglio, viene ridiscusso il ruolo italiano nella guerra in Afghanistan

2011 – Sebastian Vettel diventa per la seconda volta campione del mondo di Formula 1

La frase del giorno di Frate Indovino:

Audacia ti porti, buon senso ti scorti

Nati il 9 ottobre:

GUILLERMO DEL TORO

Regista messicano

α 9 ottobre 1964

ALFRED DREYFUS

Militare francese

α 9 ottobre 1859 ω 12 luglio 1935

EDDIE GUERRERO

Atleta, wrestler messicano

α 9 ottobre 1967 ω 13 novembre 2005

JOHN LENNON

Cantante e musicista inglese, Beatles

α 9 ottobre 1940 ω 8 dicembre 1980

OTTAVIA PICCOLO

Attrice italiana

α 9 ottobre 1949

Deceduti il 9 ottobre:

ERNESTO CHE GUEVARA

Rivoluzionario argentino

α 14 giugno 1928 ω 9 ottobre 1967

KATHERINE MANSFIELD

Scrittrice neozelandese

α 14 ottobre 1888 ω 9 ottobre 1923

JOSEPH PILATES

Insegnante e imprenditore tedesco naturalizzato statunitense

α 9 dicembre 1883 ω 9 ottobre 1967

OSKAR SCHINDLER

Imprenditore tedesco, famoso per aver salvato oltre 1000 ebrei dalla Shoah

α 28 aprile 1908 ω 9 ottobre 1974

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L'immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'"accadde il…" sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0)

