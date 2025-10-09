L’Effemeride Pisana del 9 ottobre 2025

di Leonardo Miraglia
Giovedì 9 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:23 e tramonta alle 18:47, le ore di luce solare sono 11 e 24 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 232mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata mondiale della posta
Giornata internazionale della birra e della pizza
Giornata internazionale della vista
Giornata dell’indipendenza dell’Uganda
Santo del giorno:
San Giovanni Leonardi, sacerdote
Protettore dei farmacisti
Diecimo, Lucca, 1541 – Roma, 9 ottobre 1609
Nato a Diecimo, in lucchesia, nel 1541 Giovanni Leonardi a 26 anni fa il farmacista. Quando la prospera repubblica viene colpita da una grave crisi decide di soccorrere i poveri e l’esperienza lo porta a diventare prete nel 1572. Ama l’insegnamento, lo fa prima con i bambini e poi con gli adulti. Nel 1574 fonda la famiglia religiosa dei «Chierici regolari della madre di Dio» e diventa un protagonista della riforma cattolica. A Lucca cominciano a non amarlo e così, nel 1584 mentre si trova a Roma, viene bandito in perpetuo dalla sua città perché disturba l’ordine pubblico e manca di rispetto all’autorità costituita. A Roma, però, cresce il suo prestigio e Clemente VIII lo manda a riordinare congregazioni religiose e riformare monasteri. Muore a Roma nel 1609 e viene proclamato santo da Pio XI nel 1938.
Onomastici del giorno:
Abramo, Dionigi, Ingrid, Sara, Sibilla
E’ accaduto il 9 ottobre:
- 768 – Carlomanno I e Carlo Magno vengono proclamati re dei Franchi
- 1000 – Leif Ericson scopre Vinland, diventando il primo europeo conosciuto a mettere piede in Nord America
- 1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati
- 1701 – La “Collegiate School of Connecticut” (in seguito ribattezzata Università di Yale) ottiene uno statuto
- 1776 – Padre Francisco Palou fonda la Missione San Francisco de Asís, in quella che oggi è San Francisco
- 1790 – Un grave terremoto nel nord dell’Algeria provoca gravi danni e uno tsunami nel Mar Mediterraneo uccidendo tremila persone
- 1818 – Durante il Congresso di Aquisgrana viene firmato un trattato con la Francia che prevede il ritiro immediato delle truppe napoleoniche di occupazione
- 1829 – Friedrich Parrot, con un gruppo di naturalisti e di medici, raggiunse la vetta del monte Ararat
- 1834 – Apertura della Dublin and Kingstown Railway, la prima ferrovia in Irlanda
- 1871 – Il Grande incendio di Chicago viene messo sotto controllo
- 1873 – Viene fondato lo United States Naval Institute
- 1874 – Con la firma del Trattato di Berna viene istituito quello che è oggi l’Unione postale universale e da allora questa data diventerà la Giornata mondiale della posta
- 1877 – Onori militari e sepoltura del generale George Armstrong Custer caduto assieme ai suoi soldati nella battaglia del Little Bighorn più di un anno prima
- 1888 – Il Monumento a Washington viene aperto al pubblico
- 1936 – I generatori della Boulder Dam (in seguito rinominata Diga di Hoover) iniziano a trasportare elettricità dal Colorado a Los Angeles
- 1940 – Seconda guerra mondiale: battaglia d’Inghilterra – Durante un raid aereo notturno della Luftwaffe, la Cattedrale di St. Paul, a Londra, viene colpita dalle bombe. Durante un raid su Liverpool, nasce John Lennon
- 1944 – Seconda guerra mondiale: il primo ministro britannico Winston Churchill e il capo dell’Unione Sovietica Iosif Stalin, iniziano una conferenza di nove giorni, a Mosca, per discutere del futuro dell’Europa
- 1962 – L’Uganda ottiene l’indipendenza dal Regno Unito
- 1963 – Disastro del Vajont: nell’Italia nord-orientale, 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della Diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle
- 1967 – Il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia
- 1970 – In Cambogia viene proclamata la Repubblica Khmer
- 1980 – Papa Giovanni Paolo II riceve in visita privata il Dalai Lama Tenzin Gyatso
- 1981 – Il presidente François Mitterrand abolisce la pena di morte in Francia
- 1986 – The Phantom of the Opera debutta all’His Majesty’s Theatre, nel West End londinese
- 1994 – Viene creato a Darmstadt l’elemento 110
- 2004 – Hamid Karzai è il vincitore delle prime elezioni presidenziali libere in Afghanistan
- 2006 – Primo test atomico della Corea del Nord, sebbene i dati rilevati lascino seri dubbi sul fatto che si tratti di una vera esplosione nucleare
- 2010 – Afghanistan, muoiono 4 alpini della Brigata alpina “Julia” durante la scorta ad un convoglio, viene ridiscusso il ruolo italiano nella guerra in Afghanistan
- 2011 – Sebastian Vettel diventa per la seconda volta campione del mondo di Formula 1
La frase del giorno di Frate Indovino:
Audacia ti porti, buon senso ti scorti
Nati il 9 ottobre:
GUILLERMO DEL TORO
ALFRED DREYFUS
α 9 ottobre 1859 ω 12 luglio 1935
EDDIE GUERRERO
α 9 ottobre 1967 ω 13 novembre 2005
JOHN LENNON
Cantante e musicista inglese, Beatles
α 9 ottobre 1940 ω 8 dicembre 1980
OTTAVIA PICCOLO
ERNESTO CHE GUEVARA
α 14 giugno 1928 ω 9 ottobre 1967
KATHERINE MANSFIELD
α 14 ottobre 1888 ω 9 ottobre 1923
JOSEPH PILATES
Insegnante e imprenditore tedesco naturalizzato statunitense
α 9 dicembre 1883 ω 9 ottobre 1967
OSKAR SCHINDLER
Imprenditore tedesco, famoso per aver salvato oltre 1000 ebrei dalla Shoah
α 28 aprile 1908 ω 9 ottobre 1974
