L’Effemeride Pisana del 9 gennaio 2026

di Leonardo Miraglia

Venerdì 9 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:56, le ore di luce solare sono 9 e 05 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 318mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Marcellino di Ancona, vescovo

Appartenente alla nobile famiglia dei Boccamajore, fu Vescovo di Ancona nella seconda metà del VI secolo esercitando il suo ministero con grande zelo ‘vir vitae venerabilis’ lo definisce S. Gregorio Magno.

Si narra che in un furioso incendio, difficilmente controllabile, il Santo si fosse fatto portare impedito nella deambulazione per una grave forma di gotta vicino al fuoco con il vangelo in mano, ottenendone la cessazione delle fiamme. La sua memoria è legata ad un Codice Evangeliario.

Oggi è il giorno di:

Giorno internazionale dei coreografi

La citazione del giorno:

Il poeta comincia dove finisce l’uomo. (Ortega y Gasset)

E’ accaduto il 9 gennaio nel mondo:

1448 – A Milano si tiene la prima lotteria italiana

1768 – Philip Astley mette in scena il primo circo moderno (a Londra)

1793 – Jean-Pierre Blanchard è il primo a volare con un pallone aerostatico negli Stati Uniti

1806 – Horatio Nelson viene sepolto nella Cattedrale di St. Paul

1839 – L’Accademia francese delle scienze dà l’annuncio dell’invenzione del dagherrotipo

1923 – Juan de la Cierva esegue il primo volo su un autogiro

1951 – Inaugurazione a New York della sede ufficiale delle Nazioni Unite

1957 – Comincia a operare la base permanente Amundsen-Scott South Pole Station

1960 – In Egitto inizia la costruzione della Diga di Assuan

1986 – Dopo aver perso una battaglia legale con la Polaroid, la Kodak lascia il settore della fotografia istantanea

1995 – Valeri Poliakov completa 366 giorni nello spazio a bordo della stazione spaziale Mir, infrangendo il record di permanenza nello spazio

1996 – La Sun Microsystems annuncia la formazione della divisione JavaSoft per sviluppare e supportare la piattaforma Java

1998 – Saul Perlmutter del Berkeley Lab annuncia alla conferenza di Washington dell’American Astronomical Society che i dati sulle supernova indicano un universo in accelerazione, che si espanderà per sempre

2007 – Steve Jobs, durante la conferenza di apertura del Macworld, presenta il primo modello dell’iPhone

La frase del giorno di Frate Indovino:

Nel commercio conta più il credito che il debito

Nati il 9 gennaio:

JOAN BAEZ

Cantante folk statunitense

α 9 gennaio 1941

SIMONE DE BEAUVOIR

Scrittrice, filosofa e femminista francese

α 9 gennaio 1908 ω 14 aprile 1986

GENNARO GATTUSO

Allenatore ed ex calciatore italiano

α 9 gennaio 1978

LEO GULLOTTA

Attore italiano

α 9 gennaio 1946

KATE MIDDLETON

Reale inglese

α 9 gennaio 1982

DOMENICO MODUGNO

Cantante e attore italiano

α 9 gennaio 1928 ω 6 agosto 1994

RICHARD NIXON

37° Presidente degli Stati Uniti d’America



α 9 gennaio 1913 ω 22 aprile 1994

JIMMY PAGE

Chitarrista inglese, Led Zeppelin

α 9 gennaio 1944

GIOVANNI PAPINI

Scrittore italiano

α 9 gennaio 1881 ω 8 luglio 1956

DAN PETERSON

Allenatore di pallacanestro e telecronista sportivo statunitense

α 9 gennaio 1936

WILBUR SMITH

Scrittore zambiano naturalizzato sudafricano

α 9 gennaio 1933 ω 13 novembre 2021

Deceduti il 9 gennaio:

NORBERTO BOBBIO

Filosofo italiano

α 18 ottobre 1909 ω 9 gennaio 2004

GIUSEPPE BOTTAI

Gerarca fascista e politico italiano

α 3 settembre 1895 ω 9 gennaio 1959

RE VITTORIO EMANUELE II

Primo re d’Italia

α 14 marzo 1820 ω 9 gennaio 1878

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L'immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'"accadde il…" sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0)

