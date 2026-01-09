L’Effemeride Pisana del 9 gennaio 2026

di Leonardo Miraglia
Venerdì 9 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:56, le ore di luce solare sono 9 e 05 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 318mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
San Marcellino di Ancona, vescovo
Appartenente alla nobile famiglia dei Boccamajore, fu Vescovo di Ancona nella seconda metà del VI secolo esercitando il suo ministero con grande zelo ‘vir vitae venerabilis’ lo definisce S. Gregorio Magno.
Si narra che in un furioso incendio, difficilmente controllabile, il Santo si fosse fatto portare impedito nella deambulazione per una grave forma di gotta vicino al fuoco con il vangelo in mano, ottenendone la cessazione delle fiamme. La sua memoria è legata ad un Codice Evangeliario.
Oggi è il giorno di:
Giorno internazionale dei coreografi
La citazione del giorno:
Il poeta comincia dove finisce l’uomo. (Ortega y Gasset)
E’ accaduto il 9 gennaio nel mondo:
- 1448 – A Milano si tiene la prima lotteria italiana
- 1768 – Philip Astley mette in scena il primo circo moderno (a Londra)
- 1793 – Jean-Pierre Blanchard è il primo a volare con un pallone aerostatico negli Stati Uniti
- 1806 – Horatio Nelson viene sepolto nella Cattedrale di St. Paul
- 1839 – L’Accademia francese delle scienze dà l’annuncio dell’invenzione del dagherrotipo
- 1923 – Juan de la Cierva esegue il primo volo su un autogiro
- 1951 – Inaugurazione a New York della sede ufficiale delle Nazioni Unite
- 1957 – Comincia a operare la base permanente Amundsen-Scott South Pole Station
- 1960 – In Egitto inizia la costruzione della Diga di Assuan
- 1986 – Dopo aver perso una battaglia legale con la Polaroid, la Kodak lascia il settore della fotografia istantanea
- 1995 – Valeri Poliakov completa 366 giorni nello spazio a bordo della stazione spaziale Mir, infrangendo il record di permanenza nello spazio
- 1996 – La Sun Microsystems annuncia la formazione della divisione JavaSoft per sviluppare e supportare la piattaforma Java
- 1998 – Saul Perlmutter del Berkeley Lab annuncia alla conferenza di Washington dell’American Astronomical Society che i dati sulle supernova indicano un universo in accelerazione, che si espanderà per sempre
- 2007 – Steve Jobs, durante la conferenza di apertura del Macworld, presenta il primo modello dell’iPhone
La frase del giorno di Frate Indovino:
Nel commercio conta più il credito che il debito
JOAN BAEZ
α 9 gennaio 1941
SIMONE DE BEAUVOIR
Scrittrice, filosofa e femminista francese
α 9 gennaio 1908 ω 14 aprile 1986
GENNARO GATTUSO
Allenatore ed ex calciatore italiano
α 9 gennaio 1978
LEO GULLOTTA
α 9 gennaio 1946
KATE MIDDLETON
α 9 gennaio 1982
DOMENICO MODUGNO
α 9 gennaio 1928 ω 6 agosto 1994
RICHARD NIXON
α 9 gennaio 1913 ω 22 aprile 1994
JIMMY PAGE
Chitarrista inglese, Led Zeppelin
α 9 gennaio 1944
GIOVANNI PAPINI
α 9 gennaio 1881 ω 8 luglio 1956
DAN PETERSON
Allenatore di pallacanestro e telecronista sportivo statunitense
α 9 gennaio 1936
WILBUR SMITH
Scrittore zambiano naturalizzato sudafricano
α 9 gennaio 1933 ω 13 novembre 2021
NORBERTO BOBBIO
α 18 ottobre 1909 ω 9 gennaio 2004
GIUSEPPE BOTTAI
Gerarca fascista e politico italiano
α 3 settembre 1895 ω 9 gennaio 1959
RE VITTORIO EMANUELE II
α 14 marzo 1820 ω 9 gennaio 1878
