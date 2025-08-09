L’oroscopo degli oroscopi del 9 agosto

In ordine di apparizione potrete consultare le predizioni dell’oroscopo cinese di quello vedico e, da oggi, di quello egizio (non egiziano, ma egizio).
di Leonardo Miraglia
Oroscopo cinese per il 9 agosto 2025, anno del Serpente di Legno:
Topo
Energia: Moderata
Amore: Possibili incomprensioni, sii paziente.
Lavoro: Rallenta un attimo, rivedi i dettagli prima di concludere.
Consiglio: Evita il multitasking.
Bue
Energia: Bassa
Amore: Potresti sentirti emotivamente distante.
Lavoro: Attenzione a decisioni affrettate, giornata delicata.
Consiglio: Rallenta e fai solo l’essenziale.
Tigre
Energia: Instabile
Amore: Impulsività da contenere.
Lavoro: Non forzare le situazioni, lascia che le cose si svelino.
Consiglio: Medita prima di agire.
Coniglio
Energia: Positiva
Amore: Giornata affettuosa, buone connessioni emotive.
Lavoro: Occasioni da cogliere, ma senza fretta.
Consiglio: Ascolta la tua intuizione.
Drago
Energia: Alta
Amore: Carisma al top, attrai persone nuove.
Lavoro: Ottimo per parlare in pubblico o proporre idee.
Consiglio: Approfitta di questa energia!
Serpente
Energia: Sensibile
Amore: Riflessione profonda, possibili chiarimenti importanti.
Lavoro: Progetta, ma non agire impulsivamente.
Consiglio: Silenzio e strategia oggi sono potenti.
Cavallo
Energia: Tesa
Amore: Evita scontri, meglio la diplomazia.
Lavoro: Una giornata da attraversare con attenzione.
Consiglio: Fai il minimo necessario, poi riposa.
Capra
Energia: Armoniosa
Amore: Tenerezza e creatività nelle relazioni.
Lavoro: Ottimo per attività artistiche o relazioni umane.
Consiglio: Esprimi i tuoi sentimenti.
Scimmia
Energia: Confusa
Amore: Attenzione alla superficialità nei rapporti.
Lavoro: Rischi di distrazione, meglio rimandare decisioni.
Consiglio: Organizza le idee.
Gallo
Energia: Brillante
Amore: Sincerità apprezzata, evita però il sarcasmo.
Lavoro: Giornata produttiva, ma stai nei tuoi limiti.
Consiglio: Sii costruttivo, non solo critico.
Cane
Energia: Altalenante
Amore: Sii aperto e disponibile all’ascolto.
Lavoro: Qualcuno potrebbe sfidare la tua pazienza, respira.
Consiglio: Fidati dei tuoi valori.
Maiale
Energia: Molto positiva
Amore: Calore e condivisione. Ottimo per momenti in famiglia.
Lavoro: Giornata favorevole per collaborazioni.
Consiglio: Dai spazio alle relazioni autentiche.
Oroscopo vedico del 9 agosto 2025:
Mesha (Ariete)
- Amore: Evita discussioni impulsive, soprattutto in famiglia.
- Lavoro: Mercurio ti aiuta a chiarire malintesi. Buona giornata per chiarimenti.
- Salute: Tensioni muscolari. Prenditi pause.
- Spiritualità: Medita sul controllo della rabbia.
Consiglio: Evita scontri diretti, usa la mente.
Vṛṣabha (Toro)
- Amore: Ottimo momento per rinsaldare legami profondi.
- Lavoro: Giornata produttiva, specialmente se lavori con estetica o cibo.
- Salute: Evita eccessi a tavola.
- Spiritualità: Buon giorno per pratiche legate a Lakshmi.
Consiglio: Cura la bellezza esterna e interna.
Mithuna (Gemelli)
- Amore: Intesa affettuosa con partner, buone notizie in arrivo.
- Lavoro: Possibili contatti utili. Scrittura e insegnamento favoriti.
- Salute: Attenzione a gola e voce.
- Spiritualità: Sii onesto con te stesso nei pensieri.
Consiglio: Scrivi ciò che senti.
Karka (Cancro)
- Amore: Tanta emotività, ma anche guarigione del cuore.
- Lavoro: Giorno ottimo per chi lavora in ambito sociale, familiare, o olistico.
- Salute: Dormi di più.
- Spiritualità: Canta mantra lunari (es. Om Chandraya Namah).
Consiglio: Abbi fiducia nelle tue intuizioni.
Siṃha (Leone)
- Amore: Energia focosa ma poco stabile. Evita gelosie.
- Lavoro: Ambizione in aumento, ma non strafare.
- Salute: Stanchezza mentale.
- Spiritualità: Riconnettiti con il tuo dharma (scopo).
Consiglio: La leadership richiede calma.
Kanyā (Vergine)
- Amore: Ottimo per dialoghi onesti col partner.
- Lavoro: Creatività e razionalità lavorano bene insieme.
- Salute: Cura l’intestino.
- Spiritualità: Momento favorevole per preghiere dedicate a Saraswati.
Consiglio: Credi nella tua precisione.
Tulā (Bilancia)
- Amore: Dolcezza e scambi armoniosi.
- Lavoro: Arte, moda e media ben sostenuti.
- Salute: Ristabilisci equilibrio corpo-mente.
- Spiritualità: Trova il centro, anche nelle relazioni.
Consiglio: Armonizza l’ambiente domestico.
Vṛścika (Scorpione)
- Amore: Giornata intensa, ottima per chiarimenti profondi.
- Lavoro: Opportunità dietro le quinte.
- Salute: Sistema riproduttivo e reni da tenere sotto controllo.
- Spiritualità: Medita sul cambiamento.
Consiglio: La trasformazione parte da te.
Dhanu (Sagittario)
- Amore: Esplorazione e nuovi incontri.
- Lavoro: Viaggi o contatti esteri favoriti.
- Salute: Buona energia generale.
- Spiritualità: Amplia la tua visione spirituale.
Consiglio: Espandi i tuoi orizzonti.
Makara (Capricorno)
- Amore: Riserve emotive, ma senso di responsabilità in aumento.
- Lavoro: Ottimo giorno per strutturare piani e progetti.
- Salute: Rigidità muscolare o ossea.
- Spiritualità: Riflessione profonda sulla direzione di vita.
Consiglio: Riconosci ciò che costruisci ogni giorno.
Kumbha (Acquario)
- Amore: Originalità nei sentimenti, ma poca chiarezza.
- Lavoro: Idee nuove, da valutare con prudenza.
- Salute: Occhi e caviglie da proteggere.
- Spiritualità: Lascia spazio alla visione universale.
Consiglio: Fidati del tuo intuito, anche se sembra folle.
Mīna (Pesci)
- Amore: Tendenza a fuggire emotivamente: resta presente.
- Lavoro: Ottimo per artisti, musicisti e terapeuti.
- Salute: Idratazione e sonno fondamentali.
- Spiritualità: Giorno molto potente per connessione mistica.
Consiglio: Immergiti nella bellezza spirituale.
Nell’oroscopo egizio l’anno è suddiviso in 12 segni, ognuno rappresentato da una divinità egizia con tratti distintivi. Ogni segno corrisponde a uno o più periodi dell’anno (non coincide esattamente con i mesi, come nell’oroscopo occidentale).
Ogni persona ha un segno in base alla data di nascita, che riflette il temperamento, le potenzialità e le sfide legate alla divinità-guida.
I 12 segni dell’oroscopo egizio
|Segno
|Date
|Divinità
|Tratti principali
|Nilo
|1–7 gen, 19–28 giu, 1–7 set, 18–26 nov
|Il fiume sacro
|Calma, equilibrio, spiritualità
|Amon-Ra
|8–21 gen, 1–11 feb
|Dio del sole e della creazione
|Leadership, forza interiore, carisma
|Mut
|22–31 gen, 8–22 set
|Dea madre e protettrice
|Saggezza, empatia, riservatezza
|Geb
|12–29 feb, 20–31 ago
|Dio della terra
|Sensibilità, introspezione, onestà
|Osiride
|1–10 mar, 27 nov–18 dic
|Dio della rinascita
|Passionalità, trasformazione, ispirazione
|Iside
|11–31 mar, 18–29 ott, 19–31 dic
|Dea dell’amore e della magia
|Devozione, comunicazione, amore per la vita
|Thoth
|1–19 apr, 8–17 nov
|Dio della conoscenza e della scrittura
|Intelligenza, comunicazione, logica
|Horus
|20 apr–7 mag, 12–19 ago
|Dio del cielo e dei re
|Coraggio, orgoglio, senso di giustizia
|Anubi
|8–27 mag, 29 giu–13 lug
|Dio dei morti e dell’aldilà
|Mistero, intuizione, introspezione
|Set
|28 mag–18 giu, 28 set–2 ott
|Dio del caos e del cambiamento
|Ribellione, ambizione, intensità
|Bastet
|14–28 lug, 23–27 set, 3–17 ott
|Dea della casa, dei gatti e della musica
|Sensualità, armonia, protezione
|Sekhmet
|29 lug–11 ago, 30 ott–7 nov
|Dea guerriera del sole e della vendetta
|Autorità, passione, determinazione
Oroscopo egizio del 9 agosto 2025:
Nilo
- Generale: Giornata introspettiva. Il desiderio di tranquillità domina.
- Amore: Se sei in coppia, avrai bisogno di silenzio e complicità. I single preferiranno evitare le nuove conoscenze.
- Lavoro: Tempo di riflessioni più che di azioni. Non forzare le decisioni oggi.
Amon-Ra
- Generale: Giornata potente, carisma alle stelle.
- Amore: Attiri attenzioni senza volerlo. Se sei single, potresti iniziare un flirt intrigante.
- Lavoro: Ottimo momento per proporre idee, candidarsi o guidare un gruppo.
Mut
- Generale: Stai assorbendo troppe energie esterne. Rischi di esaurirti.
- Amore: Giornata tenera, ma potresti voler troppo controllare l’altro. Lascia respirare.
- Lavoro: Il tuo senso di protezione può trasformarsi in iper-responsabilità: delega.
Geb
- Generale: Calma apparente, ma dentro di te qualcosa sta cambiando.
- Amore: Una conversazione seria può rafforzare il legame. I single potrebbero riconoscere un’anima affine.
- Lavoro: Buon giorno per prendere decisioni immobiliari o economiche.
Osiride
- Generale: Giornata ideale per lasciar andare il passato.
- Amore: Una persona del passato potrebbe ricontattarti. Valuta con calma.
- Lavoro: Inizia un ciclo nuovo. Buon momento per ripensare la tua carriera.
Iside
- Generale: Emozioni delicate e desiderio di connessione.
- Amore: Romanticismo in crescita. Se sei single, potresti attrarre chi apprezza la tua dolcezza.
- Lavoro: Ottima giornata per la diplomazia, meno per decisioni fredde.
Thoth
- Generale: Mentalmente attivo, giornata perfetta per studiare o insegnare.
- Amore: Potresti sentirti distante o troppo razionale. Connettiti col cuore.
- Lavoro: Idee brillanti. Sfrutta la tua mente per scrivere, parlare o convincere.
Horus
- Generale: Spirito competitivo al massimo.
- Amore: Possessività in agguato. Ricorda che amare non significa controllare.
- Lavoro: Una sfida ti stimola: affrontala a testa alta. Ottima giornata per leadership.
Anubi
- Generale: Giornata profonda e spirituale.
- Amore: Emozioni intense. Potresti avere un sogno rivelatore su una relazione.
- Lavoro: Intuizioni azzeccate. Non ignorare una sensazione “strana” su una persona o un contratto.
Set
- Generale: Alta energia, ma instabilità emotiva.
- Amore: Potresti essere più diretto del solito, rischiando ferire. Respira prima di parlare.
- Lavoro: Ottimo per l’innovazione, ma evita scontri inutili con superiori.
Bastet
- Generale: Hai bisogno di bellezza e leggerezza.
- Amore: Ottimo giorno per coccole, cinema, musica o una cena romantica.
- Lavoro: Cura l’ambiente intorno a te: ordine e bellezza aumentano la produttività.
Sekhmet
- Generale: Energia e forza in abbondanza.
- Amore: Passioni forti e gelosie. Se sei in coppia, occhio alle esplosioni.
- Lavoro: Sei un treno in corsa. Ottimo giorno per decisioni forti, colloqui o confronti.