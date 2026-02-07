L’Effemeride Pisana del 7 febbraio 2026

Sabato 7 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:30 e tramonta alle 17:33, le ore di luce solare sono 10 e 03 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 346mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
Santa Giuliana, vedova
Nel reliquiario di San Petronio di Bologna è raffigurata Santa Giuliana, una nobile vedova bolognese che donò le sue ricchezze per la costruzione della chiesa di Santo Stefano. L’identificazione di questa santa è controversa, ma è possibile che si tratti di una nobile vedova bolognese che donò le sue ricchezze per la costruzione della chiesa, anche se non è possibile stabilire con certezza se si tratti della stessa donna che assistette alla rimozione dei corpi dei protomartiri bolognesi e fece edificare la basilica di San Lorenzo a Firenze.
Oggi è il giorno di:
Festa nazionale di Grenada
Giornata mondiale contro il bullismo
La citazione del giorno:
Gli uomini stimano più la roba che gli onori. (Niccolò Machiavelli)
Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):
…finchè la vita è la stagion d’amore, ad amare ci uniremo… vieni amore mio e sia colma la deliziosa messe dei baci…
Questa non la sapevo:
Nello spazio, gli astronauti sono più alti
E’ accaduto il 7 febbraio nel mondo:
- 1497 – Girolamo Savonarola, frate domenicano, reggente di Firenze, ordina il Falò delle vanità
- 1613 – Michele Romanov diventa zar di Russia
- 1871 – Un dentista statunitense inventa il trapano odontoiatrico: un modello a molle che raggiunge gli 800 giri al minuto
- 1882 – A Mississippi City si svolge l’ultimo incontro di pugilato dei pesi massimi disputato a mani nude
- 1898 – Inizia il processo per diffamazione contro Émile Zola per aver pubblicato J’accuse
- 1914 – Nasce il personaggio di Charlot con il primo cortometraggio dal titolo Charlot ingombrante
- 1943 – Seconda guerra mondiale: negli Stati Uniti viene annunciato il razionamento delle scarpe
- 1944 – Seconda guerra mondiale: le truppe tedesche lanciano la loro controffensiva contro la testa di sbarco di Anzio e Nettuno
- 1945 – Eccidio di Porzûs: partigiani comunisti trucidano altri partigiani appartenenti alle Brigate Osoppo in provincia di Udine
- 1962 – Il governo degli Stati Uniti vieta tutti i commerci con Cuba con il Proclama 3447: inizia l’Embargo contro Cuba
- 1964 – I Beatles arrivano per la prima volta negli USA
- 1971 – Le donne ottengono il diritto di voto in Svizzera
- 1974 – Grenada ottiene l’indipendenza dal Regno Unito
- 1984 – Gli astronauti Bruce McCandless e Robert Stewart eseguono la prima camminata nello spazio senza “guinzaglio”
- 1990 – Dissoluzione dell’Unione Sovietica: il Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica accetta di cedere il monopolio del potere
- 1991 – A Londra l’IRA, usando un mortaio rudimentale montato sul retro di un furgone, riesce a far esplodere un ordigno nel cortile del numero 10 di Downing Street, residenza del premier John Major, mentre è in corso una riunione di governo per discutere della guerra contro l’Iraq
- 1992 – I dodici Stati della Comunità economica europea firmano il Trattato di Maastricht
- 1998 – Iniziano i XVIII Giochi olimpici invernali a Nagano (Giappone)
- 2003 – Inviata la risposta all’ultimo contatto della sonda Pioneer 10
- 2008 – Lancio della missione STS-122 diretta alla Stazione spaziale internazionale con il laboratorio europeo Columbus
- 2014 – Iniziano i XXII Giochi olimpici invernali a Soči, Russia
- 2016 – Viene giocato il 50° Super Bowl al Levi’s Stadium in California, che vede contrapposti i Denver Broncos e i Carolina Panthers
La frase del giorno di Frate Indovino:
Chi sta in agio non cerchi disagio
CHARLES DICKENS
α 7 febbraio 1812 ω 9 giugno 1870
THOMAS MORE
α 7 febbraio 1478 ω 6 luglio 1535
ALFREDO CASTELLI
α 26 giugno 1947 ω 7 febbraio 2024
DORANDO PIETRI
α 16 ottobre 1885 ω 7 febbraio 1942
ANTOINE-JOSEPH ADOLPHE SAX
Musicista belga, inventore del sax
α 6 novembre 1814 ω 7 febbraio 1894
CLAUDIO VILLA
α 1 gennaio 1926 ω 7 febbraio 1987
