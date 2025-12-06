L’Effemeride Pisana del 6 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:03 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Sabato 6 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:35 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 9 e 5 minuti

La Luna sarà piena e sarà una Superluna dalle 00:15:18 e disterà dalla Terra 363.932 km.

Oggi èil 287mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giorno dell’indipendenza della Finlandia

Giorno della costituzione della Spagna

Festa nazionale della Birmania

Santo del giorno:

San Nicola di Bari, vescovo

Mutalasca, Cesarea di Cappadocia, 439 – Mar Saba, Palestina, 5 dicembre 532

Patrono di Puglia, Napoli, Bari, Sassari, Lecco, Mira, Merano, Argenta, San Nicola la Strada, Mentana e di altri comuni

Protettore dei bambini, marinai, di chiunque si trovi in circostanze sfavorevoli, ragazzi e ragazze, scolari, farmacisti, pescatori, dei porti di mare, barcaioli, panettieri, produttori e commercianti di olio, prestatori di denaro, banchi di pegno e bisognosi

Viene invocato contro i pericoli del mare, i furti e i ladri, le carestie, gli errori giudiziari e per avere un matrimonio felice

La carità è il “miracolo” più grande che nasce dalla fede: prendersi cura degli ultimi, del prossimo in genere, oggi è il messaggio più profetico e rivoluzionario che ci lascia san Nicola. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia, divenne vescovo di Mira in un tempo di persecuzione e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino nel 313. Difensore dell’ortodossia, forse partecipò al Concilio di Nicea nel 325. La tradizione gli attribuisce un’attenzione particolare nei confronti dei bisognosi, come le due giovani ragazze che poterono sposarsi solo grazie al dono da parte del vescovo di una dote. Morto attorno all’anno 335, nel 1087 le sue reliquie arrivarono a Bari, dove è venerato come patrono e considerato un protettore anche del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente.

E’ accaduto il 6 dicembre nel mondo:

1768 – Viene pubblicata la prima edizione dell’Encyclopædia Britannica

1877 Thomas Alva Edison inventa il fonografo e vi registra Mary Had a Little Lamb Esce il primo numero del Washington Post

1882 – Riunitesi a Manchester, le quattro federazioni calcistiche nazionali del Regno Unito fondano l’IFAB e istituiscono l’Home championship, la prima competizione internazionale nella storia del calcio

1884 – Viene completato il Monumento a Washington

1889 – Viene legalmente riconosciuta l’invenzione della lampadina da parte di Thomas Alva Edison

1907 – A Monongah si verifica la più grave sciagura mineraria della storia degli Stati Uniti d’America

1917 – La Finlandia dichiara l’indipendenza dalla Russia

1921 – La Repubblica d’Irlanda ottiene l’autonomia dal Regno Unito con la firma del Trattato anglo-irlandese

1957 – Un’esplosione sulla rampa di lancio vanifica il primo tentativo statunitense di lanciare un satellite artificiale (Progetto Vanguard)

1959 – A Napoli viene inaugurato lo Stadio del Sole, poi diventato San Paolo; vi si giocò Napoli-Juventus, terminata 2-1

1972 – Viene lanciato l’ultimo Saturn V con uomini a bordo, trasporta l’Apollo 17 nell’ultima missione del Programma Apollo

1990 – Un aereo militare fuori controllo vagante per i cieli di Bologna precipita sull’istituto superiore Salvemini di Casalecchio di Reno: dodici ragazzi di sedici anni muoiono sul colpo, altri quattro restano gravemente feriti; della strage nessuno sarà ritenuto colpevole

2017 – Il presidente statunitense Donald Trump riconosce ufficialmente Gerusalemme come capitale d’Israele

La frase del giorno di Frate Indovino:

Da qualunque delusione sappi trarre la lezione

Nati il 6 dicembre:

ANDREA AGNELLI

Imprenditore e dirigente sportivo italiano

α 6 dicembre 1975

Deceduti il 6 dicembre:

ALEXANDRE DUMAS PADRE

Scrittore francese

α 24 luglio 1802 ω 6 dicembre 1870

SAN NICOLA DI BARI

Santo cattolico

α 15 marzo 270 ω 6 dicembre 343

