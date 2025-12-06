L’Effemeride Pisana del 6 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Sabato 6 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:35 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 9 e 5 minuti
La Luna sarà piena e sarà una Superluna dalle 00:15:18 e disterà dalla Terra 363.932 km.
Oggi èil 287mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giorno dell’indipendenza della Finlandia
Giorno della costituzione della Spagna
Festa nazionale della Birmania
Santo del giorno:
San Nicola di Bari, vescovo
Mutalasca, Cesarea di Cappadocia, 439 – Mar Saba, Palestina, 5 dicembre 532
Patrono di Puglia, Napoli, Bari, Sassari, Lecco, Mira, Merano, Argenta, San Nicola la Strada, Mentana e di altri comuni
Protettore dei bambini, marinai, di chiunque si trovi in circostanze sfavorevoli, ragazzi e ragazze, scolari, farmacisti, pescatori, dei porti di mare, barcaioli, panettieri, produttori e commercianti di olio, prestatori di denaro, banchi di pegno e bisognosi
Viene invocato contro i pericoli del mare, i furti e i ladri, le carestie, gli errori giudiziari e per avere un matrimonio felice
La carità è il “miracolo” più grande che nasce dalla fede: prendersi cura degli ultimi, del prossimo in genere, oggi è il messaggio più profetico e rivoluzionario che ci lascia san Nicola. Nato tra il 250 e il 260 a Patara, nella Licia, divenne vescovo di Mira in un tempo di persecuzione e dovette affrontare anche la prigionia: si salvò grazie alla libertà di culto concessa dall’Editto di Costantino nel 313. Difensore dell’ortodossia, forse partecipò al Concilio di Nicea nel 325. La tradizione gli attribuisce un’attenzione particolare nei confronti dei bisognosi, come le due giovani ragazze che poterono sposarsi solo grazie al dono da parte del vescovo di una dote. Morto attorno all’anno 335, nel 1087 le sue reliquie arrivarono a Bari, dove è venerato come patrono e considerato un protettore anche del ponte di dialogo che unisce Occidente e Oriente.
E’ accaduto il 6 dicembre nel mondo:
- 1768 – Viene pubblicata la prima edizione dell’Encyclopædia Britannica
- 1877
- Thomas Alva Edison inventa il fonografo e vi registra Mary Had a Little Lamb
- Esce il primo numero del Washington Post
- 1882 – Riunitesi a Manchester, le quattro federazioni calcistiche nazionali del Regno Unito fondano l’IFAB e istituiscono l’Home championship, la prima competizione internazionale nella storia del calcio
- 1884 – Viene completato il Monumento a Washington
- 1889 – Viene legalmente riconosciuta l’invenzione della lampadina da parte di Thomas Alva Edison
- 1907 – A Monongah si verifica la più grave sciagura mineraria della storia degli Stati Uniti d’America
- 1917 – La Finlandia dichiara l’indipendenza dalla Russia
- 1921 – La Repubblica d’Irlanda ottiene l’autonomia dal Regno Unito con la firma del Trattato anglo-irlandese
- 1957 – Un’esplosione sulla rampa di lancio vanifica il primo tentativo statunitense di lanciare un satellite artificiale (Progetto Vanguard)
- 1959 – A Napoli viene inaugurato lo Stadio del Sole, poi diventato San Paolo; vi si giocò Napoli-Juventus, terminata 2-1
- 1972 – Viene lanciato l’ultimo Saturn V con uomini a bordo, trasporta l’Apollo 17 nell’ultima missione del Programma Apollo
- 1990 – Un aereo militare fuori controllo vagante per i cieli di Bologna precipita sull’istituto superiore Salvemini di Casalecchio di Reno: dodici ragazzi di sedici anni muoiono sul colpo, altri quattro restano gravemente feriti; della strage nessuno sarà ritenuto colpevole
- 2017 – Il presidente statunitense Donald Trump riconosce ufficialmente Gerusalemme come capitale d’Israele
La frase del giorno di Frate Indovino:
Da qualunque delusione sappi trarre la lezione
Nati il 6 dicembre:
ANDREA AGNELLI
Imprenditore e dirigente sportivo italiano
ALEXANDRE DUMAS PADRE
α 24 luglio 1802 ω 6 dicembre 1870
SAN NICOLA DI BARI
α 15 marzo 270 ω 6 dicembre 343
