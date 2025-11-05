L’Effemeride Pisana del 5 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:39 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 5 novembre 2025, il Sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 17:05, le ore di luce solare sono 10 e 8 minuti

Oggi avremo la Luna Piena (Superluna) alle 14:20:26 che disterà dalla Terra 363.654 km.

Oggi è il 258mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata per la sensibilizzazione dello tsunami

Giorno della polvere da sparo

Giorno del football americano

Santo del giorno:

San Guido Maria Conforti, vescovo e fondatore della Pia società di San Francesco Saverio per le missioni estere

Parma, 30 marzo 1865 – 5 novembre 1931

I malanni fisici che lo afflissero sin da ragazzo (era nato a Parma nel 1865) impedirono a Guido Maria Conforti di seguire la strada che il padre voleva per lui (dirigente agricolo), ma anche la via della missione «ad gentes». Non per questo il fondatore dei Saveriani si perse d’animo. Acquistò una casa per formare giovani missionari. Nacque così la «Pia società saveriana». I primi Saveriani andarono in Cina nel 1899. La missione fu stroncata nel sangue dalla rivolta dei Boxers. Ma non si fermarono. Conforti era intanto divenuto, nel 1902, arcivescovo di Ravenna. Dovette, però, lasciare due anni dopo per gravi motivi di salute. In seguitò migliorò, tanto che il Papa lo mandò vescovo a Parma, diocesi di cui era stato già vicario generale. La resse per 25 anni, compiendo ben 5 visite pastorali nelle 300 parrocchie. Andò a trovare anche i missionari nel Celeste Impero. Morì nel 1931. E’ beato dal 1996 e santo dal 2011.

E’ accaduto il 5 novembre:

333 a.C. – Battaglia di Isso, le forze di Alessandro Magno, sovrano di Macedonia, affrontarono e sconfissero i Persiani di Dario III

1219 – Durante la quinta crociata, termina dopo oltre un anno l’assedio di Damietta con la presa della città da parte dei crociati

1605 – Congiura delle polveri: un complotto di Guy Fawkes per far saltare in aria il Parlamento inglese viene sventato quando Sir Thomas Knyvet, un giudice di pace, trova Fawkes in una cantina sotto l’edificio del parlamento

1872 – Suffragio femminile: in violazione della legge, la suffragetta Susan B. Anthony vota per la prima volta (verrà multata di 100 dollari)

1895 – George B. Selden ottiene il primo brevetto statunitense per un’automobile

1911 – Dopo aver dichiarato guerra all’Impero ottomano il 29 settembre, nell’ambito della guerra italo-turca, l’Italia annette Tripolitania e Cirenaica

1935 – La Parker Brothers pubblica il gioco da tavolo Monopoly

1937 – Adolf Hitler tiene una riunione segreta e dichiara i piani per conquistare “spazio vitale” per il popolo tedesco

1943 – In piena seconda guerra mondiale, un veicolo aereo non meglio identificato lancia quattro bombe a Città del Vaticano, Stato neutrale durante il conflitto

1970 – Guerra del Vietnam: il Comando di assistenza militare statunitense nel Vietnam riporta il più basso numero settimanale di vittime americane degli ultimi 5 anni (24)

1974 – Si apre a Roma la Conferenza mondiale sull’alimentazione, organizzata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite con la partecipazione dei delegati di 130 nazioni, di numerose organizzazioni “inter” e “non” governative e più di 1200 giornalisti provenienti da quasi tutti i Paesi. La Conferenza tiene i suoi lavori fino al giorno 16 novembre

1989 – Muore il grande pianista Vladimir Horowitz

1992 – A Detroit (Michigan), un automobilista nero, Malice Green, viene picchiato a morte dai poliziotti Larry Nevers e Walter Budzyn, durante una colluttazione

1994 Il quarantacinquenne George Foreman diventa il più vecchio campione mondiale di pugilato nei pesi massimi, mandando k.o. Michael Moorer Viene pubblicata una lettera dell’ex presidente statunitense Ronald Reagan, che annuncia di soffrire della malattia di Alzheimer

1999 – Caso antitrust Microsoft: il giudice distrettuale statunitense Thomas Penfield Jackson emette una sentenza preliminare in cui dichiara che Microsoft detiene un “potere monopolistico”

2006 – Saddam Hussein, ex dittatore dell’Iraq, viene condannato a morte nel processo di primo grado

2007 – Android, il sistema operativo mobile viene presentato da Google

2024 – Nelle elezioni presidenziali statunitensi il candidato repubblicano Donald Trump batte la vicepresidente uscente Kamala Harris, tornando in carica per la seconda volta, a distanza di otto anni dal primo mandato

Nati il 5 novembre:

PIERANGELO BERTOLI

Cantautore italiano

α 5 novembre 1942 ω 7 ottobre 2002

ART GARFUNKEL

Cantautore statunitense

α 5 novembre 1941

VIVIEN LEIGH

Attrice inglese

α 5 novembre 1913 ω 7 luglio 1967

Deceduti il 5 novembre:

VLADIMIR HOROWITZ

Pianista ucraino

α 1 ottobre 1903 ω 5 novembre 1989

