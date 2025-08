L’Effemeride Pisana del 5 agosto 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:50 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

martedì 5 agosto 2025, il sole sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:38, le ore di luce solare sono 14 e 29 minuti

Oggi è il 167mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giorno dell’indipendenza del Burkina Faso

Giorno della vittoria e giorno nazionale del ringraziamento in Croazia

Santo del giorno:

Sant’Emidio vescovo e martire

Patrono di Ascoli Piceno, Leporano, Cerro al Volturno, Placanican e Roccavivara

Protettore dai terremoti

Treviri (Germania), 279 – Ascoli, 5 agosto 309

Nacque a Treviri nel 279 da famiglia pagana. A ventitré anni, ricevuto il battesimo, Emidio iniziò a studiare le Sacre Scritture, diventando un ottimo predicatore e suscitando le ire dei pagani. Recatosi dal papa Marcello, su invito di un angelo in sogno, Emidio venne ordinato vescovo di Ascoli. Iniziò la sua predicazione, convertendo moltissimi pagani e operando guarigioni. Il governatore Polimio, credendolo incarnazione del dio Esculapio, gli promise in matrimonio la figlia Polisia. Ma Emidio la convertì, suscitando l’ira di Polimio, che ordinò di decapitarlo. Avvenne allora l’ultimo miracolo del santo: al momento di morire, raccolse il proprio capo, camminando fino al monte dove aveva costruito un oratorio. Era il 5 agosto 309. Nel 1703 un violento terremoto colpì le Marche risparmiando Ascoli, protetta dal suo patrono. Per riconoscenza, nel 1717 gli abitanti gli eressero una chiesa.

Santa Maria della Neve

Patrona degli alpinisti, degli sciatori e dei comuni soggetti a valanghe, nonostante la festa cada in piena estate.

In alcune località è considerata protettrice contro le carestie, poiché si dice che “dove la Madonna è passata, lì il grano cresce abbondante”.

Dedicazione della basilica di Santa Maria Maggiore a Santa Maria della Neve

La festa della Beata Vergine della Neve è una delle più celebri, specie in Italia, ove numerosi sono i Santuari dedicati alla Madonna sotto questo titolo.

Viveva in Roma nel secolo IV, sotto il pontificato del Papa Liberio, un nobile patrizio di nome Giovanni, il quale, non meno che la sua consorte, di nome Maria, era acceso di grande amore verso la SS. Vergine. Non avendo figliuoli, andava pensando quale fosse la volontà di Dio a loro riguardo acciocchè potessero sempre meglio servirlo usando in bene le loro cospicue ricchezze. Maria SS., alla quale essi di continuo rivolgevano ferventi suppliche, aveva però su di loro disegni cui certo essi non avrebbero mai pensato: voleva che in Roma venisse eretto un santuario in suo onore. Per questo apparve in sogno ai due suoi devoti manifestando il suo desiderio; indicò pure il luogo ove dovevano farlo costruire, annunziando che nel giorno appresso avrebbero trovato uno dei sette colli di Roma bianco di neve.

Che tempo sarà oggi 5 agosto a Pisa:

La giornata inizierà con cieli prevalentemente nuvolosi , ma presto si schiarirà

, ma presto si schiarirà Dal mattino al pomeriggio, sole splendente con temperature in costante crescita da circa 20 °C fino a 31 °C , con punte massime intorno alle 15:00

con temperature in costante crescita da circa fino a , con punte massime intorno alle La serata si manterrà serena, con temperature in calo fino ai 22 °C intorno alla mezzanotte

E’ accaduto il 5 agosto:

352 – Miracolosa nevicata a Roma sul colle Esquilino

1858 – Cyrus West Field e altri completano il primo cavo telegrafico transatlantico, dopo diversi tentativi falliti; riuscirà a funzionare per meno di un mese

1884 – La prima pietra della Statua della Libertà viene posata su Bedloe’s Island, a New York

1905

In Francia ha luogo la prima riunione di campeggiatori en plein air: viene considerata la nascita ufficiale del campeggio

A Boulogne-sur-Mer, in Francia, si tiene il primo Congresso internazionale di Esperanto

1914 – A Cleveland (Ohio) viene installato il primo semaforo elettrico

1915 – Prima guerra mondiale: i tedeschi assediano Varsavia, costringendo i russi a ritirarsi dalla Polonia

1936 – Berlino, Germania: alle Olimpiadi, Ondina Valla stabilisce il primato del mondo sugli 80 m ostacoli col tempo di 11″6

1938 – In Italia esce sul primo numero della rivista La difesa della razza il Manifesto della razza che fornisce i principi delle Leggi razziali fasciste

1944 – Olocausto: gli insorti polacchi liberano un campo di lavoro tedesco a Varsavia, liberando 348 prigionieri ebrei

1948 – Vittorio Pozzo dà le dimissioni da allenatore della nazionale di calcio dell’Italia dopo quasi vent’anni e due titoli mondiali vinti

1962 – L’attrice e sex symbol Marilyn Monroe viene trovata morta nella sua casa di Los Angeles, apparentemente a causa di un’overdose di sonniferi

1963 – Stati Uniti d’America, Regno Unito e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari

1966 – I Beatles pubblicano l’album Revolver, considerato fra i più significativi nella storia della musica pop

1969 – La sonda della missione statunitense Mariner 7 raggiunge Marte: invierà alla Terra un totale di 126 foto

1973 – Viene lanciata la tredicesima sonda verso Marte, nell’ambito della missione russa Mars 6: la sonda raggiungerà il pianeta il 12 marzo 1974 e invierà alla Terra alcuni dati

1974 – Nasce il canale estero Telemontecarlo (accanto ai due canali esteri Koper e la TV Svizzera) e lo stesso giorno di questa data andava in onda Un peu d’amour, d’amitié et beaucoup de musique condotto da Jocelyn Hattab fino al 1980

2012 – Il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra

2016 – I Giochi della XXXI Olimpiade si aprono ufficialmente a Rio de Janeiro

Eventi folkloristici e feste tradizionali del 5 agosto in Italia

Il 5 agosto in Italia si celebrano diverse feste folkloristiche e religiose legate principalmente al culto della Madonna della Neve, ricorrenza cattolica molto diffusa e sentita in molte regioni.

Festa della Madonna della Neve

È una delle devozioni mariane più diffuse in Italia. Secondo la leggenda, la Madonna apparve nel IV secolo a una coppia di nobili romani chiedendo la costruzione di una chiesa nel luogo dove sarebbe caduta la neve, evento miracoloso che avvenne proprio il 5 agosto sul colle Esquilino (dove oggi sorge la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma)

Dove si festeggia:

Roma: nella Basilica di Santa Maria Maggiore si celebra una suggestiva rievocazione storica della “nevicata miracolosa” con una cascata di petali bianchi dal soffitto della basilica (e spesso anche in piazza)

nella Basilica di Santa Maria Maggiore si celebra una suggestiva rievocazione storica della “nevicata miracolosa” con una cascata di petali bianchi dal soffitto della basilica (e spesso anche in piazza) Torre Annunziata (Napoli): la Madonna della Neve è patrona della città. La festa include una lunga processione e spettacoli pirotecnici, molto partecipata dalla popolazione locale

la Madonna della Neve è patrona della città. La festa include una lunga processione e spettacoli pirotecnici, molto partecipata dalla popolazione locale Palermo (quartiere Pallavicino): festa con luminarie, bancarelle e musica.

festa con luminarie, bancarelle e musica. Sanza (Salerno): pellegrinaggio al Monte Cervati, con una lunga camminata notturna dei fedeli, noto anche come a’ Maronna r’à Neve

pellegrinaggio al Monte Cervati, con una lunga camminata notturna dei fedeli, noto anche come a’ Maronna r’à Neve Novi Ligure (Piemonte): festa della Madonna della Neve , conosciuta anche come Madonna “Lacrimosa”. Dopo la messa si svolge una processione storica nel centro con crocifissi mosso dai confratelli nel tradizionale “Ballo dei Cristi”

, conosciuta anche come Madonna “Lacrimosa”. Dopo la messa si svolge una processione storica nel centro con crocifissi mosso dai confratelli nel tradizionale “Ballo dei Cristi” Cimone / Appennino modenese: pellegrinaggio da Sestola fino alla vetta del Monte Cimone , con Santa Messa in quota

, con Bacugno (Molise): celebrazione unica e colorata della Madonna: tra gli elementi più suggestivi la genuflessione del toro, simbolo di culto contadino. Ritualità antica come il Solco, il palo del faggio e la processione con danza popolare

Curiosità astrologiche per i nati il 5 agosto:

Chi è nato il 5 agosto appartiene al segno del Leone, governato dal Sole, e porta con sé un mix di forza, calore e carisma. Tuttavia, rispetto ad altri Leone, chi nasce in questa data tende ad avere tratti più sfumati e riflessivi: spesso è più empatico, razionale o diplomatico, perché influenzato da pianeti come Mercurio o Venere in segni più pacati come la Vergine o il Cancro. Questo rende i nativi del 5 agosto dei leader più sensibili e intelligenti, capaci di ispirare senza imporsi.

Un’altra curiosità astrologica è che chi nasce in questi giorni è sotto l’influenza delle Perseidi, lo sciame di stelle cadenti che illumina i cieli d’agosto. Per questo motivo, si dice che i nati del 5 agosto abbiano una vena artistica e visionaria, spesso attratti da carriere creative o comunicative.

I loro tratti distintivi includono una forte presenza scenica, un senso della giustizia marcato e una grande lealtà in amore e nelle amicizie. Possono essere affascinanti e teatrali, ma anche profondi e riservati.

A livello energetico, il 5 e l’8 sono i loro numeri guida, simboli di cambiamento e potere. La pietra portafortuna è il topazio imperiale, che rafforza il carisma e dona chiarezza spirituale.

In sintesi, chi nasce il 5 agosto è un Leone fuori dagli schemi, forte ma riflessivo, carismatico ma profondo: una combinazione rara di luce, intelligenza e cuore.

I proverbi del 5 agosto:

Ecco alcuni proverbi popolari italiani legati al 5 agosto, giorno della Madonna della Neve, che unisce tradizione agricola, religione e osservazione del tempo atmosferico. I proverbi variano da regione a regione e spesso contengono saggezza contadina:

“Per la Madonna della Neve, ogni campo si solleva e si beve.”

→ Significa che, verso il 5 agosto, il lavoro nei campi rallenta (fine della mietitura) e si celebra con momenti conviviali

→ Significa che, verso il 5 agosto, il lavoro nei campi rallenta (fine della mietitura) e si celebra con momenti conviviali “La Madonna della Neve, l’ultima spiga la riceve.”

→ Il 5 agosto segna la fine del raccolto del grano. Da quel momento in poi si può considerare chiusa la stagione della mietitura

→ Il 5 agosto segna la fine del raccolto del grano. Da quel momento in poi si può considerare chiusa la stagione della mietitura “Chi lavora il cinque d’agosto, piangerà il resto dell’anno.”

→ Invita a rispettare il giorno festivo e non lavorare in segno di devozione. Era diffuso soprattutto in ambienti religiosi contadini

→ Invita a rispettare il giorno festivo e non lavorare in segno di devozione. Era diffuso soprattutto in ambienti religiosi contadini “Per la Madonna della Neve, finito il caldo che solleva.”

→ Alcuni credevano che con il 5 agosto si cominciasse a intravedere il calo della calura estiva

Proverbi regionali

Piemonte

“A la Madòna dla Neuva, la spiga la pende.”

→ “Alla Madonna della Neve, la spiga si piega.”

Segno che il grano è maturo e la mietitura è agli sgoccioli

Lombardia

“Per la Madòna de la Neef, el gràn l’è al sée.”

→ “Per la Madonna della Neve, il grano è al sicuro.”

Cioè già raccolto, riposto, salvo dai temporali estivi

Toscana

“Alla Madonna della Neve, la campagna si fa lieve.”

→ Indica che la terra inizia a riposare dopo il duro lavoro estivo

In alcune zone del Sud Italia si dice:

“Se nevica alla Madonna della Neve, l’anno sarà propizio.”

→ Detto ironico e scaramantico, visto che nevicare ad agosto è impossibile: chi lo dice augura un miracolo o una fortuna inattesa, ricollegandosi alla leggenda della nevicata miracolosa sul colle Esquilino

Citazioni del giorno:

Citazioni ispirate alla Madonna della Neve e al 5 agosto

“Come fiocchi bianchi in piena estate, così la grazia discende quando meno ce lo aspettiamo.” — Preghiera popolare mariana, anonima

“Il 5 agosto ci ricorda che anche in pieno sole può cadere la neve dell’anima.”

— Detto devozionale popolare, Roma

“Maria, tu hai parlato con la neve: ci chiedi fede anche quando tutto sembra impossibile.” — Meditazione liturgica, Basilica di Santa Maria Maggiore

“Nel cuore dell’estate, cadde la neve: non per raffreddare l’aria, ma per infiammare la fede.” — Detto poetico romano

“La neve che scende ad agosto non è meteorologia, ma segno. Così nasce la fede, da ciò che è fuori dall’ordine.” — Don Primo Mazzolari (attribuito)

“La Basilica di Santa Maria Maggiore è l’inverno nel cuore dell’estate, come la fede è la luce nell’ora più buia.” — scritta trovata nei diari del Cardinale G. B. Montini (poi Papa Paolo VI)

Nati il 5 agosto:

NEIL ARMSTRONG

Astronauta statunitense

α 5 agosto 1930 ω 25 agosto 2012

CARLO FRECCERO

Critico televisivo, giornalista, dirigente, autore tv e accademico italiano

α 5 agosto 1947

JOHN HUSTON

Regista statunitense

α 5 agosto 1906 ω 28 agosto 1987

MARINE LE PEN

Politica francese

α 5 agosto 1969

ETTORE MAJORANA

Fisico italiano

α 5 agosto 1905 ω 27 marzo 1938

GUY DE MAUPASSANT

Scrittore francese

α 5 agosto 1850 ω 6 luglio 1893

FEDERICA PELLEGRINI

Atleta italiana, nuoto

α 5 agosto 1988

ANNALISA SCARRONE

Cantante italiana

α 5 agosto 1985

Deceduti il 5 agosto:

FRIEDRICH ENGELS

Economista, filosofo e politico tedesco

α 28 novembre 1820 ω 5 agosto 1895

ALEC GUINNESS

Attore inglese

α 2 aprile 1914 ω 5 agosto 2000

MARILYN MONROE

Attrice statunitense

α 1 giugno 1926 ω 5 agosto 1962

