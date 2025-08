Il Pisa Sc vola in Germania: sfide internazionali e prestigio per i nerazzurri

Written by admin• 6:21 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club alza il sipario sulla fase internazionale della sua preparazione estiva. Dopo l’ultima seduta di allenamento al centro sportivo di San Piero a Grado, la truppa nerazzurra è decollata dall’Aeroporto “Galilei” con destinazione Germania, dove li attende una settimana intensa tra test di livello e allenamenti in strutture d’eccellenza.

di Antonio Tognoli

Prima tappa a Düsseldorf, quindi trasferimento a Leverkusen per il prestigioso test contro il Bayer 04, in programma domani alle ore 18 (Diretta DAZN per abbonati, telecronaca di Riccardo Mancinj) nella suggestiva cornice della BayArena. Un appuntamento importante che vedrà Caracciolo e compagni confrontarsi con una delle realtà più solide della Bundesliga.

Il tour tedesco proseguirà poi ad Augusta, dove il Pisa sarà ospite della Paul Renz Academy. Qui i nerazzurri sosterranno due giornate di allenamenti prima di scendere nuovamente in campo venerdì alle 17 per affrontare l’FC Augsburg in una seconda sfida amichevole dal sapore europeo.

Ecco i nerazzurri a disposizione del tecnico Alberto Gilardino per questa tournée. Non saranno in Germania oltre al nuovo arrivato Cuadrado. Diverso il discorso per Mlakar, Arena. Jevsenak che attendono di trovare una sistemazione sul mercato. Giani non sarà della spedizione tedesca perchè infortunato. Ad Empoli è uscito zoppicante poco dopo il suo ingresso in campo e probabilmente non sta ancora bene. Resta in Italia anche Esteves che prosegue con il suo programma di recupero. C’è invece Aebischer e tornano a disposizione anche Rus e Leris. Portieri. Nicolas, Scuffet, Semper. Difensori. Calabresi, Canestrelli, Caracciolo, Denoon, Lusuardi, Mbambi, Rus. Centrocampisti. Aebischer, Akinsanmiro, Angori, Durmush, Hojholt, Leris, Marin, Maucci, Piccinini, Tourè. Attaccanti. Bonfanti, Buffon, Lind, Meister, Moreo, Tramoni.

Il rientro in Italia è previsto per sabato pomeriggio con volo diretto da Monaco di Baviera verso Pisa, a chiusura di una settimana che rappresenta un banco di prova cruciale in vista dei primi impegni ufficiali.

Servizio ai tifosi: I sostenitori nerazzurri in partenza per Leverkusen possono contattare lo SLO del Pisa Sporting Club, Nicola Barsotti (tel. 333.974.87.98), per ricevere tutte le indicazioni utili su come raggiungere e accedere alla BayArena.

Foto tratta da wikipedia

Last modified: Agosto 4, 2025