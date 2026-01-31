L’Effemeride Pisana del 31 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:06 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Sabato 31 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:37 e tramonta alle 17:24, le ore di luce solare sono 9 e 47 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 340mo giorno del 2026 in Stile Pisano

di Leonardo Miraglia

Santo del giorno:

San Giovanni Bosco, sacerdote

Castelnuovo d’Asti, 16 agosto 1815 – Torino, 31 gennaio 1888

Patrono di Podenzano, Lignano Sabbiadoro, Arborea

Protettore degli educatori, dei bambini, degli editori, giovani, degli scolari, degli studenti

Giovanni Bosco aveva appena nove anni (era nato il 16 agosto 1815 a Castelnuovo d’Asti, oggi Castelnuovo Don Bosco) quando ebbe il sogno che gli indicò la sua strada: in un cortile, in mezzo a un gruppo di ragazzi, vide prima Gesù e poi la Madonna, attorniata da bestie feroci poi trasformate in agnelli. Da quel momento Giovanni divenne per i suoi coetanei un apostolo in grado di affascinarli con il gioco e la gioiosa compagnia, ma anche di farli crescere nella fede con la preghiera. Divenne sacerdote nel 1841 e nello stesso anno di fatto iniziò l’opera che poi diventò la Società Salesiana, fondata nel 1854. Nel 1872, con santa Maria Domenica Mazzarello (1837-1881), fondò l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Morì nel 1888.

Il significato del nome di oggi:

Giovanni: il Signore è benefico, dono del Signore, dall’ebraico

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale della zebra

Giorno dei Grammy Awards

Giorno dello scotch (non il whisky)

Festa dell’indipendenza di Nauru

La citazione del giorno:

Vivere? Lo faranno per noi i domestici. (Villiers de l’Isle Adam)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

I mariti sono tutti traditori e rufiani

Questa non la sapevo:

Il 98% di tutti i casi di insolazione acuta ha esito mortale

E’ accaduto il 31 gennaio nel mondo:

828 – Giunge a Venezia il corpo di San Marco trafugato da Alessandria d’Egitto

1472 – Giuliano della Rovere, il futuro papa Giulio II, viene nominato vescovo di Losanna (Svizzera)

1606 – Complotto della polvere da sparo: Guy Fawkes viene giustiziato per aver complottato contro il Parlamento e contro Giacomo I d’Inghilterra

1747 – A Londra apre la prima clinica per la cura delle malattie veneree

1776 – Alessandro Volta scopre il gas metano

1876 – Gli Stati Uniti ordinano a tutti i nativi americani di trasferirsi nelle riserve

1892 – Norvegia: sulla collina di Holmenkollen, a Oslo, viene inaugurato il trampolino per il salto con gli sci

1917 – Prima guerra mondiale: la Germania annuncia che i suoi U-Boot si impegneranno nella guerra sottomarina indiscriminata

1929 – L’Unione Sovietica esilia Leon Trotsky ad Alma Ata (nell’attuale Kazakistan)

1930 – La 3M mette sul mercato lo scotch

1943 – Seconda guerra mondiale: ultime fasi della battaglia di Stalingrado; il feldmaresciallo Friedrich Paulus e le truppe tedesche accerchiate nella parte meridionale della sacca di Stalingrado si arrendono alle forze sovietiche dell’Armata Rossa

1950 – Il presidente statunitense Harry S. Truman annuncia un programma per lo sviluppo della bomba all’idrogeno

1951 – Nilla Pizzi vince la prima edizione del Festival di Sanremo cantando Grazie dei fiori

1958 L’Explorer I è il primo satellite artificiale statunitense lanciato in orbita con successo James Van Allen scopre le Fasce di Van Allen

1963 – Il Friuli-Venezia Giulia diventa regione autonoma a statuto speciale, come previsto dall’art. 116 della Costituzione Italiana

1966 – Viene inviata la prima sonda spaziale sovietica Luna 9 sulla Luna

1968 – Nauru dichiara l’indipendenza dall’Australia

1969 – A Marina di Vecchiano viene ucciso il piccolo Lavorini in uno dei più famosi casi di cronaca nera italiana

1971 – Programma Apollo: gli astronauti dell’Apollo 14 partono per una missione sulla Luna

1977 – Il presidente francese Valéry Giscard d’Estaing inaugura il Centre Pompidou di Parigi

1990 Apre il primo McDonald’s di Mosca Garry Kasparov conserva il titolo di campione del mondo di scacchi, battendo il compatriota Anatoly Karpov

2012 – La Toyota Corolla diventa l’auto più venduta della storia con 37,5 milioni di unità

2015 – Sergio Mattarella viene eletto 12º presidente della Repubblica Italiana

2020 – Dalle ore 24:00 CET (ore 23:00 GMT) il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato membro dell’Unione europea

La frase del giorno di Frate Indovino:

Felice non è, chi non sa d’esserlo

Nati il 31 gennaio:

KRIZIA

Stilista italiana

α 31 gennaio 1925 ω 7 dicembre 2015

THOMAS MERTON

Religioso statunitense, monaco trappista, scrittore e saggista

α 31 gennaio 1915 ω 10 dicembre 1968

FABIO QUAGLIARELLA

Calciatore italiano

α 31 gennaio 1983

FRANZ SCHUBERT

Compositore austriaco

α 31 gennaio 1797 ω 19 novembre 1828

Deceduti il 31 gennaio:

DON BOSCO

Sacerdote e santo cattolico italiano

α 16 agosto 1815 ω 31 gennaio 1888

ALAN ALEXANDER MILNE

Scrittore e sceneggiatore inglese, padre di Winnie the Pooh

α 18 gennaio 1882 ω 31 gennaio 1956

SILVIO PELLICO

Patriota, scrittore e poeta italiano

α 25 giugno 1789 ω 31 gennaio 1854

TITO STAGNO

Giornalista, telecronista sportivo e conduttore tv italiano

α 4 gennaio 1930 ω 31 gennaio 2022

