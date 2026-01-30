Auto in fiamme sulla FI-PI-LI: intervento dei Vigili del Fuoco di Pisa

Written by admin• 8:24 pm• Pisa, Attualità, Cronaca

PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 18:49 di venerdì 31 gennaio, lungo la S.G.C. FI-PI-LI per un incendio che ha coinvolto un’autovettura in transito.

Il conducente, che stava percorrendo la superstrada in direzione Pisa, poco prima dello svincolo di Santa Croce sull’Arno ha avvertito un forte odore di bruciato. Accortosi del pericolo, è riuscito ad accostare e a fermare il veicolo in sicurezza.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza sia l’autovettura sia l’area interessata dall’intervento, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Presenti sul luogo anche il personale AVR e la Polizia Stradale, intervenuti per le rispettive competenze e per la gestione della viabilità.

