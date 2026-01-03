L’Effemeride Pisana del 3 gennaio 2026

di Leonardo Miraglia
Sabato 3 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:51, le ore di luce solare sono 9 e 0 minuti
Luna Piena alle 11:04:14 distante 368.067 km. dalla Terra
La Terra sarà al perielio
Oggi è il 313mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
Santissimo nome di Gesù
Patrono di Camaiore, Vaiano
È nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che vive ogni respiro della propria esistenza un cristiano. Lo si esprime con un gesto semplice ma potente, il segno della Croce, che è un modo per mostrare la scelta di portare nel mondo il messaggio di Gesù, morto e risorto. E nel nome di Gesù le prime comunità cristiane trovarono la loro radice, perché proprio la loro fede in una persona le distingueva e ne definiva l’identità. Per questo la devozione per il nome di Gesù, autentica “formula” per la santità, ha sempre accompagnato la storia della Chiesa, raggiungendo il proprio apice tra il XIV e il XV secolo quando san Bernardino da Siena realizzò il trigramma con le lettere IHS (prime tre lettere del nome di Gesù in greco), all’interno di un sole con 12 raggi su sfondo azzurro. Grazie a questo santo il culto si diffuse fino a entrare nel calendario liturgico. Nel 1530 Papa Clemente VII autorizzò l’Ordine francescano a recitare l’Ufficio del Santissimo Nome di Gesù. Giovanni Paolo II ha ripristinato al 3 gennaio la memoria facoltativa nel Calendario Romano.
Oggi è il giorno di:
Giorno di JRR Tolkien
Giornata internazionale del benessere psicofisico
La citazione del giorno:
L’odio è di gran lunga il più durevole dei piaceri; gli umani amano in fretta, ma detestano tutto a loro agio (George Gordon Byron)
E’ accaduto il 3 gennaio nel mondo:
- 1117 – Nord Italia: terremoto del 3 gennaio 1117 (circa 30 000 vittime).
- 1496 – Leonardo da Vinci sperimenta senza successo una macchina volante
- 1868 – In Giappone viene restaurato il potere imperiale ed abolito lo Shogunato
- 1870 – Inizia la costruzione del Ponte di Brooklyn
- 1920 – Babe Ruth viene ceduto dai Boston Red Sox ai New York Yankees
- 1925 – Benito Mussolini pronuncia il discorso col quale sancisce la svolta dittatoriale del regime fascista, sfidando la Camera dei deputati a incriminarlo e rivendicando “la responsabilità politica, morale e storica” di quanto era avvenuto di recente nel Paese ma rigettando d’essere il mandante del delitto Matteotti
- 1954 – Iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive del Programma Nazionale della Rai Radiotelevisione Italiana. In questa data, inoltre, va in onda la prima edizione del Telegiornale
- 1958 – Lo Sputnik 1, primo satellite artificiale della storia, brucia al suo rientro nell’atmosfera
- 1961 – Gli Stati Uniti rompono le relazioni diplomatiche con Cuba
- 1968 – David Gilmour entra ufficialmente a far parte dei Pink Floyd
- 1982 – Da un’idea dell’editore Edilio Rusconi nasce Italia 1, attuale secondo canale televisivo di Mediaset
- 1986 – L’Unione europea adotta la bandiera europea
- 1987 – Aretha Franklin è la prima donna inserita nella Rock and Roll Hall of Fame
- 2000 – Esce l’ultima striscia giornaliera dei Peanuts
- 2009 – Il primo blocco della blockchain di Bitcoin, chiamato “Genesis Block“, viene minato da Satoshi Nakamoto, il creatore del protocollo
Cantautore italiano
α 3 gennaio 1920 ω 20 maggio 2001
MARCO TULLIO CICERONE
Politico, scrittore, oratore e filosofo romano
α 3 gennaio 106 A.C. ω 7 dicembre 43 A.C.
MEL GIBSON
Attore e regista statunitense naturalizzato australiano
SERGIO LEONE
Regista italiano
α 3 gennaio 1929 ω 30 aprile 1989
PIETRO METASTASIO
Poeta, drammaturgo e sacerdote italiano
α 3 gennaio 1698 ω 12 aprile 1782
MICHAEL SCHUMACHER
Pilota F1 tedesco
J.R.R. TOLKIEN
Scrittore inglese
α 3 gennaio 1892 ω 2 settembre 1973
GINO CERVI
Attore italiano
α 3 maggio 1901 ω 3 gennaio 1974
JACK RUBY
Criminale statunitense
α 25 marzo 1911 ω 3 gennaio 1967
