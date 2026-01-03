L’Effemeride Pisana del 3 gennaio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:15 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Sabato 3 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:51 e tramonta alle 16:51, le ore di luce solare sono 9 e 0 minuti

Luna Piena alle 11:04:14 distante 368.067 km. dalla Terra

La Terra sarà al perielio

Oggi è il 313mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

Santissimo nome di Gesù

Patrono di Camaiore, Vaiano

È nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che vive ogni respiro della propria esistenza un cristiano. Lo si esprime con un gesto semplice ma potente, il segno della Croce, che è un modo per mostrare la scelta di portare nel mondo il messaggio di Gesù, morto e risorto. E nel nome di Gesù le prime comunità cristiane trovarono la loro radice, perché proprio la loro fede in una persona le distingueva e ne definiva l’identità. Per questo la devozione per il nome di Gesù, autentica “formula” per la santità, ha sempre accompagnato la storia della Chiesa, raggiungendo il proprio apice tra il XIV e il XV secolo quando san Bernardino da Siena realizzò il trigramma con le lettere IHS (prime tre lettere del nome di Gesù in greco), all’interno di un sole con 12 raggi su sfondo azzurro. Grazie a questo santo il culto si diffuse fino a entrare nel calendario liturgico. Nel 1530 Papa Clemente VII autorizzò l’Ordine francescano a recitare l’Ufficio del Santissimo Nome di Gesù. Giovanni Paolo II ha ripristinato al 3 gennaio la memoria facoltativa nel Calendario Romano.

Oggi è il giorno di:

Giorno di JRR Tolkien

Giornata internazionale del benessere psicofisico

La citazione del giorno:

L’odio è di gran lunga il più durevole dei piaceri; gli umani amano in fretta, ma detestano tutto a loro agio (George Gordon Byron)

E’ accaduto il 3 gennaio nel mondo:

1117 – Nord Italia: terremoto del 3 gennaio 1117 (circa 30 000 vittime).

1496 – Leonardo da Vinci sperimenta senza successo una macchina volante

1868 – In Giappone viene restaurato il potere imperiale ed abolito lo Shogunato

1870 – Inizia la costruzione del Ponte di Brooklyn

1920 – Babe Ruth viene ceduto dai Boston Red Sox ai New York Yankees

1925 – Benito Mussolini pronuncia il discorso col quale sancisce la svolta dittatoriale del regime fascista, sfidando la Camera dei deputati a incriminarlo e rivendicando “la responsabilità politica, morale e storica” di quanto era avvenuto di recente nel Paese ma rigettando d’essere il mandante del delitto Matteotti

1954 – Iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive del Programma Nazionale della Rai Radiotelevisione Italiana. In questa data, inoltre, va in onda la prima edizione del Telegiornale

1958 – Lo Sputnik 1, primo satellite artificiale della storia, brucia al suo rientro nell’atmosfera

1961 – Gli Stati Uniti rompono le relazioni diplomatiche con Cuba

1968 – David Gilmour entra ufficialmente a far parte dei Pink Floyd

1982 – Da un’idea dell’editore Edilio Rusconi nasce Italia 1, attuale secondo canale televisivo di Mediaset

1986 – L’Unione europea adotta la bandiera europea

1987 – Aretha Franklin è la prima donna inserita nella Rock and Roll Hall of Fame

2000 – Esce l’ultima striscia giornaliera dei Peanuts

2009 – Il primo blocco della blockchain di Bitcoin, chiamato “Genesis Block“, viene minato da Satoshi Nakamoto, il creatore del protocollo

Nati il 3 gennaio:

RENATO CAROSONE

Cantautore italiano

α 3 gennaio 1920 ω 20 maggio 2001

Politico, scrittore, oratore e filosofo romano

α 3 gennaio 106 A.C. ω 7 dicembre 43 A.C.

Attore e regista statunitense naturalizzato australiano

α 3 gennaio 1956

Regista italiano

α 3 gennaio 1929 ω 30 aprile 1989

Poeta, drammaturgo e sacerdote italiano

α 3 gennaio 1698 ω 12 aprile 1782

Pilota F1 tedesco

α 3 gennaio 1969

Scrittore inglese

α 3 gennaio 1892 ω 2 settembre 1973

Deceduti il 3 gennaio:

Attore italiano

α 3 maggio 1901 ω 3 gennaio 1974

Criminale statunitense

α 25 marzo 1911 ω 3 gennaio 1967

