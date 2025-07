L’Effemeride Pisana del 28 luglio 2025

Written by Leonardo Miraglia• 3:11 pm• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

lunedì 28 luglio 2025, il sole sorge alle 6:01 e tramonta alle 20:47

Oggi è il 159mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Giornata mondiale contro l’epatite

Giornata mondiale della conservazione della natura

Giornata europea di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi

Giorno dell’indipendenza del Perù

Santo del giorno:

Santi Nazario e Celso martiri

Patroni di Vignola, Bareggio, Arenzano, Urgnano, Verano Brianza, Frignano, Bussero, Marcallo con Casone, Sannazzaro de’ Burgondi, Castronno

Paolino, biografo di sant’Ambrogio riferisce che il vescovo di Milano ebbe un’ispirazione che lo guidò sulla tomba sconosciuta di due martiri negli orti fuori città. Erano Nazario e Celso. Il corpo del primo era intatto e fu trasportato in una chiesa davanti a Porta Romana, dove sorse una basilica a suo nome. Sulle reliquie di Celso, le ossa, sorse una nuova basilica. Nazario aveva predicato in Italia, a Treviri e in Gallia. Qui battezzò Celso che aveva nove anni. Furono martirizzati a Milano nel 304, durante la persecuzione di Diocleziano.

E’ accaduto il 28 luglio:

450 – Alla morte di Teodosio II, Marciano diventa imperatore d’Oriente

1364 – I fiorentini sconfiggono i pisani nella battaglia di Cascina, considerata il primo passo verso la conquista di tutta la Repubblica di Pisa

1443 – Grande incendio di Mosca

1540 – Thomas Cromwell, una delle più importanti figure politiche del regno di Enrico VIII d’Inghilterra, viene giustiziato su ordine del re con l’accusa di tradimento; nello stesso giorno, Enrico VIII sposa la sua quinta moglie, Catherine Howard

1794 – Maximilien de Robespierre e Louis Antoine de Saint-Just vengono ghigliottinati

1821 – Il Perù dichiara l’indipendenza dalla Spagna

1866 – L’atto metrico del 1866 diventa legge e legalizza la standardizzazione di pesi e misure negli Stati Uniti d’America

1868 – L’adozione del XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America garantisce agli afroamericani la piena cittadinanza

1904 – Roma: inaugurazione della sinagoga, il Tempio Maggiore

1914 – L’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, dopo che questa non è riuscita a rispettare tutte le condizioni dell’ultimatum del 23 luglio, posto dall’Austria-Ungheria a seguito dell’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando per mano del nazionalista serbo Gavrilo Princip. Ha inizio la prima guerra mondiale

1941 – Seconda guerra mondiale: alle 11:55 il sottomarino inglese HMS Olympus (N35) affonda il piroscafo italiano Monteponi a 5 miglia da Posada; si tratta della prima nave civile italiana affondata con morti al largo delle coste sarde

1945 – Un aereo bombardiere North American B-25 Mitchell si schianta tra il 79º e l’80º piano del grattacielo Empire State Building a New York, causando 14 vittime

1965 – Guerra del Vietnam: il presidente statunitense Lyndon B. Johnson annuncia il suo ordine di incrementare il numero di truppe statunitensi nel Vietnam del Sud da 75000 a 125000

1973 – 600.000 spettatori assistono all’esibizione dei The Band, degli The Allman Brothers Band e dei Grateful Dead a un concerto presso Watkins Glen (New York)

1976

La Corte costituzionale italiana sancisce l’illegalità del monopolio Rai: inizia così l’epoca delle cosiddette TV private, che cambierà il panorama mediatico italiano

Un terremoto di magnitudo compresa tra 7,8 e 8,2 rade al suolo Tangshan in Cina, uccidendo almeno 242769 persone e ferendone 164851

1978 – Esce nelle sale statunitensi il film Animal House

1980 – Pietro Mennea vince i 200 metri alle Olimpiadi di Mosca

1984 – Cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Los Angeles

1985 – La mafia uccide Beppe Montana, commissario della squadra mobile di Palermo

1987 – Alluvione della Valtellina: alle 7:23 una frana di enormi dimensioni dovuta alle insistenti piogge travolge drammaticamente i paesi di Sant’Antonio Morignone e di Aquilone in Valtellina spazzandoli via e provocando morti e dispersi

1992 – Mary J. Blige pubblica il suo album What’s the 411?, considerato come l’origine del nuovo genere musicale poi chiamato hip-hop soul

1993 – Attentati in Italia: nella stessa giornata, a Milano avviene la strage di via Palestro, e a Roma davanti alla chiesa di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio in Velabro esplodono tre autobombe di matrice mafiosa

1996 – L’Uomo di Kennewick, i resti di un uomo preistorico, vengono scoperti nei pressi di Kennewick (Washington)

1998 – Scandalo Lewinsky: Monica Lewinsky, ex stagista della Casa Bianca, riceve l’immunità in cambio della sua testimonianza di fronte al grand jury circa le sue relazioni con il presidente Bill Clinton

2007 – A Hylands Park (Chelmsford) si svolge la cerimonia di apertura al 21º Jamboree mondiale degli Scout a cui partecipano 40000 persone provenienti da 158 Paesi diversi

2010 – A Herat, due militari Italiani del Corpo del genio della Marina muoiono a causa di un dispositivo IED

2013 – Incidente del viadotto Acqualonga: un pullman carico di turisti precipita da un viadotto della A16 causando 40 morti; è il sinistro stradale più grave mai avvenuto in Italia

Curiosità astrologiche per i nati il 28 luglio:

Chi è nato il 28 luglio appartiene al segno del Leone, uno dei più carismatici e dominanti dello zodiaco. Queste persone sono naturalmente portate a guidare, brillare e attirare l’attenzione, grazie all’influenza diretta del Sole, loro pianeta governatore. Dotati di grande creatività e passione, tendono a vivere con intensità, cercando di lasciare un segno nel mondo.

Il loro temperamento è forte, spesso orgoglioso, ma anche molto generoso: amano proteggere chi hanno accanto, anche se a volte rischiano di essere un po’ autoritari. Il primo decano del Leone – in cui rientra questa data – rende queste qualità ancora più marcate, con una voglia di affermazione molto spiccata.

Dal punto di vista simbolico, i nati il 28 luglio sono legati al rubino, al girasole e al colore oro, tutti segni di forza, luce e vitalità. Il numero 1 è il loro numero guida: rappresenta l’iniziativa, la leadership e l’indipendenza.

In amore e nelle relazioni si trovano bene con segni affini come Ariete, Sagittario, Gemelli e Bilancia, mentre possono esserci più sfide con Toro, Scorpione e Pesci.

Spiritualmente, questi individui portano con sé un senso di missione personale molto forte. La loro sfida karmica è imparare a usare la propria influenza con equilibrio: guidare senza imporsi e amare senza voler controllare.

In breve: chi nasce il 28 luglio ha un’anima fiera, luminosa e potente — e non passa mai inosservato.

Il proverbio del 28 luglio:

Non tanto il fuoco cuoce quanto l’invidia nuoce

Nati il 28 luglio:

LUCA BARBARESCHI

Attore, regista, produttore, presentatore tv ed ex politico italiano

α 28 luglio 1956

GIOVANNI DELLA CASA

Ecclesiastico italiano, autore del Galateo

α 28 luglio 1503 ω 14 novembre 1556

FRANCO DI MARE

Giornalista e conduttore tv italiano

α 28 luglio 1955 ω 17 maggio 2024

MAX GIUSTI

Comico, imitatore, attore e conduttore tv italiano

α 28 luglio 1968

HARRY KANE

Calciatore inglese

α 28 luglio 1993

JACQUELINE KENNEDY

First Lady statunitense

α 28 luglio 1929 ω 19 maggio 1994

PETRA MAGONI

Cantante e attrice italiana

α 28 luglio 1972

RICCARDO MUTI

Direttore d’orchestra italiano

α 28 luglio 1941

PATRIZIA PELLEGRINO

Attrice, showgirl e conduttrice tv italiana

α 28 luglio 1962

KARL POPPER

Filosofo austriaco

α 28 luglio 1902 ω 17 settembre 1994

Deceduti il 28 luglio:

JOHANN SEBASTIAN BACH

Compositore tedesco

α 31 marzo 1685 ω 28 luglio 1750

CARLO ALBERTO DI SAVOIA

Monarca italiano

α 2 ottobre 1798 ω 28 luglio 1849

MAXIMILIEN DE ROBESPIERRE

Rivoluzionario francese

α 6 maggio 1758 ω 28 luglio 1794

TIZIANO TERZANI

Giornalista e scrittore italiano

α 14 settembre 1938 ω 28 luglio 2004

ANTONIO VIVALDI

Violinista e compositore italiano

α 4 marzo 1678 ω 28 luglio 1741

