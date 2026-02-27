L’Effemeride Pisana del 27 febbraio 2026

Venerdì 27 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:01 e tramonta alle 18, le ore di luce solare sono 10 e 59 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 339mo giorno del 2026 in Stile Pisano
di Leonardo Miraglia
Santo del giorno:
San Gregorio di Narek, abate e dottore della Chiesa
Il monaco Gregorio di Narek fu un insigne teologo, poeta e scrittore religioso armeno. Tra le sue opere si annoverano un commentario al Cantico dei Cantici, numerosi panegerici (tra i quali uno in onore alla Madonna) ed una raccolta di 95 preghiere in forma poetica dette “Narek” dal nome del monastero ove visse. La sua teologia presenta importanti aspetti di mariologia, tra cui il preannuncio del dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato oltre ottocento anni dopo. Il 12 aprile 2015 Papa Francesco lo ha dichiarato “Dottore della Chiesa universale” con la Lettera apostolica “quibus sanctus Gregorius Narecensis Doctor Ecclesiae universalis renuntiatur”. Nel 2021 il medesimo Pontefice ha iscritto San Gregorio di Narek nel Calendario Romano Generale al 27 febbraio con il grado di memoria facoltativa.
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale dell’orso polare
Giornata mondiale delle ONG
Festa nazionale della Repubblica Dominicana
La citazione del giorno:
Il potere politico nasce dalla canna del fucile. (Mao Tse-tung)
Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):
Pensiero notturno. Se di notte hai paura di dormire in un letto vuoto ricorda che non sarà mai vuoto perché dentro ci sei tu!
Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):
Prima di parlare accertarsi che il cervello sia collegato. (Visto su un cartello)
E’ accaduto il 27 febbraio nel mondo:
- 380 – Editto di Tessalonica, con cui l’imperatore d’Oriente Teodosio I e gli imperatori d’Occidente Graziano e Valentiniano II dichiarano la religione cristiana l’unico culto ammesso all’interno dell’Impero romano
- 1593 – Giordano Bruno è incarcerato nel palazzo del Sant’Uffizio a Roma
- 1844 – La Repubblica Dominicana riconquista la libertà dopo la dominazione haitiana
- 1870 – La bandiera del Giappone viene usata per la prima volta su alcune navi mercantili
- 1900 – Viene fondato il Partito Laburista
- 1912 – Guerra italo-turca: le forze italiane occupano El-Mergèb
- 1933 – Incendio del Reichstag: l’edificio del parlamento tedesco a Berlino, il Reichstag, viene incendiato
- 1940 – Viene scoperto il carbonio-14, un isotopo radioattivo del carbonio
- 1951 – Viene ratificato il XXI emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America che limita a due i mandati presidenziali per un singolo soggetto
- 1990 – Lettonia: viene ripristinata la bandiera lettone in uso prima dell’annessione all’URSS
- 1991 – Guerra del Golfo: il presidente statunitense George H. W. Bush annuncia che il Kuwait è stato liberato
- 1994 – Si chiudono a Lillehammer, in Norvegia, i XVII Giochi olimpici invernali
- 1996 – Debutta in Giappone il videogioco Pokémon con i primi due episodi Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu sviluppati da Nintendo
- 2003 – A Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, si celebrano i funerali solenni di Alberto Sordi
La frase di oggi di Frate Indovino:
Un filo non fa tela una rondine non fa Primavera
Questa non la sapevo:
Il 25% delle donne dichiara che i soldi rendono gli uomini più sexy
Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):
Schifoso – che desta repulsione fisica o ripugnanza morale
MAL
Cantante britannico naturalizzato italiano
α 27 febbraio 1943
JOHN STEINBECK
Scrittore statunitense, premio Nobel
α 27 febbraio 1902 ω 20 dicembre 1968
ELIZABETH TAYLOR
α 27 febbraio 1932 ω 23 marzo 2011
GENE HACKMAN
α 30 gennaio 1930 ω 27 febbraio 2025
KONRAD LORENZ
α 7 novembre 1903 ω 27 febbraio 1989
LEONARD NIMOY
α 26 marzo 1931 ω 27 febbraio 2015
ADRIANO OLIVETTI
α 11 aprile 1901 ω 27 febbraio 1960
IVAN PAVLOV
α 26 settembre 1849 ω 27 febbraio 1936
