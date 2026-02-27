L’Effemeride Pisana del 27 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:42 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Venerdì 27 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:01 e tramonta alle 18, le ore di luce solare sono 10 e 59 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 339mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Gregorio di Narek, abate e dottore della Chiesa

Il monaco Gregorio di Narek fu un insigne teologo, poeta e scrittore religioso armeno. Tra le sue opere si annoverano un commentario al Cantico dei Cantici, numerosi panegerici (tra i quali uno in onore alla Madonna) ed una raccolta di 95 preghiere in forma poetica dette “Narek” dal nome del monastero ove visse. La sua teologia presenta importanti aspetti di mariologia, tra cui il preannuncio del dogma dell’Immacolata Concezione, proclamato oltre ottocento anni dopo. Il 12 aprile 2015 Papa Francesco lo ha dichiarato “Dottore della Chiesa universale” con la Lettera apostolica “quibus sanctus Gregorius Narecensis Doctor Ecclesiae universalis renuntiatur”. Nel 2021 il medesimo Pontefice ha iscritto San Gregorio di Narek nel Calendario Romano Generale al 27 febbraio con il grado di memoria facoltativa.

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale dell’orso polare

Giornata mondiale delle ONG

Festa nazionale della Repubblica Dominicana

La citazione del giorno:

Il potere politico nasce dalla canna del fucile. (Mao Tse-tung)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Pensiero notturno. Se di notte hai paura di dormire in un letto vuoto ricorda che non sarà mai vuoto perché dentro ci sei tu!

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

Prima di parlare accertarsi che il cervello sia collegato. (Visto su un cartello)

E’ accaduto il 27 febbraio nel mondo:

380 – Editto di Tessalonica, con cui l’imperatore d’Oriente Teodosio I e gli imperatori d’Occidente Graziano e Valentiniano II dichiarano la religione cristiana l’unico culto ammesso all’interno dell’Impero romano

1593 – Giordano Bruno è incarcerato nel palazzo del Sant’Uffizio a Roma

1844 – La Repubblica Dominicana riconquista la libertà dopo la dominazione haitiana

1870 – La bandiera del Giappone viene usata per la prima volta su alcune navi mercantili

1900 – Viene fondato il Partito Laburista

1912 – Guerra italo-turca: le forze italiane occupano El-Mergèb

1933 – Incendio del Reichstag: l’edificio del parlamento tedesco a Berlino, il Reichstag, viene incendiato

1940 – Viene scoperto il carbonio-14, un isotopo radioattivo del carbonio

1951 – Viene ratificato il XXI emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America che limita a due i mandati presidenziali per un singolo soggetto

1990 – Lettonia: viene ripristinata la bandiera lettone in uso prima dell’annessione all’URSS

1991 – Guerra del Golfo: il presidente statunitense George H. W. Bush annuncia che il Kuwait è stato liberato

1994 – Si chiudono a Lillehammer, in Norvegia, i XVII Giochi olimpici invernali

1996 – Debutta in Giappone il videogioco Pokémon con i primi due episodi Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu sviluppati da Nintendo

2003 – A Roma, nella Basilica di San Giovanni in Laterano, si celebrano i funerali solenni di Alberto Sordi

La frase di oggi di Frate Indovino:

Un filo non fa tela una rondine non fa Primavera

Questa non la sapevo:

Il 25% delle donne dichiara che i soldi rendono gli uomini più sexy

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Schifoso – che desta repulsione fisica o ripugnanza morale

Nati il 27 febbraio:

MAL

Cantante britannico naturalizzato italiano

α 27 febbraio 1943

JOHN STEINBECK

Scrittore statunitense, premio Nobel

α 27 febbraio 1902 ω 20 dicembre 1968

ELIZABETH TAYLOR

Attrice inglese

α 27 febbraio 1932 ω 23 marzo 2011

Deceduti il 27 febbraio:

GENE HACKMAN

Attore statunitense

α 30 gennaio 1930 ω 27 febbraio 2025

KONRAD LORENZ

Etologo e filosofo austriaco

α 7 novembre 1903 ω 27 febbraio 1989

LEONARD NIMOY

Attore statunitense

α 26 marzo 1931 ω 27 febbraio 2015

ADRIANO OLIVETTI

Imprenditore italiano

α 11 aprile 1901 ω 27 febbraio 1960

IVAN PAVLOV

Medico fisiologo russo

α 26 settembre 1849 ω 27 febbraio 1936

