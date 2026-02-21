L’Effemeride Pisana del 21 febbraio 2026

Written by Leonardo Miraglia• 5:41 am• Pisa, Attualità, Cultura

Sabato 21 febbraio 2026, il Sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 17:52, le ore di luce solare sono 10 e 41 minuti

La Luna sarà in fase crescente

Oggi è il 333mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Pier Damiani, vesvovo e dottore della Chiesa

Ravenna, 1007 – Faenza, 22 febbraio 1072

Patrono di Faenza

Nacque a Ravenna nel 1007. Ultimo di una famiglia numerosa, orfano di padre, ebbe come riferimento educativo il fratello maggiore Damiano. Di qui, probabilmente l’appellativo «Damiani». Dopo aver studiato a Ravenna, Faenza, Padova e insegnato all’università di Parma, entrò nel monastero camaldolese di Fonte Avellana. Nel 1057 il Papa lo chiamò a Roma per averlo accanto in un momento di crisi della Chiesa, dilaniata da discordie e scismi e alle prese con la piaga della simonìa. Nominato vescovo di Ostia e poi creato cardinale, aiutò i sei Papi che si succedettero al Soglio pontificio, a svolgere un’opera moralizzatrice. In quest’azione si avvalse particolarmente dell’abate benedettino di San Paolo Fuori le Mura, Ildebrando che nel 1073 fu eletto Papa con il nome di Gregorio VII. Pier Damiani, fu delegato pontificio in Germania, Francia e nell’Italia settentrionale. Morì a Faenza nel 1072. Nel 1828 Leone XII lo proclamò dottore della Chiesa.

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale della lingua materna

Giornata mondiale del pangolino

Giornata nazionale del braille in Italia

La citazione del giorno:

Chi è nato per obbedire, obbedirebbe anche sul trono. (Vauvenargues)

Le mille lire scritte (cosa si è trovato nel tempo scritto sulle banconote da mille lire):

Voglia di vivere senza droga

Anche le formiche nel loro piccolo s’incazzano (battute per un giorno migliore):

Ho conosciuto un ematoma di persona: che botta! (Francesco Salvi)

E’ accaduto il 21 febbraio nel mondo:

1431 – Iniziano le udienze del processo a Giovanna d’Arco

1613 – Michele di Russia è eletto all’unanimità Tsar dall’Assemblea Nazionale, iniziando la dinastia dei Romanov

1804 – La prima locomotiva a vapore esce dalla fabbrica della Pen-y-Darren Ironworks in Galles

1842 – John J. Greenough brevetta la macchina per cucire

1878 – Il primo elenco telefonico viene distribuito a New Haven (Connecticut)

1885 – Inaugurazione dell’appena completato Monumento a Washington

1893 – Thomas Edison riceve due brevetti per un “Cut Out for Incandescent Electric Lamps” e per una “Stop Device”

1916 – Prima guerra mondiale: comincia la battaglia di Verdun

1917 – Prima guerra mondiale: una squadra di quattro uomini affiliati al Servizio Informativo della Regia Marina effettua il Colpo di Zurigo, infiltrandosi nel consolato generale austro-ungarico in Svizzera, aprendo la cassaforte del capitano di vascello Rudolf Mayer e sottraendo documenti utili a smantellare reti spionistiche austriache in Italia, Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti

1925 – Il The New Yorker pubblica il suo primo numero

1935 – A Parigi nasce la Lancôme, azienda di cosmetici

1947 – A New York, Edwin Land tiene una dimostrazione della prima “macchina fotografica istantanea”, la Polaroid Land Camera 1000, a un raduno della Optical Society of America

1953 – Francis Crick e James Watson scoprono la struttura della molecola del DNA

1960 – Il leader cubano Fidel Castro nazionalizza tutte le imprese della nazione

1965 – Malcolm X viene assassinato a New York da membri della Nazione dell’Islam

1972 – La navetta spaziale sovietica Luna 20 (senza uomini a bordo) sbarca sulla Luna

1974 – Gli ultimi soldati israeliani lasciano la sponda occidentale del Canale di Suez in adempimento della tregua con l’Egitto

1992 – Accogliendo il piano messo a punto dall’americano Cyrus Vance, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituisce l’UNPROFOR, la forza di protezione per la ex Jugoslavia, dando inizio alla più imponente e costosa operazione di caschi blu della storia

1995 – Steve Fossett atterra a Leader (Saskatchewan), Canada, diventando la prima persona a compiere la traversata dell’Oceano Pacifico in solitaria con una mongolfiera

2012 – L’eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti, scongiurando in questo modo il default della stessa

2020 – Primo contagiato di coronavirus a Codogno; l’Italia diventa il terzo Paese al mondo a registrare dei contagiati dopo Cina e Iran

2022 – Il presidente russo Vladimir Putin riconosce le repubbliche autoproclamate del Doneck e del Lugansk nell’est dell’Ucraina

La frase di oggi di Frate Indovino:

Questa ruota sempre gira, c’è chi è lieto e chi sospira

Questa non la sapevo:

Il paese con il maggior numero di uffici postali è l’India, che ne conta 152.792

Un insulto al giorno (così sapremo difenderci dai prepotenti):

Catorcio – persona malandata, stentata nei movimenti, piena di acciacchi cje la rendono inefficiente

Nati il 21 febbraio:

ANDRÉS SEGOVIA

Chitarrista e concertista spagnolo

α 21 febbraio 1893 ω 2 giugno 1987

NINA SIMONE

Cantante statunitense

α 21 febbraio 1933 ω 21 aprile 2003

Deceduti il 21 febbraio:

NIKOLAJ GOGOL

Scrittore e drammaturgo russo

α 20 marzo 1809 ω 21 febbraio 1852

BARUCH SPINOZA

Filosofo olandese

α 24 novembre 1632 ω 21 febbraio 1677

MALCOLM X

Politico statunitense

α 19 maggio 1925 ω 21 febbraio 1965

