Usl Toscana Nord Ovest. Distretto di San Marco chiuso per lavori di manutenzione fino a fine gennaio

PISA – L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che a causa di lavori di manutenzione urgenti e non più procrastinabili, a partire da lunedì 22 dicembre 2025 e fino alla fine di gennaio 2026, la sede del distretto di San Marco, in via Pardi, resterà chiusa.

In questo periodo di tempo, i servizi al cittadino erogati del distretto di San Marco saranno garantiti dal distretto del CEP (in via Gentile da Fabriano) e dal centro polifunzionale di Via Garibaldi 198.

Nello specifico: i prelievi saranno effettuati il martedì e il venerdì al punto prelievi di via Garibaldi (primo piano); le attività infermieristiche (medicazioni, terapie iniettive ecc.) saranno effettuate al presidio del Cep; l’attività della farmaceutica territoriale integrativa sarà trasferita con gli stessi orari (il lunedì ore 7:30-12:30 e il mercoledì ore 7.30-12:30 e 14-17) al centro polifunzionale di via Garibaldi.

L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa per il breve preavviso e per gli eventuali disagi.

