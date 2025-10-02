L’Effemeride Pisana del 2 ottobre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:46 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Giovedì 2 ottobre 2025, il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 18:59, le ore di luce solare sono 11 e 44 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 225mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale della non violenza

Giornata internazionale degli animali da fattoria

Giornata mondiale senza alcol

Giorno dell’indipendenza della Guinea

Santo del giorno:

Santi Angeli Custodi

Patroni di Priolo Gargallo, Centallo, Villafranca Piemonte e Fondachelli-Fantina

Nella storia della salvezza, Dio affida agli Angeli l’incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. Pietro in carcere viene liberato dal suo Angelo. Gesù a difesa dei piccoli dice che i loro Angeli vedono sempre il volto del Padre che sta nei Cieli.

Figure celesti presenti nell’universo religioso e culturale della Bibbia – così come di molte religioni antiche – e quasi sempre rappresentati come esseri alati (in quanto forza mediatrice tra Dio e la Terra), gli angeli trovano l’origine del proprio nome nel vocabolo greco anghelos =messaggero. Non a caso, nel linguaggio biblico, il termine indica una persona inviata per svolgere un incarico, una missione. Ed è proprio con questo significato che la parola ricorre circa 175 volte nel Nuovo Testamento e 300 nell’Antico Testamento, che ne individua anche la funzione di milizia celeste, suddivisa in 9 gerarchie: Cherubini, Serafini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù celesti, Principati, Arcangeli, Angeli. Oggi il tema degli Angeli, quasi scomparso dai sermoni liturgici, riecheggia stranamente nei pulpiti dei media in versione new age, nei film e addirittura negli spot pubblicitari, che hanno voluto recepirne esclusivamente l’aspetto estetico e formale.

Onomastici del giorno:

Angela, Angelo, Francesca, Francesco

E’ accaduto il 2 ottobre:

1187 – Assedio di Gerusalemme: Saladino cattura Gerusalemme dopo 88 anni di regno crociato

1836 – Charles Darwin fa ritorno a Falmouth, Inghilterra, a bordo della HMS Beagle dopo un viaggio durato 5 anni in cui ha raccolto dati che userà in seguito per sviluppare la sua Teoria dell’evoluzione

1870 – Plebiscito per l’annessione di Roma al Regno d’Italia, dopo la Presa di Roma

1889 – A Washington, si apre la prima conferenza degli Stati americani

1900 – Ribellione dei Boxer: il Corpo di spedizione Italiano comandato dal colonnello Vincenzo Garioni cattura dai Boxer i forti di Shan hai kwan, Pei Ta Ho e Shu Kwan Tao, situati lungo la ferrovia da Tientsin alla Manciuria

1924 – Il Protocollo di Ginevra viene adottato come metodo per rafforzare la Società delle Nazioni

1925 – William Taynton, fattorino di John Logie Baird, è il primo uomo a comparire in televisione

1928 – Fondazione dell’Opus Dei da parte di Josemaría Escrivá de Balaguer

1941 – Seconda guerra mondiale: Operazione Tifone – La Germania avvia un’offensiva totale contro Mosca

1944 – Olocausto: le truppe naziste pongono fine alla Rivolta di Varsavia

1950 – La striscia Peanuts di Charles M. Schulz viene pubblicata per la prima volta, su sette quotidiani statunitensi

1955 – Il computer ENIAC viene disattivato

1958 – La Guinea dichiara l’indipendenza dalla Francia

1959 – Il primo episodio di Ai confini della realtà viene mandato in onda negli USA

1967 – Thurgood Marshall presta giuramento come primo giudice afroamericano della Corte suprema degli Stati Uniti

2001 – Negli Stati Uniti d’America viene trasmessa la prima puntata della sitcom Scrubs

La frase del giorno di Frate Indovino:

Raschia e strofina un giorno intero ma il carbone resta nero

Nati il 2 ottobre:

NINO BIXIO

Militare, politico e patriota italiano

α 2 ottobre 1821 ω 16 dicembre 1873

HIERONYMUS BOSCH

Pittore olandese

α 2 ottobre 1453 ω 9 agosto 1516

CARLO ALBERTO DI SAVOIA

Monarca italiano

α 2 ottobre 1798 ω 28 luglio 1849

MAHATMA GANDHI

Politico e filosofo indiano

α 2 ottobre 1869 ω 30 gennaio 1948

GRAHAM GREENE

Scrittore e drammaturgo inglese

α 2 ottobre 1904 ω 3 aprile 1991

GROUCHO MARX

Attore comico e scrittore statunitense

α 2 ottobre 1890 ω 19 agosto 1977

OMAR SIVORI

Calciatore argentino

α 2 ottobre 1935 ω 18 febbraio 2005

STING

Cantante e musicista inglese

α 2 ottobre 1951

Deceduti il 2 ottobre:

TOM CLANCY

Scrittore statunitense

α 12 aprile 1947 ω 2 ottobre 2013

PAAVO NURMI

Atleta finlandese, leggenda olimpica

α 13 giugno 1887 ω 2 ottobre 1973

