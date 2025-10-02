L’Effemeride Pisana del 2 ottobre 2025

di Leonardo Miraglia
Giovedì 2 ottobre 2025, il sole sorge alle 7:15 e tramonta alle 18:59, le ore di luce solare sono 11 e 44 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 225mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è la giornata di:
Giornata internazionale della non violenza
Giornata internazionale degli animali da fattoria
Giornata mondiale senza alcol
Giorno dell’indipendenza della Guinea
Santo del giorno:
Santi Angeli Custodi
Patroni di Priolo Gargallo, Centallo, Villafranca Piemonte e Fondachelli-Fantina
Nella storia della salvezza, Dio affida agli Angeli l’incarico di proteggere i patriarchi, i suoi servi e tutto il popolo eletto. Pietro in carcere viene liberato dal suo Angelo. Gesù a difesa dei piccoli dice che i loro Angeli vedono sempre il volto del Padre che sta nei Cieli.
Figure celesti presenti nell’universo religioso e culturale della Bibbia – così come di molte religioni antiche – e quasi sempre rappresentati come esseri alati (in quanto forza mediatrice tra Dio e la Terra), gli angeli trovano l’origine del proprio nome nel vocabolo greco anghelos =messaggero. Non a caso, nel linguaggio biblico, il termine indica una persona inviata per svolgere un incarico, una missione. Ed è proprio con questo significato che la parola ricorre circa 175 volte nel Nuovo Testamento e 300 nell’Antico Testamento, che ne individua anche la funzione di milizia celeste, suddivisa in 9 gerarchie: Cherubini, Serafini, Troni, Dominazioni, Potestà, Virtù celesti, Principati, Arcangeli, Angeli. Oggi il tema degli Angeli, quasi scomparso dai sermoni liturgici, riecheggia stranamente nei pulpiti dei media in versione new age, nei film e addirittura negli spot pubblicitari, che hanno voluto recepirne esclusivamente l’aspetto estetico e formale.
Onomastici del giorno:
Angela, Angelo, Francesca, Francesco
E’ accaduto il 2 ottobre:
- 1187 – Assedio di Gerusalemme: Saladino cattura Gerusalemme dopo 88 anni di regno crociato
- 1836 – Charles Darwin fa ritorno a Falmouth, Inghilterra, a bordo della HMS Beagle dopo un viaggio durato 5 anni in cui ha raccolto dati che userà in seguito per sviluppare la sua Teoria dell’evoluzione
- 1870 – Plebiscito per l’annessione di Roma al Regno d’Italia, dopo la Presa di Roma
- 1889 – A Washington, si apre la prima conferenza degli Stati americani
- 1900 – Ribellione dei Boxer: il Corpo di spedizione Italiano comandato dal colonnello Vincenzo Garioni cattura dai Boxer i forti di Shan hai kwan, Pei Ta Ho e Shu Kwan Tao, situati lungo la ferrovia da Tientsin alla Manciuria
- 1924 – Il Protocollo di Ginevra viene adottato come metodo per rafforzare la Società delle Nazioni
- 1925 – William Taynton, fattorino di John Logie Baird, è il primo uomo a comparire in televisione
- 1928 – Fondazione dell’Opus Dei da parte di Josemaría Escrivá de Balaguer
- 1941 – Seconda guerra mondiale: Operazione Tifone – La Germania avvia un’offensiva totale contro Mosca
- 1944 – Olocausto: le truppe naziste pongono fine alla Rivolta di Varsavia
- 1950 – La striscia Peanuts di Charles M. Schulz viene pubblicata per la prima volta, su sette quotidiani statunitensi
- 1955 – Il computer ENIAC viene disattivato
- 1958 – La Guinea dichiara l’indipendenza dalla Francia
- 1959 – Il primo episodio di Ai confini della realtà viene mandato in onda negli USA
- 1967 – Thurgood Marshall presta giuramento come primo giudice afroamericano della Corte suprema degli Stati Uniti
- 2001 – Negli Stati Uniti d’America viene trasmessa la prima puntata della sitcom Scrubs
La frase del giorno di Frate Indovino:
Raschia e strofina un giorno intero ma il carbone resta nero
NINO BIXIO
Militare, politico e patriota italiano
α 2 ottobre 1821 ω 16 dicembre 1873
HIERONYMUS BOSCH
α 2 ottobre 1453 ω 9 agosto 1516
CARLO ALBERTO DI SAVOIA
α 2 ottobre 1798 ω 28 luglio 1849
MAHATMA GANDHI
α 2 ottobre 1869 ω 30 gennaio 1948
GRAHAM GREENE
Scrittore e drammaturgo inglese
α 2 ottobre 1904 ω 3 aprile 1991
GROUCHO MARX
Attore comico e scrittore statunitense
α 2 ottobre 1890 ω 19 agosto 1977
OMAR SIVORI
α 2 ottobre 1935 ω 18 febbraio 2005
STING
TOM CLANCY
α 12 aprile 1947 ω 2 ottobre 2013
PAAVO NURMI
Atleta finlandese, leggenda olimpica
α 13 giugno 1887 ω 2 ottobre 1973
