Questi i match di seconda categoria per le squadre pisane

Pisa (giovedì, 2 ottobre 2025) — Venerdì 3 e domenica 5 ottobre si disputeranno gli incontri della terza giornata di andata del campionato di Seconda Categoria che vede le squadre pisane parteciparvi nei gironi G ed H.

di Leonardo Miraglia

Questi gli incontri nello specifico:

Girone G

Venerdì 3 ottobre dalle 21:15

  • Aurora Montaione vs Corazzano

Domenica 5 ottobre dalle 15:30

  • Atletico Cascina vs Crespina Calcio
  • Capanne Calcio 1989 vs Castelfranco Calcio
  • Pisa Ovest vs La Corte
  • Ponte a Cappiano vs San Prospero Navacchio
  • Santa Maria a Monte vs Sanromanese Valdarno
  • Sextum Bientina vs Porta a Lucca
  • Tirrenia vs Pontasserchio

Girone H

Domenica 5 ottobre dalle 15:30

  • Castelnuovo Val di Cecina vs Collesalvetti
  • Terricciola 1975 vs Riotorto
  • Volterrana 2016 vs San Vincenzo Calcio

