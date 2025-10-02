Questi i match di seconda categoria per le squadre pisane

Pisa (giovedì, 2 ottobre 2025) — Venerdì 3 e domenica 5 ottobre si disputeranno gli incontri della terza giornata di andata del campionato di Seconda Categoria che vede le squadre pisane parteciparvi nei gironi G ed H.
di Leonardo Miraglia
Questi gli incontri nello specifico:
Girone G
Venerdì 3 ottobre dalle 21:15
- Aurora Montaione vs Corazzano
Domenica 5 ottobre dalle 15:30
- Atletico Cascina vs Crespina Calcio
- Capanne Calcio 1989 vs Castelfranco Calcio
- Pisa Ovest vs La Corte
- Ponte a Cappiano vs San Prospero Navacchio
- Santa Maria a Monte vs Sanromanese Valdarno
- Sextum Bientina vs Porta a Lucca
- Tirrenia vs Pontasserchio
Girone H
Domenica 5 ottobre dalle 15:30
- Castelnuovo Val di Cecina vs Collesalvetti
- Terricciola 1975 vs Riotorto
- Volterrana 2016 vs San Vincenzo Calcio