L’Effemeride Pisana del 18 settembre 2025

di Leonardo Miraglia

Giovedì 18 settembre 2025, il sole sorge alle 6:59 e tramonta alle 19:25, le ore di luce solare sono 12 e 26 minuti

Oggi è il 211mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale della monitorizzazione dell’acqua

Giornata internazionale della parità di retribuzione

Giorno dell’indipendenza del Cile

Santo del giorno:

San Giuseppe da Copertino, sacerdote

Protettore degli aviatori, dei passeggeri di aerei, degli astronauti, degli studenti e degli esaminandi

Patrono di Osimo e Copertino

Copertino (Lecce), 17 giugno 1603 – Osimo (Ancona), 18 settembre 1663

Giuseppe Maria Desa nacque il 17 giugno 1603 a Copertino (Lecce) in una stalla del paese. Il padre fabbricava carri. Rifiutato da alcuni Ordini per «la sua poca letteratura» (aveva dovuto abbandonare la scuola per povertà e malattia), venne accettato dai Cappuccini e dimesso per «inettitudine» dopo un anno. Accolto come Terziario e inserviente nel conventino della Grotella, riuscì ad essere ordinato sacerdote. Aveva manifestazioni mistiche che continuarono per tutta la vita e che, unite alle preghiere e alla penitenza, diffusero la sua fama di santità. Giuseppe levitava da terra per le continue estasi. Così, per decisione del Sant’Uffizio venne trasferito di convento in convento fino a quello di San Francesco in Osimo. Giuseppe da Copertino ebbe il dono della scienza infusa, per cui gli chiedevano pareri perfino i teologi e seppe accettare la sofferenza con estrema semplicità. Morì il 18 settembre 1663 a 60 anni; fu beatificato il 24 febbraio 1753 da papa Benedetto XIV e proclamato santo il 16 luglio 1767 da papa Clemente XIII.

E’ accaduto il 18 settembre:

324 – Costantino I sconfigge definitivamente Licinio nella battaglia di Crisopoli, diventando l’unico imperatore dell’Impero romano

1803 – Apre a Londra la Royal Opera House

1810 – Prima Junta di governo in Cile. Anche se prevista per governare solo in assenza del re, fu di fatto il primo passo verso l’indipendenza dalla Spagna e viene commemorato come tale

1851 – Il New York Times inizia le pubblicazioni

1860 – Nella battaglia di Castelfidardo, le truppe sabaude sconfiggono quelle pontificie

1895 – Daniel David Palmer esegue il primo aggiustamento chiropratico

1906 – Un tifone seguito da uno tsunami uccide circa 10.000 persone ad Hong Kong

1927 – Vanno in onda le prime trasmissioni della Columbia Broadcasting System

1931 – Incidente di Mukden, a seguito del quale il Giappone occupa la Manciuria

1938 – Trieste: Benito Mussolini legge per la prima volta le Leggi razziali dal balcone del municipio in occasione della sua visita alla città

1939 – Lo show radiofonico Germany Calling inizia la propaganda nazista

1940 – Seconda guerra mondiale: il transatlantico britannico SS City of Benares viene affondato dal sottomarino tedesco U-48; i morti includono 77 bambini rifugiati

1945 – Il Comandante supremo delle forze alleate sospende per 2 giorni le pubblicazioni dell’Asahi Shinbun

1947 – Il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti inizia la sua attività (in precedenza era noto come National Military Establishment); la United States Air Force diviene una forza armata autonoma (in precedenza era una branca dello US Army)

1997

Gli elettori del Galles votano ‘Sì’ (50,3%) a un referendum sull’autonomia gallese

Ted Turner dona un miliardo di dollari alle Nazioni Unite

2014 – Gli elettori della Scozia votano ‘No’ (55,3%) a un referendum per l’indipendenza dal Regno Unito

La frase del giorno di Frate Indovino:

Non renderti infelice solo per un «si dice»

Nati il 18 settembre:

LANCE ARMSTRONG

Atleta statunitense, ciclismo

α 18 settembre 1971

FRANCO FRANCHI

Attore comico

α 18 settembre 1928 ω 9 dicembre 1992

GRETA GARBO

Attrice svedese

α 18 settembre 1905 ω 15 aprile 1990

SAMUEL JOHNSON

Poeta, scrittore e critico inglese

α 18 settembre 1709 ω 13 dicembre 1784

JOHN McAFEE

Informatico statunitense creatore di un noto software antivirus

α 18 settembre 1945 ω 24 giugno 2021

RONALDO

Calciatore brasiliano

α 18 settembre 1976

TRAIANO

Imperatore romano

α 18 settembre 53 ω 8 agosto 117

Deceduti il 18 settembre:

JIMI HENDRIX

Chitarrista statunitense

α 27 novembre 1942 ω 18 settembre 1970

SAN GIUSEPPE DA COPERTINO

Frate cattolico italiano

α 17 giugno 1603 ω 18 settembre 1663

SALVATORE SCHILLACI

Calciatore italiano

α 1 dicembre 1964 ω 18 settembre 2024

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Settembre 17, 2025