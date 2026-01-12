L’Effemeride Pisana del 12 gennaio 2026

di Leonardo Miraglia
Lunedì 12 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:50 e tramonta alle 17:00, le ore di luce solare sono 9 e 10 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi è il 321mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Santo del giorno:
San Bernardo da Corleone, frate
Corleone, Palermo, 16 febbraio 1605 – Palermo, 12 gennaio 1667
Nato nel 1605 nel centro siciliano da cui prende il nome, era un ragazzo sanguigno, cresciuto però da un padre calzolaio con il cuore generoso. Un giorno la rabbia ebbe il sopravvento e, sfidato a duello, Bernardo ferì gravemente un uomo con la spada. L’episodio segnò l’inizio della conversione: a 19 anni entrò in un convento di Cappuccini e da lì la sua vita divenne piano piano tutta dedita ai servizi e alla preghiera. Solo a 27 anni i frati gli permisero di indossare il saio e continuare così da frate il suo cammino di penitenza. Ormai era un uomo nuovo e l’errore di gioventù era stato ripagato: per la gente divenne esempio di santità. Morì nel 1667. Fu beatificato da Clemente XII il 15 maggio 1768. È stato canonizzato da Papa Giovanni Paolo II, il 10 giugno 2001.
La citazione del giorno:
La morte è la notte fresca/la vita è il giorno afoso (Heine)
E’ accaduto il 12 gennaio nel mondo:
- 1709 – Piccola era glaciale: un periodo di gelo di due mesi inizia in Francia – La costa atlantica e la Senna congelano, le coltivazioni vanno perdute e almeno 24.000 parigini muoiono
- 1773 – Il primo museo americano apre al pubblico a Charleston (Carolina del Sud)
- 1848 – Inizia la Rivoluzione siciliana del 1848 da una rivolta contro il Regno delle Due Sicilie scoppiata nella città di Palermo
- 1866 – La Royal Aeronautical Society viene fondata a Londra
- 1908 – Per la prima volta un messaggio radio a lunga distanza viene inviato dalla Torre Eiffel
- 1915 – La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti respinge una proposta per dare alle donne il diritto di voto
- 1932 – Hattie W. Caraway diventa la prima donna eletta al Senato degli Stati Uniti
- 1943 – In Russia, sul fronte del Don, scatta l’attacco sovietico denominato Offensiva Ostrogorzk-Rossoš, che provocherà la ritirata del Corpo d’armata alpino dell’ARMIR
- 1948 – Eccidio di Mogadiscio: nella capitale somala vengono uccisi decine di italiani rimasti a vivere nella ex colonia
- 1966 – Lyndon B. Johnson dichiara che gli Stati Uniti devono restare nel Vietnam del Sud fino a quando non finirà l’aggressione comunista
- 1969 – I Led Zeppelin pubblicano il loro primo album
- 1985 – L’ondata di gelo che sta investendo l’intero continente europeo e l’Africa settentrionale fa registrare in molte località d’Italia le temperature più basse della storia: a Firenze, ad esempio, la minima scende fino a -23,2 °C
- 1988 – La mafia uccide l’ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco
- 1991 – Guerra del Golfo: un atto del Congresso degli Stati Uniti autorizza l’uso della forza militare per scacciare l’Iraq dal Kuwait
- 1997 – Un treno Pendolino ETR460 in corsa da Milano a Firenze deraglia presso Piacenza causando otto vittime: è il primo incidente di un treno ad alta velocità italiano
- 1998 – 19 nazioni europee concordano di vietare la clonazione umana
- 2010 – Un grave terremoto colpisce Haiti, causando più di 230 000 vittime
La frase del giorno di Frate Indovino:
Il diavolo aiuta i suoi, ma non li salva
BRUNO ARENA
α 12 gennaio 1957 ω 28 settembre 2022
JEFF BEZOS
Imprenditore statunitense, fondatore di Amazon
α 12 gennaio 1964
JOE FRAZIER
α 12 gennaio 1944 ω 7 novembre 2011
HERMANN GÖRING
α 12 gennaio 1893 ω 15 ottobre 1946
JACK LONDON
α 12 gennaio 1876 ω 22 novembre 1916
SPIRIDON LOUIS
α 12 gennaio 1872 ω 26 marzo 1940
HARUKI MURAKAMI
Scrittore e saggista giapponese
α 12 gennaio 1949
SANT’ANTONIO ABATE
Abate, eremita e santo cattolico egiziano
α 12 gennaio 251 ω 17 gennaio 356
GIANLUIGI BONELLI
Soggettista, scrittore e sceneggiatore italiano
α 22 dicembre 1908 ω 12 gennaio 2001
AGATHA CHRISTIE
α 15 settembre 1890 ω 12 gennaio 1976
