L’Effemeride Pisana del 12 gennaio 2026

Lunedì 12 gennaio 2026, il Sole sorge alle 7:50 e tramonta alle 17:00, le ore di luce solare sono 9 e 10 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 321mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:

San Bernardo da Corleone, frate

Corleone, Palermo, 16 febbraio 1605 – Palermo, 12 gennaio 1667

Nato nel 1605 nel centro siciliano da cui prende il nome, era un ragazzo sanguigno, cresciuto però da un padre calzolaio con il cuore generoso. Un giorno la rabbia ebbe il sopravvento e, sfidato a duello, Bernardo ferì gravemente un uomo con la spada. L’episodio segnò l’inizio della conversione: a 19 anni entrò in un convento di Cappuccini e da lì la sua vita divenne piano piano tutta dedita ai servizi e alla preghiera. Solo a 27 anni i frati gli permisero di indossare il saio e continuare così da frate il suo cammino di penitenza. Ormai era un uomo nuovo e l’errore di gioventù era stato ripagato: per la gente divenne esempio di santità. Morì nel 1667. Fu beatificato da Clemente XII il 15 maggio 1768. È stato canonizzato da Papa Giovanni Paolo II, il 10 giugno 2001.

La citazione del giorno:

La morte è la notte fresca/la vita è il giorno afoso (Heine)

E’ accaduto il 12 gennaio nel mondo:

1709 – Piccola era glaciale: un periodo di gelo di due mesi inizia in Francia – La costa atlantica e la Senna congelano, le coltivazioni vanno perdute e almeno 24.000 parigini muoiono

1773 – Il primo museo americano apre al pubblico a Charleston (Carolina del Sud)

1848 – Inizia la Rivoluzione siciliana del 1848 da una rivolta contro il Regno delle Due Sicilie scoppiata nella città di Palermo

1866 – La Royal Aeronautical Society viene fondata a Londra

1908 – Per la prima volta un messaggio radio a lunga distanza viene inviato dalla Torre Eiffel

1915 – La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti respinge una proposta per dare alle donne il diritto di voto

1932 – Hattie W. Caraway diventa la prima donna eletta al Senato degli Stati Uniti

1943 – In Russia, sul fronte del Don, scatta l’attacco sovietico denominato Offensiva Ostrogorzk-Rossoš, che provocherà la ritirata del Corpo d’armata alpino dell’ARMIR

1948 – Eccidio di Mogadiscio: nella capitale somala vengono uccisi decine di italiani rimasti a vivere nella ex colonia

1966 – Lyndon B. Johnson dichiara che gli Stati Uniti devono restare nel Vietnam del Sud fino a quando non finirà l’aggressione comunista

1969 – I Led Zeppelin pubblicano il loro primo album

1985 – L’ondata di gelo che sta investendo l’intero continente europeo e l’Africa settentrionale fa registrare in molte località d’Italia le temperature più basse della storia: a Firenze, ad esempio, la minima scende fino a -23,2 °C

1988 – La mafia uccide l’ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco

1991 – Guerra del Golfo: un atto del Congresso degli Stati Uniti autorizza l’uso della forza militare per scacciare l’Iraq dal Kuwait

1997 – Un treno Pendolino ETR460 in corsa da Milano a Firenze deraglia presso Piacenza causando otto vittime: è il primo incidente di un treno ad alta velocità italiano

1998 – 19 nazioni europee concordano di vietare la clonazione umana

2010 – Un grave terremoto colpisce Haiti, causando più di 230 000 vittime

La frase del giorno di Frate Indovino:

Il diavolo aiuta i suoi, ma non li salva

Nati il 12 gennaio:

BRUNO ARENA

Comico italiano

α 12 gennaio 1957 ω 28 settembre 2022

JEFF BEZOS

Imprenditore statunitense, fondatore di Amazon

α 12 gennaio 1964

JOE FRAZIER

Pugile statunitense

α 12 gennaio 1944 ω 7 novembre 2011

HERMANN GÖRING

Gerarca nazista

α 12 gennaio 1893 ω 15 ottobre 1946

JACK LONDON

Scrittore statunitense

α 12 gennaio 1876 ω 22 novembre 1916

SPIRIDON LOUIS

Atleta greco

α 12 gennaio 1872 ω 26 marzo 1940

HARUKI MURAKAMI

Scrittore e saggista giapponese

α 12 gennaio 1949

SANT’ANTONIO ABATE

Abate, eremita e santo cattolico egiziano

α 12 gennaio 251 ω 17 gennaio 356

Deceduti il 12 gennaio:

GIANLUIGI BONELLI

Soggettista, scrittore e sceneggiatore italiano

α 22 dicembre 1908 ω 12 gennaio 2001

AGATHA CHRISTIE

Scrittrice inglese

α 15 settembre 1890 ω 12 gennaio 1976

