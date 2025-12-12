Written by Dicembre 12, 2025 5:58 am Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

L’Effemeride Pisana del 12 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia

Venerdì 12 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:41 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 8 e 59 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi èil 292mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale della neutralità

Giornata universale della copertura sanitaria

Giorno dell’indipendenza del Kenia

Santo del giorno:

Beata Vergine Maria di Guadalupe

Protettrice degli archeologi

Una madre per tutti i popoli, che sa parlare a ogni cultura: è così che ancora oggi si presenta la Vergine di Guadalupe, vero cardine spirituale del Centro e Sud America. Apparve tra il 9 e il 12 dicembre 1531 a un indio messicano forse già sessantenne, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, che è santo dal 2002. A quel tempo il Messico era terra di conquista ma anche di sfregio alla dignità umana, perché spesso i conquistatori non ebbero pietà per gli indios. Anche per questo l’apparizione di Maria è un segno di cura nei confronti degli oppressi e dei sofferenti di tutto il mondo. Al veggente Maria affidò il compito di fa costruire una basilica dedicata a lei ma non fu facile convincere il vescovo: ci volle un prodigio, con l’immagine della Madonna che apparve sul mantello del contadino.

E’ accaduto il 12 dicembre nel mondo:

  • 627 – Nella battaglia di Ninive l’esercito dell’imperatore Eraclio sbaraglia le forze persiane, garantendo ai Bizantini la vittoria finale nella lunga guerra tra i due imperi
  • 1452 – Proclamazione unionista a Costantinopoli: viene ricomposto lo Scisma d’Oriente nella basilica di Santa Sofia
  • 1531 – Apparizione di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico
  • 1804 – La Spagna dichiara guerra alla Gran Bretagna
  • 1865 – Viene fondata la Banca Popolare di Milano
  • 1870 – Joseph H. Rainey della Carolina del Sud diventa il primo congressista nero degli Stati Uniti
  • 1901 – Guglielmo Marconi capta con le sue apparecchiature il primo segnale radio transoceanico
  • 1913 – La Gioconda viene recuperata a Firenze, due anni dopo essere stata rubata dal Louvre da Vincenzo Peruggia
  • 1925 – Reza Pahlavi prende il controllo dell’Iran come Scià
  • 1961 – Nazionalizzazione senza indennizzo del 99,5% delle concessioni petrolifere dell’Iraq Petroleum Company da parte del governo iracheno di ʿAbd al-Karīm Qāsim (Kassem)
  • 1963 – Il Kenya ottiene l’indipendenza dal Regno Unito
  • 1969 – Strage di piazza Fontana nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano: 17 morti e 88 feriti
  • 1979 – La Rhodesia cambia il suo nome in Zimbabwe
  • 2010 – Afghanistan, muoiono 6 soldati dell’Isaf nel sud del paese, senza che siano fornite notizie sulla loro nazionalità e sulla dinamica dell’incidente. Questo attentato porta a 692 il totale delle perdite della Nato nel 2010, rendendolo l’anno con le più alte perdite nei nove anni di conflitto
  • 2015
    • Francia: nell’ambito della XXI Conferenza delle Parti dell’UNFCCC, 196 stati firmano il cosiddetto Accordo di Parigi, un patto globale sui cambiamenti climatici, che impegna tutti i paesi a ridurre le emissioni di gas serra
    • Arabia Saudita: per la prima volta viene esteso il diritto di voto alle donne
  • 2021 – Abu Dhabi: Max Verstappen vince il suo primo titolo mondiale con la Red Bull

La frase del giorno di Frate Indovino:

Quando il vino rende lieti se ne fuggono i segreti

Nati il 12 dicembre:

GUSTAVE FLAUBERT

Gustave Flaubert

Scrittore francese

α 12 dicembre 1821  ω 8 maggio 1880

FIONA MAY

Fiona May

Atleta italiana di origini inglesi

α 12 dicembre 1969

EDVARD MUNCH

Edvard Munch

Pittore norvegese

α 12 dicembre 1863  ω 23 gennaio 1944

FRANK SINATRA

Frank Sinatra

Attore e cantante statunitense

α 12 dicembre 1915  ω 14 maggio 1998

Deceduti il 12 dicembre:

ROBERT BROWNING

Robert Browning

Poeta e drammaturgo inglese

α 7 maggio 1812  ω 12 dicembre 1889

GRAZIELLA CAMPAGNA

Graziella Campagna

Vittima italiana di mafia

α 3 luglio 1968  ω 12 dicembre 1985

ARDITO DESIO

Ardito Desio

Geologo, alpinista ed esploratore italiano

α 18 aprile 1897  ω 12 dicembre 2001

JOHN LE CARRÉ

John Le Carré

Scrittore inglese

α 19 ottobre 1931  ω 12 dicembre 2020

BETTIE PAGE

Bettie Page

Modella, pin-up statunitense

α 22 aprile 1923  ω 12 dicembre 2008

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)

L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)

I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

