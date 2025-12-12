L’Effemeride Pisana del 12 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Venerdì 12 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:41 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 8 e 59 minuti
La Luna sarà in fase calante
Oggi èil 292mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale della neutralità
Giornata universale della copertura sanitaria
Giorno dell’indipendenza del Kenia
Santo del giorno:
Beata Vergine Maria di Guadalupe
Protettrice degli archeologi
Una madre per tutti i popoli, che sa parlare a ogni cultura: è così che ancora oggi si presenta la Vergine di Guadalupe, vero cardine spirituale del Centro e Sud America. Apparve tra il 9 e il 12 dicembre 1531 a un indio messicano forse già sessantenne, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, che è santo dal 2002. A quel tempo il Messico era terra di conquista ma anche di sfregio alla dignità umana, perché spesso i conquistatori non ebbero pietà per gli indios. Anche per questo l’apparizione di Maria è un segno di cura nei confronti degli oppressi e dei sofferenti di tutto il mondo. Al veggente Maria affidò il compito di fa costruire una basilica dedicata a lei ma non fu facile convincere il vescovo: ci volle un prodigio, con l’immagine della Madonna che apparve sul mantello del contadino.
E’ accaduto il 12 dicembre nel mondo:
- 627 – Nella battaglia di Ninive l’esercito dell’imperatore Eraclio sbaraglia le forze persiane, garantendo ai Bizantini la vittoria finale nella lunga guerra tra i due imperi
- 1452 – Proclamazione unionista a Costantinopoli: viene ricomposto lo Scisma d’Oriente nella basilica di Santa Sofia
- 1531 – Apparizione di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico
- 1804 – La Spagna dichiara guerra alla Gran Bretagna
- 1865 – Viene fondata la Banca Popolare di Milano
- 1870 – Joseph H. Rainey della Carolina del Sud diventa il primo congressista nero degli Stati Uniti
- 1901 – Guglielmo Marconi capta con le sue apparecchiature il primo segnale radio transoceanico
- 1913 – La Gioconda viene recuperata a Firenze, due anni dopo essere stata rubata dal Louvre da Vincenzo Peruggia
- 1925 – Reza Pahlavi prende il controllo dell’Iran come Scià
- 1961 – Nazionalizzazione senza indennizzo del 99,5% delle concessioni petrolifere dell’Iraq Petroleum Company da parte del governo iracheno di ʿAbd al-Karīm Qāsim (Kassem)
- 1963 – Il Kenya ottiene l’indipendenza dal Regno Unito
- 1969 – Strage di piazza Fontana nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano: 17 morti e 88 feriti
- 1979 – La Rhodesia cambia il suo nome in Zimbabwe
- 2010 – Afghanistan, muoiono 6 soldati dell’Isaf nel sud del paese, senza che siano fornite notizie sulla loro nazionalità e sulla dinamica dell’incidente. Questo attentato porta a 692 il totale delle perdite della Nato nel 2010, rendendolo l’anno con le più alte perdite nei nove anni di conflitto
- 2015
- Francia: nell’ambito della XXI Conferenza delle Parti dell’UNFCCC, 196 stati firmano il cosiddetto Accordo di Parigi, un patto globale sui cambiamenti climatici, che impegna tutti i paesi a ridurre le emissioni di gas serra
- Arabia Saudita: per la prima volta viene esteso il diritto di voto alle donne
- 2021 – Abu Dhabi: Max Verstappen vince il suo primo titolo mondiale con la Red Bull
La frase del giorno di Frate Indovino:
Quando il vino rende lieti se ne fuggono i segreti
Nati il 12 dicembre:
GUSTAVE FLAUBERT
α 12 dicembre 1821 ω 8 maggio 1880
FIONA MAY
Atleta italiana di origini inglesi
α 12 dicembre 1969
EDVARD MUNCH
α 12 dicembre 1863 ω 23 gennaio 1944
FRANK SINATRA
Attore e cantante statunitense
α 12 dicembre 1915 ω 14 maggio 1998
ROBERT BROWNING
α 7 maggio 1812 ω 12 dicembre 1889
GRAZIELLA CAMPAGNA
α 3 luglio 1968 ω 12 dicembre 1985
ARDITO DESIO
Geologo, alpinista ed esploratore italiano
α 18 aprile 1897 ω 12 dicembre 2001
JOHN LE CARRÉ
α 19 ottobre 1931 ω 12 dicembre 2020
BETTIE PAGE
α 22 aprile 1923 ω 12 dicembre 2008
