L’Effemeride Pisana del 12 dicembre 2025

Venerdì 12 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:41 e tramonta alle 16:40, le ore di luce solare sono 8 e 59 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi èil 292mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale della neutralità

Giornata universale della copertura sanitaria

Giorno dell’indipendenza del Kenia

Santo del giorno:

Beata Vergine Maria di Guadalupe

Protettrice degli archeologi

Una madre per tutti i popoli, che sa parlare a ogni cultura: è così che ancora oggi si presenta la Vergine di Guadalupe, vero cardine spirituale del Centro e Sud America. Apparve tra il 9 e il 12 dicembre 1531 a un indio messicano forse già sessantenne, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, che è santo dal 2002. A quel tempo il Messico era terra di conquista ma anche di sfregio alla dignità umana, perché spesso i conquistatori non ebbero pietà per gli indios. Anche per questo l’apparizione di Maria è un segno di cura nei confronti degli oppressi e dei sofferenti di tutto il mondo. Al veggente Maria affidò il compito di fa costruire una basilica dedicata a lei ma non fu facile convincere il vescovo: ci volle un prodigio, con l’immagine della Madonna che apparve sul mantello del contadino.

E’ accaduto il 12 dicembre nel mondo:

627 – Nella battaglia di Ninive l’esercito dell’imperatore Eraclio sbaraglia le forze persiane, garantendo ai Bizantini la vittoria finale nella lunga guerra tra i due imperi

1452 – Proclamazione unionista a Costantinopoli: viene ricomposto lo Scisma d’Oriente nella basilica di Santa Sofia

1531 – Apparizione di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico

1804 – La Spagna dichiara guerra alla Gran Bretagna

1865 – Viene fondata la Banca Popolare di Milano

1870 – Joseph H. Rainey della Carolina del Sud diventa il primo congressista nero degli Stati Uniti

1901 – Guglielmo Marconi capta con le sue apparecchiature il primo segnale radio transoceanico

1913 – La Gioconda viene recuperata a Firenze, due anni dopo essere stata rubata dal Louvre da Vincenzo Peruggia

1925 – Reza Pahlavi prende il controllo dell’Iran come Scià

1961 – Nazionalizzazione senza indennizzo del 99,5% delle concessioni petrolifere dell’Iraq Petroleum Company da parte del governo iracheno di ʿAbd al-Karīm Qāsim (Kassem)

1963 – Il Kenya ottiene l’indipendenza dal Regno Unito

1969 – Strage di piazza Fontana nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano: 17 morti e 88 feriti

1979 – La Rhodesia cambia il suo nome in Zimbabwe

2010 – Afghanistan, muoiono 6 soldati dell’Isaf nel sud del paese, senza che siano fornite notizie sulla loro nazionalità e sulla dinamica dell’incidente. Questo attentato porta a 692 il totale delle perdite della Nato nel 2010, rendendolo l’anno con le più alte perdite nei nove anni di conflitto

2015 Francia: nell’ambito della XXI Conferenza delle Parti dell’UNFCCC, 196 stati firmano il cosiddetto Accordo di Parigi, un patto globale sui cambiamenti climatici, che impegna tutti i paesi a ridurre le emissioni di gas serra Arabia Saudita: per la prima volta viene esteso il diritto di voto alle donne

2021 – Abu Dhabi: Max Verstappen vince il suo primo titolo mondiale con la Red Bull

La frase del giorno di Frate Indovino:

Quando il vino rende lieti se ne fuggono i segreti

Nati il 12 dicembre:

GUSTAVE FLAUBERT

Scrittore francese

α 12 dicembre 1821 ω 8 maggio 1880

FIONA MAY

Atleta italiana di origini inglesi

α 12 dicembre 1969

EDVARD MUNCH

Pittore norvegese

α 12 dicembre 1863 ω 23 gennaio 1944

FRANK SINATRA

Attore e cantante statunitense

α 12 dicembre 1915 ω 14 maggio 1998

Deceduti il 12 dicembre:

ROBERT BROWNING

Poeta e drammaturgo inglese

α 7 maggio 1812 ω 12 dicembre 1889

GRAZIELLA CAMPAGNA

Vittima italiana di mafia

α 3 luglio 1968 ω 12 dicembre 1985

ARDITO DESIO

Geologo, alpinista ed esploratore italiano

α 18 aprile 1897 ω 12 dicembre 2001

JOHN LE CARRÉ

Scrittore inglese

α 19 ottobre 1931 ω 12 dicembre 2020

BETTIE PAGE

Modella, pin-up statunitense

α 22 aprile 1923 ω 12 dicembre 2008

