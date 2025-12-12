Il Mobilieri Ponsacco a Castiglioncello per consolidare la prima posizione in classifica

Pisa (giovedì, 11 dicembre 2025) — Fra l’anticipo di sabato 13, il posticipo di lunedì 15 ed il grosso degli incontri restanti domenica 14 dicembre si disputeranno tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre dell’area pisana.
di Leonardo Miraglia
Questi gli incontri programmati:
Serie D, girone D
XVI giornata
|14/12, 14:30
|Tuttocuoio 1957
|Pro Sesto
Eccellenza, girone A
XVI giornata
|14/12, 14:30
|Larcianese
|Cenaia 1969
|14/12, 14:30
|Massese
|Fratres Perignano 2019
|14/12, 14:30
|San Giuliano
|Pro Livorno 1919 Sorgenti
Promozione, girone A
XIV giornata
|14/12, 14:30
|Pontebuggianese
|Urbino Taccola
Promozione, girone B
XIV giornata
|14/12, 14:30
|Sancascianese Calcio
|Colli Marittimi
|14/12, 14:30
|Orbetello
|Cuoiopelli
|14/12, 14:30
|Castiglioncello
|Mobilieri Ponsacco
|14/12, 14:30
|Saline
|San Miniato Basso Calcio
Prima Categoria, girone A
XIII giornata
|14/12, 14:30
|Romagnano Calcio
|Migliarino Vecchiano
|14/12, 14:30
|Fivizzanese
|Calci 2016
Prima Categoria, girone B
XIII giornata
|14/12, 14:30
|Stella Rossa
|Marginone 2000
|14/12, 14:30
|Pietà 2004
|Bellaria Cappuccini
|14/12, 14:30
|Maliseti Seano
|San Miniato
|14/12, 14:30
|Fornacette Casarosa
|CQS Tempio Ghizzano
|14/12, 14:30
|Prato Nord
|Staffoli
Prima Categoria, girone D
XIII giornata
|14/12, 14:30
|Portuali Sorgenti
|Acciaiolo Calcio
|14/12, 14:30
|Capannoli San Bartolomeo
|Vada 1963
|14/12, 14:30
|Atletico Etruria
|Geotermica
|14/12, 14:30
|Donoratico
|Forcoli Calcio 1921
|14/12, 14:30
|Monterotondo
|Pecciolese
|14/12, 14:30
|Selvatelle
|Audace Isola d’Elba
|14/12, 14:30
|Ponsacco 1920
|Pomarance
Seconda Categoria, girone G
XIII giornata
|14/12, 14:30
|Ponte a Cappiano
|Atletico Cascina
|14/12, 14:30
|San Prospero Navacchio
|Capanne Calcio 1989
|14/12, 14:30
|Porta a Lucca
|Castelfranco Calcio
|14/12, 14:30
|Sanromanese Valdarno
|Aurora Montaione
|14/12, 14:30
|Pontasserchio
|Crespina Calcio
|14/12, 14:30
|La Corte
|Corazzano
|14/12, 14:30
|Santa Maria a Monte
|Pisa Ovest
|14/12, 14:30
|Sextum Bientina
|Tirrenia
Seconda Categoria, girone H
XIII giornata
|14/12, 14:30
|Livorno 9 Boca
|Castelnuovo Val di Cecina
|14/12, 14:30
|Palazzi Calcio
|Terricciola 1975
|14/12, 15
|Tre e 23 Academy
|Volterrana 2016
Terza Categoria, Pisa – girone A
XI giornata
|13/12, 14:30
|Ponteginori 1929
|Atletico Pisa
|14/12, 14:30
|Amatori Saline
|Golena d’Arno
|14/12, 14:30
|Antonio Bellani
|Sporting Volterra
|14/12, 14:30
|Fabbrica Calcio 2024
|Filettole Calcio
|14/12, 14:30
|Legoli 1994
|Lajatico
|14/12, 14:30
|Marinese 1925
|Montefoscoli Calcio
|14/12, 14:30
|Scintilla 1945
|San Frediano Calcio
|riposa
|Nuova Popolare CEP
Terza Categoria, Pisa – girone B
XI giornata
|14/12, 14:30
|Gavena Giovani
|Zambra San Vico
|14/12, 14:30
|Via di Corte
|Perignano
|14/12, 14:30
|Marciana 2.0
|Città di Montopoli
|14/12, 14:30
|La Fornace
|La Borra
|14/12, 14:30
|Santacroce Calcio
|Monteserra
|14/12, 14:30
|Stella Azzurra
|Giovani Fucecchio 2000
|14/12, 14:30
|Treggiaia
|Cerretti FC
|15/12, 21
|Castel del Bosco
|Atletico Le Melorie
|riposa
|Ponte a Elsa 2005
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XI giornata
|14/12, 14:30
|Monteverdi 2006
|Guasticce
|14/12, 14:30
|Sasso Pisano
|Accademia Cecina
Terza Categoria, Lucca – girone B
XI giornata
|13/12, 14:30
|Pappiana
|Stiava 2019
Info tratte da www.tuttocampo.it