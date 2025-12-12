Written by Dicembre 12, 2025 6:51 am Calcio dilettanti

Il Mobilieri Ponsacco a Castiglioncello per consolidare la prima posizione in classifica

Pisa (giovedì, 11 dicembre 2025) — Fra l’anticipo di sabato 13, il posticipo di lunedì 15 ed il grosso degli incontri restanti domenica 14 dicembre si disputeranno tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre dell’area pisana.

di Leonardo Miraglia

Questi gli incontri programmati:

Serie D, girone D

XVI giornata

14/12, 14:30Tuttocuoio 1957Pro Sesto

Eccellenza, girone A

XVI giornata

14/12, 14:30LarcianeseCenaia 1969
14/12, 14:30MasseseFratres Perignano 2019
14/12, 14:30San GiulianoPro Livorno 1919 Sorgenti

Promozione, girone A

XIV giornata

14/12, 14:30PontebuggianeseUrbino Taccola

Promozione, girone B

XIV giornata

14/12, 14:30Sancascianese CalcioColli Marittimi
14/12, 14:30OrbetelloCuoiopelli
14/12, 14:30CastiglioncelloMobilieri Ponsacco
14/12, 14:30SalineSan Miniato Basso Calcio

Prima Categoria, girone A

XIII giornata

14/12, 14:30Romagnano CalcioMigliarino Vecchiano
14/12, 14:30FivizzaneseCalci 2016

Prima Categoria, girone B

XIII giornata

14/12, 14:30Stella RossaMarginone 2000
14/12, 14:30Pietà 2004Bellaria Cappuccini
14/12, 14:30Maliseti SeanoSan Miniato
14/12, 14:30Fornacette CasarosaCQS Tempio Ghizzano
14/12, 14:30Prato NordStaffoli

Prima Categoria, girone D

XIII giornata

14/12, 14:30Portuali SorgentiAcciaiolo Calcio
14/12, 14:30Capannoli San BartolomeoVada 1963
14/12, 14:30Atletico EtruriaGeotermica
14/12, 14:30DonoraticoForcoli Calcio 1921
14/12, 14:30MonterotondoPecciolese
14/12, 14:30SelvatelleAudace Isola d’Elba
14/12, 14:30Ponsacco 1920Pomarance

Seconda Categoria, girone G

XIII giornata

14/12, 14:30Ponte a CappianoAtletico Cascina
14/12, 14:30San Prospero NavacchioCapanne Calcio 1989
14/12, 14:30Porta a LuccaCastelfranco Calcio
14/12, 14:30Sanromanese ValdarnoAurora Montaione
14/12, 14:30PontasserchioCrespina Calcio
14/12, 14:30La CorteCorazzano
14/12, 14:30Santa Maria a MontePisa Ovest
14/12, 14:30Sextum BientinaTirrenia

Seconda Categoria, girone H

XIII giornata

14/12, 14:30Livorno 9 BocaCastelnuovo Val di Cecina
14/12, 14:30Palazzi CalcioTerricciola 1975
14/12, 15Tre e 23 AcademyVolterrana 2016

Terza Categoria, Pisa – girone A

XI giornata

13/12, 14:30Ponteginori 1929Atletico Pisa
14/12, 14:30Amatori SalineGolena d’Arno
14/12, 14:30Antonio BellaniSporting Volterra
14/12, 14:30Fabbrica Calcio 2024Filettole Calcio
14/12, 14:30Legoli 1994Lajatico
14/12, 14:30Marinese 1925Montefoscoli Calcio
14/12, 14:30Scintilla 1945San Frediano Calcio
riposaNuova Popolare CEP

Terza Categoria, Pisa – girone B

XI giornata

14/12, 14:30Gavena GiovaniZambra San Vico
14/12, 14:30Via di CortePerignano
14/12, 14:30Marciana 2.0Città di Montopoli
14/12, 14:30La FornaceLa Borra
14/12, 14:30Santacroce CalcioMonteserra
14/12, 14:30Stella AzzurraGiovani Fucecchio 2000
14/12, 14:30TreggiaiaCerretti FC
15/12, 21Castel del BoscoAtletico Le Melorie
riposaPonte a Elsa 2005

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XI giornata

14/12, 14:30Monteverdi 2006Guasticce
14/12, 14:30Sasso PisanoAccademia Cecina

Terza Categoria, Lucca – girone B

XI giornata

13/12, 14:30PappianaStiava 2019

