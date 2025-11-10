L’Effemeride Pisana del 10 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:56 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Lunedì 10 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:04 e tramonta alle 16:59, le ore di luce solare sono 9 e 55 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 263mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo

Giornata mondiale dei contabili

Giornata mondiale delle vaccinazioni

Giornata mondiale del cheratocono

Giornata mondiale degli orfani

Giorno della costituzione della Repubblica Dominicana

Santo del giorno:

San Leone I Magno, papa e dottore della Chiesa

α Anno di nascita: 390 ω 10 novembre 461

Patrono di Manta, Sperlonga, Cenate Sopra, Ruviano, Margarita e Cairano

(Papa dal 29/09/440 al 10/11/461)

Arcidiacono (430), consigliere di Celestino I e di Sisto III, inviato da Valentino a pacificare le Gallie, venne eletto papa nel 440 circa. Fu un papa energico, avversò le sopravvivenze del paganesimo; combatté manichei e priscillanisti. Intervenne d’autorità nella polemica cristologica che infiammava l’Oriente, convocando il concilio ecumenico di Calcedonia, nel quale si proclamava l’esistenza in Cristo di due nature, nell’unica persona del Verbo. Nel 452 fu designato dal debole imperatore Valentiniano III a guidare l’ambasceria romana inviata ad Attila. I particolari della missione furono oscuri: è solo che il re degli Unni, dopo l’incontro con la delegazione abbandonò l’Italia. Quando Genserico nel 455 entrò in Roma, Leone ottenne dai Vandali il rispetto della vita degli abitanti, ma non poté impedire l’atroce saccheggio dell’Urbe. Dotato di un alto concetto del pontificato romano, fece rispettare ovunque la primazia del vescovo di Roma. Compose anche preghiere contenute nel “Sacramentario Veronese”. Benedetto XIV, nel 1754 lo proclamò dottore della Chiesa, E’ il primo papa che ebbe il titolo di Magno (Grande).

E’ accaduto il 10 novembre:

1483 – Nascita di Martin Lutero, tedesco fondatore della chiesa protestante

1775 – Guerra d’indipendenza americana: il Congresso continentale passa una risoluzione che crea i Continental Marines (il futuro Corpo dei Marines degli Stati Uniti) per servire come truppe da sbarco nella recentemente creata Marina continentale

1871 – Henry Morton Stanley individua l’esploratore e missionario scomparso, David Livingstone a Ujiji, nei pressi del Lago Tanganica esclamando la famosa frase: “Il Dottor Livingstone, suppongo?“

1928 – Hirohito viene incoronato 124º imperatore del Giappone

1951 – Inaugurazione del servizio di telefonate dirette da costa a costa negli Stati Uniti

1954 – Il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower inaugura il memoriale di guerra dei Marines (Memoriale di Iwo Jima) del Cimitero nazionale di Arlington

1969 – La National Educational Television (che diverrà il Public Broadcasting Service) degli Stati Uniti manda in onda per la prima volta il programma per bambini Sesame Street

1970 – Guerra del Vietnam: vietnamizzazione – Per la prima volta in cinque anni, un’intera settimana termina senza vittime statunitensi nel Sud-est asiatico

1975 – Italia e Jugoslavia firmano il Trattato di Osimo stabilendo il confine italo-iugoslavo a Trieste

1997 – Le società di telecomunicazioni WorldCom ed MCI annunciano una fusione per un controvalore di 37 miliardi di dollari (la più grande fusione nella storia degli USA)

Frase del giorno di Frate Indovino:

Stolto chi vende un bove per far le scarpe nuove

Nati il 10 novembre:

ARMAND DUPLANTIS

Atleta svedese

α 10 novembre 1999

VANESSA FERRARI

Ginnasta italiana

α 10 novembre 1990

MARTIN LUTERO

Predicatore tedesco

α 10 novembre 1483 ω 18 febbraio 1546

ENNIO MORRICONE

Compositore italiano

α 10 novembre 1928 ω 6 luglio 2020

Deceduti il 10 novembre:

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Militare e statista turco, fondatore e 1° presidente della Repubblica Turca

α 19 maggio 1881 ω 10 novembre 1938

LEONARD COHEN

Cantautore, poeta e scrittore canadese

α 21 settembre 1934 ω 10 novembre 2016

PAPA LEONE I

Pontefice della chiesa cattolica italiano

α Anno di nascita: 390 ω 10 novembre 461

ARTHUR RIMBAUD

Poeta francese

α 20 ottobre 1854 ω 10 novembre 1891

