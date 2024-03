L’Effemeride pisana

Scritto da Leonardo Miraglia• 1:15 pm• Pisa, Cronaca, Cultura

di Leonardo Miraglia

Il santo del giorno:

Sant’Archippo di Colossi Discepolo di San Paolo, martire

Martirologio Romano: Commemorazione di sant’Archippo, compagno del beato Apostolo Paolo, che lo ricorda nelle Lettere a Filemone e ai Colossesi.

Significato del nome:

Deriva dal nome greco Archippos: eccellente cavallerizzo o, più letteralmente, signore dei cavalli

L’alba è alle 6:20

Il tramonto è alle 18:29

La celebrazione di oggi:

Le Giornate della Lingua alle Nazioni Unite sono state introdotte nel 2010 per celebrare il multilinguismo e la diversità culturale.

L’ONU celebra ogni anno sei “Giornate della Lingua”, dedicate alle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite, ovvero arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo.

Queste giornate sono un’occasione per sensibilizzare la comunità internazionale sulla storia, la cultura e l’uso di ciascuna di queste lingue.

La data della Giornata della Lingua Francese è stata scelta simbolicamente in riferimento al 20 marzo 1970, data che segna la creazione dell’Agenzia per la Cooperazione Culturale e Tecnica, divenuta l’ Organizzazione Internazionale della Francofonia.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 12 luglio 2012 ha proclamato il 20 marzo Giornata Internazionale della Felicità, riconoscendo l’importanza della felicità e del benessere come obiettivi e aspirazioni universali nella vita degli esseri umani in tutto il mondo e l’importanza del loro riconoscimento negli obiettivi di politica pubblica. Ha inoltre riconosciuto la necessità di un approccio più inclusivo, equo ed equilibrato alla crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eliminazione della povertà, la felicità e il benessere di tutti i popoli.

La risoluzione è stata promossa dal Bhutan, un paese che ha riconosciuto il valore della felicità nazionale rispetto al reddito nazionale fin dai primi anni ’70 e ha adottato l’obiettivo della felicità nazionale lorda rispetto al prodotto nazionale lordo.

E’ accaduto il 20 marzo:

1602 – Viene fondata la Compagnia olandese delle Indie orientali

1800 – Alessandro Volta rende pubblica l’invenzione della sua pila

1815 – Inizio dei Cento giorni di Napoleone, che entra a Parigi, dopo essere fuggito dall’Isola d’Elba, alla testa di un esercito regolare di 140.000 uomini e di una forza di circa 200.000 volontari

1852 – Viene pubblicato La capanna dello zio Tom, di Harriet Beecher Stowe

1861 – Cade l’ultima roccaforte borbonica, quella di Civitella del Tronto, tre giorni dopo la proclamazione in parlamento, a Torino, del Regno d’Italia

1865 – Viene promulgata la Legge Lanza, per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, che estende l’ordinamento sabaudo a tutto il territorio nazionale

1916 – Albert Einstein pubblica sulla rivista accademica Annalen der Physik la sua teoria della relatività generale

1952 – Il Senato degli Stati Uniti ratifica il trattato di pace con il Giappone

1956 – La Tunisia ottiene l’indipendenza dalla Francia

1964 – L’ESRO (European Space Research Organization, precorritrice dell’Agenzia Spaziale Europea) viene fondata in base a un accordo del 14 giugno 1962

1969 – John Lennon sposa Yōko Ono

1986 – Nel supercarcere di Voghera viene avvelenato Michele Sindona con un caffè al cianuro. Sindona era stato condannato per l’omicidio Ambrosoli. Morirà due giorni dopo

1986 – Jacques Chirac diventa primo ministro di Francia per la seconda volta

1994 – A Mogadiscio, in Somalia vengono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

2003 – Inizia la seconda guerra del golfo con l’invasione dell’Iraq da parte delle forze angloamericane



Nati il 20 marzo:

Chester Bennington

Cantante dei Linkin Park

20 marzo 1976 – 20 luglio 2017

Guido Bertolaso

Medico italiano e funzionario della protezione civile

α 20 marzo 1950

Nikolaj Gogol

Scrittore e drammaturgo russo

20 marzo 1809 – 21 febbraio 1852

Henrik Ibsen

Poeta e drammaturgo norvegese

20 marzo 1828 – 23 maggio 1906

Spike Lee

Regista statunitense

α 20 marzo 1957

Publio Ovidio Nasone

Poeta romano

20 marzo 43 A.C. – Anno di morte: 17 A.C.

Azeglio Vicini

Allenatore di calcio italiano

20 marzo 1933 – 30 gennaio 2018



Proverbio del 20 marzo:

Vento di Marzo non termina presto

Last modified: Marzo 20, 2024