L’Effemeride Pisana

Domenica 25 maggio 2025, il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:46

Giornata globale dell’Africa

Giornata internazionale dei bambini scomparsi

Giornata internazionale della pigmentazione della pelle

Giornata mondiale della tiroide

Festa dell’Indipendenza della Giordania

Giorno della rivoluzione di Maggio in Argentina

Festa nazionale del Sudan

Festa della rivoluzione di maggio in Libia

Il santo del giorno:

San Beda il Venerabile

Titolo: Sacerdote e dottore della Chiesa

Nascita: 672, Scozia

Morte: 25 maggio 735, Jarrow, Inghilterra

Protettore:

degli studiosi

Seguace di San Benedetto Biscop e di San Ceolfrido, Beda il Venerabile trascorse la sua vita nel monastero di Jarrow, dedicandosi con instancabile devozione alla preghiera, allo studio e all’insegnamento. Figura centrale del monachesimo anglosassone, fu anche un fine amanuense: secondo gli studiosi, fu proprio sotto la sua guida che venne realizzato il Codex Amiatinus, il più antico manoscritto completo della Bibbia in latino secondo la versione della Vulgata. Questo prezioso codice è oggi conservato presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze.

La produzione letteraria di Beda è vastissima e tocca ambiti diversi: dall’esegesi biblica alla scienza, dalla spiritualità alla storia. La sua opera più celebre, l’Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, è considerata un caposaldo della storiografia medievale. In essa, Beda racconta le origini e la diffusione del cristianesimo in Inghilterra, mettendo in luce la vocazione universale della Chiesa e il ruolo della cultura romana come fondamento della civiltà cristiana.

Ma oltre ai contenuti, a colpire nei suoi scritti è lo spirito con cui furono composti: rigore intellettuale, umiltà sincera, e una straordinaria capacità di discernimento. Beda fu, a tutti gli effetti, un uomo del sapere. E la sua eredità spirituale e culturale continua ancora oggi a parlare al mondo.

E’ accaduto il 25 maggio:

1913 – Si svolge il primo Giro delle Fiandre, corsa di ciclismo su strada, vinta dal belga Paul Deman

1935 – Nel giro di 45 minuti, al Big Ten meeting di Ann Arbor (Michigan), Jesse Owens stabilisce o eguaglia quattro record del mondo di atletica leggera

Babe Ruth batte il 714º e ultimo fuoricampo della sua carriera

1953 – Al Nevada Test Site, gli Stati Uniti d’America conducono i loro primi e unici test di artiglieria nucleare

1961 – Programma Apollo: il presidente John Fitzgerald Kennedy annuncia davanti a una sessione speciale unificata del Congresso il suo obiettivo di iniziare un progetto per «mandare un uomo sulla Luna» prima della fine del decennio

1966 – Programma Explorer: viene lanciato l’Explorer 32

1977 – Guerre stellari esce nei cinema statunitensi: diventerà uno dei film di maggior incasso nella storia del cinema

1979 – Esce nelle sale cinematografiche il film Alien

1983 – Guerre stellari – Il ritorno dello Jedi debutta nei cinema

2001 – Alpinismo: il trentaduenne Erik Weihenmayer di Boulder (Colorado) e il sessantaquattrenne Sherman Bull di New Canaan (Connecticut) diventano rispettivamente il primo non vedente e la persona più anziana a raggiungere la vetta del Monte Everest

2008 – Atterraggio su Marte della sonda spaziale Phoenix

2020 – George Floyd, un uomo afroamericano, muore soffocato dal poliziotto bianco Derek Chauvin durante l’arresto a Minneapolis, dando così il via a una serie di imponenti manifestazioni contro il razzismo e gli abusi delle forze dell’ordine degli Stati Uniti d’America nei confronti dei cittadini neri

Nati il 25 maggio:

ENRICO BERLINGUER

Politico italiano, leader comunista

α 25 maggio 1922 ω 11 giugno 1984

ROBERT LUDLUM

Scrittore statunitense

α 25 maggio 1927 ω 12 marzo 2001

EMMA MARRONE

Cantante italiana

α 25 maggio 1984

IAN McKELLEN

Attore inglese

α 25 maggio 1939

PADRE PIO

Santo e frate cattolico italiano

α 25 maggio 1887 ω 23 settembre 1968

GAETANO SCIREA

Calciatore italiano

α 25 maggio 1953 ω 3 settembre 1989

IGOR SIKORSKY

Ingegnere pioniere dell’aviazione russo, naturalizzato statunitense

α 25 maggio 1889 ω 26 ottobre 1972

Il proverbio del 25 maggio:

Piccola fortezza, debole resistenza

Non prendiamoci troppo sul serio perché oggi è anche la:

Giornata dell’asciugamano

Giornata dell’orgoglio Geek

