L’Effemeride pisana

di Leonardo Miraglia

Oggi, mercoledì 17 aprile 2024, il sole sorge alle 6:31 e tramonta alle 20:03.

Il santo del giorno:

Beata Chiara Gambacorti Vedova, domenicana

Firenze, 1362 – Pisa, 17 aprile 1420

Martirologio Romano: A Pisa, Beata Chiara Gambacorti, che, ancora giovane, rimasta vedova del marito, su esortazione di Santa Caterina da Siena, fondò qui il primo monastero domenicano di stretta osservanza e, perdonati gli assassini del padre e dei suoi fratelli, governò le consorelle con prudenza e carità.

E’ accaduto il 17 aprile:

1155 – Nella domenica di Pasqua, Federico I Barbarossa viene incoronato a Pavia come re d’Italia con la Corona ferrea; alcuni storici ritengono che l’incoronazione sia invece avvenuta a Monza il precedente 15 aprile, Venerdì santo

1492 – I Re cattolici e Cristoforo Colombo firmano le Capitolazioni di Santa Fe in cui stabilivano le condizioni di finanziamento del suo viaggio verso le Indie orientali passando da ovest

1521 – Martin Lutero convocato dall’imperatore a giustificarsi davanti alla Dieta di Worms

1524 – Giovanni da Verrazzano raggiunge il porto di New York

1848 – Viene abbattuto il muro che circondava il Ghetto ebraico di Roma

1865 – Mary Surratt è arrestata come cospiratrice nell’assassinio di Abraham Lincoln

1895 – Trattato di Shimonoseki, noto in Cina come Trattato di Maguan: convenzione firmata all’Hotel Shunpanrō fra l’Impero giapponese e la Dinastia Qing che pose fine alla Prima guerra sino-giapponese (1º agosto 1894 – 17 aprile 1895)

1924 – Viene fondata la casa di produzione cinematografica statunitense Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

1941 – Seconda guerra mondiale: la Jugoslavia capitola a seguito dell’invasione a opera delle forze dell’Asse

1944 – Seconda guerra mondiale: rastrellamento del Quartiere Quadraro a Roma

1961 – Crisi dei missili di Cuba/Baia dei Porci: inizia l’invasione di Cuba

1964 – La Ford presenta l’auto sportiva Mustang

Jerrie Mock è la prima donna a circumnavigare la terra per via aerea

1969 – Sirhan Sirhan è condannato per l’assassinio di Robert Kennedy

1970 – Rientra sulla Terra la cabina dell’Apollo 13

1975 – La Cambogia cade in mano ai Khmer rossi

2004 – Cisgiordania: Gaza, ucciso da un missile israeliano il responsabile del gruppo palestinese Hamas, Abd al-Aziz al-Rantissi

2014 – La NASA annuncia la scoperta del pianeta più simile alla Terra finora scoperto, a cui viene dato il nome di Kepler-186 f

Nati il 17 aprile:

Victoria Adams

Cantante inglese

17 aprile 1974

Giusy Ferreri

Cantante italiana

17 aprile 1979

Paola Perego

Conduttrice tv italiana

17 aprile 1966

Luigi Settembrini

Scrittore e patriota italiano

17 aprile 1813 – 4 novembre 1876

Nero Wolfe

Personaggio di fantasia, detective privato newyorchese

17 aprile 1893

Il proverbio del 17 aprile:

Quando tuona d’aprile buon segno per il barile



