L’Effemeride pisana

Oggi, martedì 16 aprile 2024, il sole sorge alle 6:33 e tramonta alle 20:02.

Il santo del giorno:

Santa Bernardette Soubirous Vergine

Lourdes, 7 gennaio 1844 – Nevers, 16 aprile 1879

Patrona: pastori

Emblema: Giglio

Martirologio Romano: A Nevers sempre in Francia, santa Maria Bernarda Soubirous, vergine, che, nata nella cittadina di Lourdes da famiglia poverissima, ancora fanciulla sperimentò la presenza della beata Maria Vergine Immacolata e, in seguito, preso l’abito religioso, condusse una vita di umiltà e nascondimento.

Significato del nome:

Bernardetta: ardita come orso, dal tedesco

E’ accaduto il 16 aprile:

73 – La fortezza ebraica di Masada cade per mano dei romani sotto Vespasiano, concludendo la grande rivolta ebraica

1071 – Roberto il Guiscardo conquista Bari e pone fine al dominio dell’Impero bizantino in Italia

1521 – Martin Lutero convocato dall’imperatore a giustificarsi davanti alla Dieta di Worms

1746 – Scozia, battaglia di Culloden: i giacobiti sostenuti dai francesi sono sconfitti dagli inglesi guidati dal principe Guglielmo, duca di Cumberland del Casato di Hannover; dopo la battaglia, gran parte delle tradizioni locali vengono considerate tabù e le Highlands sono ripulite dai loro abitanti

1799 – Guerre napoleoniche, battaglia del monte Tabor: Napoleone sconfigge gli ottomani presso Acri

1856 – A Parigi, al termine della guerra di Crimea, si svolge la conferenza di pace fra la Russia e Regno Unito, Francia, Regno di Sardegna e Impero ottomano; il congresso è considerato il primo successo diplomatico del Conte di Cavour

1910 – Apre al pubblico la Boston Arena (ora Matthews Arena), il primo stadio da hockey su ghiaccio al chiuso ancora oggi usato per incontri sportivi

1917 – Vladimir Lenin ritorna a Pietrogrado dall’esilio per preparare la rivoluzione d’ottobre

1919 – India: Gandhi organizza un giorno di preghiera e di astensione dal lavoro dopo il massacro dell’Amritsar compiuto tre giorni prima

1938 – Firma degli Accordi di Pasqua tra Gran Bretagna e Italia che confermavano il Gentlemen’s agreement del 1937, appianavano i contrasti nelle politiche medio-orientali dei due paesi e garantivano la libera disponibilità al transito nel lago Tana e nel canale di Suez

1941 – Seconda guerra mondiale, battaglia del convoglio Tarigo: in Tunisia il Duisburg, un convoglio navale italiano diretto in Libia, è attaccato alle ore 2:20 del mattino da una squadra navale inglese; nessuna nave italiana si salva, affondati anche i cacciatorpediniere italiani Lampo, Luca Tarigo, Baleno e il cacciatorpediniere inglese HMS Mohawk (F31) con quattro navi da trasporto inglesi

1947

Bernard Baruch conia il termine “guerra fredda” per indicare le relazioni diplomatiche fra Stati Uniti d’America e Unione Sovietica

1964 – Negli EMI Studios di Londra i Beatles registrano A Hard Day’s Night

1971 – I Rolling Stones pubblicano in Gran Bretagna il singolo Brown Sugar che in poche settimane raggiunge i primi posti delle classifiche musicali nazionali e internazionali.

1972 – NASA/Programma Apollo: l’Apollo 16 viene lanciato verso la Luna dalla base di Cape Canaveral, in Florida

Guerra del Vietnam, Offensiva di Nguyen Hue: di fronte all’offensiva nordvietnamita gli USA riprendono i bombardamenti su Hanoi e Haiphong

1977 – L’Apple II viene presentato al pubblico durante il primo West Coast Computer Faire

2003 – Atene/Unione europea: venticinque Paesi firmano il trattato di Atene che prevede l’allargamento dell’Unione europea

Nati il 16 aprile:

Rafael Benitez

Allenatore di calcio spagnolo

16 aprile 1960

Antonino Cannavacciuolo

Chef italiano

16 aprile 1975

Charlie Chaplin

Attore inglese

16 aprile 1889 – 25 dicembre 1977

Giampiero Mughini

Scrittore e giornalista italiano

16 aprile 1941

Moni Ovadia

Attore, scrittore, regista e cantautore italiano

16 aprile 1946

Papa Benedetto XVI

Pontefice della chiesa cattolica tedesco

16 aprile 1927 – 31 dicembre 2022

Nilla Pizzi

Cantante italiana

16 aprile 1919 – 12 marzo 2011

Peter Ustinov

Attore inglese

16 aprile 1921 – 28 marzo 2004

Il proverbio del 16 aprile:

La vite che viene potata in aprile, lascia svuotato ogni barile





