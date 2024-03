L’Effemeride pisana

Scritto da Leonardo Miraglia• 6:00 am• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

di Leonardo Miraglia

Il santo del giorno:

Santo Stefano Harding Abate

Emblema: Bastone pastorale

Martirologio Romano: A Cîteaux in Burgundia, nell’odierna Francia, santo Stefano Harding, abate: giunto da Molesme insieme ad altri monaci, resse questo celebre cenobio, istituendovi i fratelli laici e accogliendo in esso il famoso Bernardo con trenta suoi compagni; fondò dodici monasteri, che vincolò tra loro con la Carta della Carità, affinché non esistesse tra i monaci discordia alcuna e tutti vivessero sotto il medesimo dettame della carità, sotto la stessa regola e secondo consuetudini simili.

Significato del nome:

Stefano: corona, incoronato, dal greco

L’alba è alle 6:09

Il tramonto è alle 18:39

E’ accaduto il 28 marzo:

845 – Saccheggio di Parigi da parte di orde vichinghe

1776 – Viene fondato in Russia il Balletto Bol’šoj di Mosca

1798 – Proclamazione della Repubblica Elvetica

1854 – Guerra di Crimea: il Regno Unito e la Francia dichiarano guerra alla Russia

1868 – La pirocorvetta Magenta rientra a Napoli dopo aver compiuto la prima circumnavigazione del mondo da parte di un’unità da guerra della Regia Marina italiana

1910 – Louis Paulhan diventa il primo uomo a volare su un idrovolante presso Martigues, Francia, ideato da Henri Fabre

1923 – Istituzione della Regia Aeronautica

1941 – Seconda guerra mondiale, battaglia di Capo Matapan

1959 – La Cina blocca la rivolta popolare tibetana iniziata il 10 marzo e scioglie il governo del Tibet assumendone il totale controllo; il Dalai Lama Tenzin Gyatso ripara in esilio in India

1960 – Papa Giovanni XXIII eleva a cardinale Laurean Rugambwa, primo cardinale nero nella storia della Chiesa

1964 – Inizia in Regno Unito le proprie diffusioni Radio Caroline, la prima stazione radio pirata

1979 – Incidente alla pompa di raffreddamento della Centrale nucleare di Three Mile Island (Pennsylvania)

1990 – Il presidente statunitense George H. W. Bush premia Jesse Owens con la Medaglia d’oro del Congresso

1994 – In Sudafrica scontri tra polizia e comunità Zulu dell’African National Congress nel centro di Johannesburg: diciotto morti

Nati il 28 marzo:

Dirk Bogarde

Attore inglese

28 marzo 1921 – 8 maggio 1999

Cocco Bill

Cowboy, personaggio dei fumetti creato da Jacovitti

28 marzo 1957

Francesco de Sanctis

Scrittore, critico letterario, politico e filosofo italiano

28 marzo 1817 – 29 dicembre 1883

Lady Gaga

Pop star statunitense

28 marzo 1986

Teresa d’Avila

Santa cattolica spagnola, fondatrice dell’ordine delle Carmelitane Scalze

28 marzo 1515 – 15 ottobre 1582

Mario Vargas Llosa

Scrittore peruviano, premio nobel

28 marzo 1936

Il proverbio del 28 marzo:

La luna marzolina fa nascer l’insalatina

Last modified: Marzo 27, 2024