Bando iscrizione nidi d’infanzia: opportunità e procedure nell’Unione Valdera

Scritto da admin• 9:47 pm• Pontedera, Attualità, Tutti

PONTEDERA – L’Unione Valdera ha aperto il bando per l’iscrizione ai nidi d’infanzia, permettendo ai genitori di iscrivere i bambini nati dall’1/1/2022 al 22/4/2024. La procedura di iscrizione avviene online tramite il sito dell’Unione Valdera. Sono disponibili circa 550 posti nei 17 nidi dei Comuni dell’Unione, alcuni dei quali con sezioni per lattanti dai 3 mesi. Il Coordinamento Pedagogico monitora costantemente le strutture per garantire il rispetto dei requisiti normativi.

I genitori possono visitare i nidi nelle date indicate sul sito dell’Unione Valdera per conoscere gli ambienti educativi. È possibile richiedere l’iscrizione a un massimo di 3 nidi indicando l’ordine di priorità, ma l’ordine cronologico di iscrizione non conferisce priorità.

Il bando è stato anticipato per consentire alle famiglie di richiedere la misura “nido gratis” offerta dalla Regione Toscana. Con un ISEE inferiore a Euro 35.000,00, si può usufruire delle agevolazioni regionali, cumulabili con il Bonus INPS Nazionale. Ulteriori informazioni saranno fornite sul sito dell’Unione Valdera quando la Regione Toscana darà comunicazione.

Dopo la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria (dal 10 al 25 Maggio), sarà possibile consultare il punteggio e correggere eventuali errori o presentare ricorsi. A partire dal 31 maggio 2024, le famiglie potranno verificare l’ammissione al nido o l’inserimento in lista d’attesa sempre sul sito web dell’Unione Valdera.

Last modified: Marzo 28, 2024