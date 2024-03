L’Effemeride pisana

Scritto da Leonardo Miraglia• 6:00 am• Nuova Categoria

di Leonardo Miraglia

Il santo del giorno:

Santi Emanuele, Quadrato e Teodosio Martiri in Anatolia

Emblema: Palma

Martirologio Romano: In Anatolia, nell’odierna Turchia, santi Emanuele, Sabino, Codrato e Teodosio, martiri.

L’alba è alle 6:10

Il tramonto è alle 18:37

E’ accaduto il 26 marzo:

1842 – Montevideo, Giuseppe Garibaldi sposa la brasiliana Anita

1889 – Etiopia, incoronazione del Negus Menelik II a Entotto

1898 – A Torino viene fondata la Federazione Italiana Giuoco Calcio

1917 – Prima guerra mondiale: prima battaglia di Gaza

1923 – L’Italia inizia la costruzione di quella che sarà la prima autostrada del mondo, la Milano-Laghi

1927 – Prende il via la prima Mille Miglia tra Brescia, Ferrara e Roma

1930 – Dal suo yacht Elettra ancorato a Genova, Guglielmo Marconi alle ore 11,03, accende le lampade del municipio di Sydney tramite un segnale radio

1937 – A Crystal City (Texas), viene eretta una statua in onore del personaggio dei fumetti e dei cartoni animati Popeye (Braccio di Ferro)

1939 – Benito Mussolini in un discorso afferma: “Desideriamo che il mondo sia informato sui problemi italiani, essi hanno un nome: si chiamano Tunisi, Gibuti, Canale di Suez”

1942 – Seconda guerra mondiale: giungono ad Auschwitz (Polonia) le prime donne deportate

1943 – Seconda guerra mondiale: battaglia delle isole Komandorski – inizia la battaglia delle isole Aleutine

1945

Seconda guerra mondiale: finisce la battaglia di Iwo Jima, ma restano sacche di resistenza giapponese

Seconda guerra mondiale: attacco statunitense con truppe da sbarco alle Isole Kerama, vicino all’Isola di Okinawa, Giappone

1953 – Jonas Salk annuncia la scoperta del vaccino antipolio

1958 – Gli USA lanciano l’Explorer III

1975 – Adozione della convenzione sulle armi biologiche

1995 – Entra in vigore il Trattato di Schengen

1997 – Suicidio di massa della setta ufologica di Heaven’s Gate

1999 – Il Virus Melissa infetta l’intero sistema mondiale di posta elettronica

2000 – Vladimir Putin viene eletto presidente della Russia

2012 – Per la prima volta un uomo (James Cameron) raggiunge, in solitaria, il fondo della Fossa delle Marianne: il punto più profondo di tutti gli oceani

Nati il 26 marzo:

Roberto Bolle

Ballerino italiano, danza classica

26 marzo 1975

Tinto Brass

Regista italiano

26 marzo 1933

James Caan

Attore statunitense

26 marzo 1940 – 6 luglio 2022

Robert Frost

Poeta statunitense

26 marzo 1874 – 29 gennaio 1963

Abu Mazen

Leader politico palestinese

26 marzo 1935

Leonard Nimoy

Attore statunitense

26 marzo 1931 – 27 febbraio 2015

Larry Page

Imprenditore statunitense, inventore di Google

26 marzo 1973

Marco Predolin

Conduttore tv e radiofonico italiano

26 marzo 1951

Diana Ross

Cantante statunitense

26 marzo 1944

Palmiro Togliatti

Politico comunista italiano

26 marzo 1893 – 21 agosto 1964

Steven Tyler

Cantante rock statunitense, Aerosmith

26 marzo 1948

Tennessee Williams

Scrittore e drammaturgo statunitense

26 marzo 1911 – 25 febbraio 1983

Il proverbio del 26 marzo:

Quando Marzo va secco, il gran fa cesto e il lin capecchio

