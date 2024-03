Perplessità e richieste di chiarezza: il futuro dell’ex Ipsia a Pontedera

Scritto da admin• 11:39 pm• Pontedera, Politica, Tutti

PONTEDERA – Giorgio Petralli, commissario comunale di Forza Italia, esprime molte perplessità riguardo all’intervento del Sindaco di Pontedera sulla stampa riguardante il futuro dell’ex Ipsia. Petralli sottolinea che dopo vent’anni di incertezze e immobilismo riguardo all’ex Istituto Ipsia, che è di competenza provinciale, diventa improvvisamente argomento di discussione a tre mesi dal voto, con molte incertezze sul futuro dell’istituto.

Petralli avrebbe preferito un piano più preciso e dettagliato nel corso di questi vent’anni e si aspettava maggiore informazione dall’Ente provinciale. Sottolinea anche che ogni candidato Sindaco ha il diritto di avviare la propria campagna elettorale in autonomia, ma auspica un confronto sui tempi giusti riguardo al programma elettorale, evitando decisioni affrettate.

Petralli invita anche il mondo politico a non usare Pontedera come una vetrina in campagna elettorale e poi dimenticarla per anni, ricordando il fallimento di progetti come Apea e i ritardi nella costruzione di nuove strutture come la Piscina Palacqua e la nuova caserma, sottolineando che Pontedera merita di più.

Marzo 26, 2024