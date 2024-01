Lecco – Pisa 1-3. Il Pisa cala il tris al Rigamonti Ceppi e aggancia la decima posizione in classifica

Scritto da admin• 3:43 pm• Pisa SC

Apre Veloso con una splendida punizione, Mlakar chiude i conti. Tre punti pesantissimi per Aquilani



PISA – Il Pisa espugna (3-1) il Rigamonti Ceppi batte il Lecco e conquista il suo quarto risultato utile consecutivo agganciando il Bari al decimo posto in classifica. Una vittoria pesantissima per i ragazzi di mister Aquilani che soffrono il neopromosso Lecco, ma riescono a portare a casa l’intera posta. Ad aprire il match la prodezza su punizione di Miguel Veloso, poi nella ripresa il raddoppio di Calabresi in contropiede. Ultimi minuti emozionanti. Il Lecco si riporta sotto con il rigore di Lepore, ma due minuti più tardi Mlakar riporta i nerazzurri sul 3-1. Unica nota stonata della gironata l’infortunio muscolare di Bonfanti che è stato costretto ad uscire al minuto 25 del primo tempo.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. In un Rigamonti Ceppi vestito a festa (tutto esaurito) il Lecco ospita il Pisa che dopo il pareggio contro la Reggiana (2-2) affronta la prima trasferta del 2024. Partenza abbastanza lenta da parte di entrambe le squadre. La prima occasione è per il Lecco con Buso che dopo un bello slalom calcia sull’eterno della rete. La risposta della squadra di Aquilani è in un sinistro di Arena respinto dalla difesa di casa. I nerazzurri insistono. Torregrossa va giù in area ma l’arbitro Gualtieri lascia correre. Sul proseguo dell’azione il sinistro di Marin di controbalzo con Melgrati che si tuffa sulla propria sinistra e toglie la palla dall’angolino. Ottimo inizio per D’Alessandro che costringe subito all’ammonizione Lemmers e crea scompiglio sulla fascia sinistra. Vere e proprie azioni pericoloso non ce ne sono. E’ del Lecco il primo angolo della partita sul quale Gualtieri attende un ceck del Var per un contatto in area. Ma niente di fatto. Si prosegue sullo 0-0. E’ ancora Pisa al 28′. Crociata commette un brutto fallo su Marin che nel frattempo aveva messo in movimento D’Alessandro trattenuto da Sersanti. Punizione dal limite per il Pisa e doppio giallo per il Lecco a Crociata e Sersanti. Dal limite Veloso piazza la sfera ai sedici metri. Il suo sinistro scavalca la barriera e termina in gol sorprendendo Melgrati: 1-0 per il Pisa. Primo gol in serie B ed in maglia nerazzurra per Miguel Veloso. Esulta Veloso, esultano gli oltre cinquecento tifosi giunti al Rigamonti Ceppi. Non c’è tempo però per gioire. Bonfanti è costretto ad uscire per un problema muscolare. Al suo posto entra Mlakar. Al 38′ Buso riprende una cortab respinta dopo un corner e di esterno destro deposita in porta. Il Var conferma l’offside di Buso sulla “Torre” dell’ex nerazzurro Ionita. Si rimane sull’1-0 per il Pisa dopo la splendida punizione di Veloso al minuto 29. Il Lecco guadagna un paio di corner, Crociata ci prova dalla distanza per la squadra di mister Bonazzoli. Al 45′ si fa vedere il Pisa con Torregrossa che è bravp a conquistarsi un corner. Dalla bandierina va ancora Miguel Veloso che trova Caracciolo in area il quale con il petto da due passi non riesce ad indirizzare la palla in porta, palla che esce di pochissimo sul fondo. Sono tre i minuti di recupero. Il Lecco prima del finale di primo tempo si fa ancora pericoloso con Buso, che con un tiro cross cerca di imbeccare Sersanti che non arriva all’appuntamento con la sfera sul secondo palo. Il Pisa chiude la prima frazione soffrendo ma in vantaggio di 1-0.

IL SECONDO TEMPO. Nella ripresa nel Lecco dentro Degli Innocenti e Guglielmotti, fuori Lemmens e Di Stefano. Il Pisa parte forte all’attacco. D’Alessandro crea scompiglio sulla sinistra. Arena viene fermato fallosamente al limite Gualtieri lascia correre, l’azione prosegue e Torregrossa imbecca Esteves il quale impegna Melgrati costretto a smanacciare sopra la traversa. Il Lecco si fa vedere dalle parti di Nicolas con il piatto destro di Buso che colpisce la traversa a portiere battuto. Pisa in questa occasione fortunato. Nerazzurri che hanno però subito l’occasione di rispondere, ma Torregrossa non riesce a girare bene verso la porta. Nel Lecco entra Salcedo al posto di Crociata e si becca subito il giallo per un fallo su Arena fermato illecitamente al limite dell’area. Veloso riprova la fortuna ma questa volta la palla termina alta sopra la traversa. Ottima occasione per il Pisa con D’Alessandro, il suo destro deviato da Sersanti termina sul fondo e quindi in angolo. Al minuto 70 finisce la partita di Torregrossa e Arena richiamati da Aquilani in panchina: dentro Tourè e Lisandru Tramoni. Il Lecco guadagna una bella punizione dal limite. Sul punto di battuta Lepore, sinistro deviato in angolo. Dal corner l’azione che porta al secondo gol nerazzurro: apertura a sinistra per D’Alessandro contropiede perfetto con l’ex Monza che imbecca alla perfezione Calabresi che ha seguito l’azione e con il piatto destro trova l’angolo alla destra di Malgrati: 2-0 realizzato proprio sotto il settore dove sono sistemati i supporters nerazzurri arrivati numerosi al Rigamonti Ceppi. Al minuto 80 azione da destro del Lecco, sponda di testa di Salcedo tocco di mano scomposto di Calabresi. Gualtieri richiamato al Var assegna il rigore al Lecco. Dal dischetto va Lepore che spiazza Nicolas: 2-1. Mancano otto minuti alla fine della partita. Dura poco però l’euforia locale perchè il Pisa trova subito al termine di una magistrale azione il gol del 3-1 con Tourè che libera centralmente Jan Mlakar, il quale incrocia con il destro e sigla il suo secondo gol in maglia nerazzurra: 3-1. Gara in cassaforte. A questo punto per Aquilani c’è la possibilità di far rifiatare D’Alessandro, al suo posto Barbieri ed Esteves con Hermannsson che subentra la suo posto. Sono cinque i minuti di recupero concessi da Gualtieri. Prima del triplice fischio finale c’è spazio per due tentativi, il primo di Lepore per il Lecco e di Miguel Veloso per il Pisa palla alta sopra la traversa. il Lecco ci prova fino alla fine: Nicolas è costretto ad alzare sopra la traversa un cross di Salcedo. Finisce 3-1 per il Pisa che ritrova la vittoria che mancava dal 23 dicembre scorso (1-0 sull’Ascoli) firmato da Jan Mlakar.

LECCO – PISA 1-3

LECCO (4-3-3): Melgrati; Lemmens (46′ Degli Innocenti), Celjak, Battistini, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata (58′ Salcedo); Buso, Novakovich, Di Stefano (46′ Guglielmotti). A disp. Saracco, Bianconi, Frigerio, Giudici, Eusepi, Salomaa, Louakima, Listkwoski, Galli. All. Bonazzoli-Malgrati.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves (89′ Hermannsson); Marin, Veloso; D’Alessandro (89′ Barbieri), Arena (70′ L. Tramoni), Torregrossa (70′ Tourè); Bonfanti (24′ Mlakar). A disp. Loria, Nagy, Vignato, Masucci, De Vitis, Moreo, Piccinini. All. Alberto Aquilani

ARBITRO: Matteo Gualtieri della sezione Asti

RETI: 29′ Veloso (P), 74′ Calabresi (P), 82′ Lepore (L, rig.), 85′ Mlakar (P)

NOTE: giornata fresca; terreno in buone condizioni. Ammoniti Lemmens (L), Crociata (L), Sersanti (L), Marin (P), Salcedo (L), Nicolas (P), Lepore (L). Angoli 6-4. Rec pt 3′; st 5′. Spettatori 2.127 paganti (569 ospiti), più 1.830 abbonati per un totale di 3.957 spettatori e un incasso totale di euro.

