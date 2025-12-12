Lecce – Pisa 1-0. Stulic decide la sfida contro i nerazzurri

Written by admin• 7:59 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

Buon Pisa nella prima parte poi il Lecce ha preso il sopravvento e ha vinto meritatamente. Pisa “spuntato” e per niente pericoloso in attacco

PISA – Il Lecce batte il Pisa (1-0) al Via Del Mare nell’anticipo della quindicesima giornata del campionato di serie A Enilive.

di Antonio Tognoli

Mister Alberto Gilardino deve fare a meno per questa importante gara dello squalificato Nzola e degli indisponibili Stengs e Cuadrado. Il tecnico nerazzurro schiera un iniziale 3-5-2. In porta c’è il ritorno di Semper. Davanti al numero un nerazzurro il trio formato da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo dal primo minuto torna Akinsanmiro al fianco di Vural. Sugli esterni spazio a Tourè a destra e Leris a sinistra. In attacco la coppia formata da Meister e Moreo. Di Francesco conferma la formazione della vigilia fatta eccezione per l’attacco dove sceglie Camarda e Sottil oltre all’attaccante argentino Santiago Pierotti. A centrocampo spazio a Coulibaly, Ramadani e Berisha.

Una quarantina i tifosi pisani presenti a Lecce, che si sono subito accaparrati il biglietto della gara, dopo che il Ministro Piantedosi ha cancellato il divieto di trasferta. Ci si attende una reazione dalla squadra dopo le due sconfitte interne patite con Inter e Parma alla Cetilar Arena.

IL PRIMO TEMPO. Il Lecce in giallo rosso, Pisa in completo nerazzurro. Prima del fischio d’inizio un minuto di raccoglimento per ricordare Carmelo Miceli, giocatore storico giallorosso scomparso. Prima ancora il giovane arbitro Antonio Pio Russo della sezione di Taranto, aggredito la scorsa settimana, invitato dalla società salentina per dire no alla violenza ha accompagnato sul terreno di gioco la terna arbitrale capitanata da Juan Luca Sacchi. Un bel gesto del presidente del Lecce Sticchi Damiani. Il Pisa parte forte e molto alto. Lecce un pò timido. Meister lanciato da Leris in campo aperto entra in area ed invece di servire in mezzo si incaponisce nel dribbling e viene fermato. Peccato. Al 9’per il Lecce si fa male Berisha che è costretto ad uscire in barella. Il suo infortunio sembra serio. Al suo posto entra Kaba. Il Pisa però è ben messo in campo. Akinsanmiro subisce un fallo da parte di Camarda. Poco dopo Moreo riceve dalla tre quarti si gira ma il suo tiro viene deviato in angolo. Dalla bandierina Aebischer per la testa di Moreo che si coordina bene, ma il suo colpo di testa termina alta. La gara però sale di tono. Canestrelli sbaglia dalla costruzione dal basso. Ne vien fuori un tiro di Coulibaly con palla alta sopra la traversa. Lecce più aggressivo in questa fase. Vural perde un altro brutto pallone a centrocampo. Ne vien fuori un’altra occasione per i salentini con un sinistro di Pierotti, bloccato a terra da Semper. Il Lecce inizia però a farsi pericoloso in attacco. Nuovo corner con il brivido per i salentini, ma la difesa nerazzurra riesce a spazzare via. Poco dopo su un tiro cross di Camarda, colpo di testa di Tiago Gabriel da due passi, palla sul fondo. Il primo ammonito della gara è Calabresi che trattiene per la maglia Sottil sull’out sinistro. Semper con un’uscita di pugno conquista una punizione per i nerazzurri che respirano in una fase favorevole al Lecce. La squadra di Gilardino prova ad alzarsi. Lancio in verticale di Tourè, ma Meister non capisce le intenzioni del compagno e l’azione sfuma. Il Lecce però è pericoloso anche nelle ripartenze con Camarda che addomestica un gran pallone, palla dalla parte opposta per Kaba, ma Leris si rifugia in corner. Prima della fine della prima frazione chiusura determinante di Calabresi su un Sottil indemoniato a sinistra. Dal corner ancora un colpo di testa di Tiago Gabriel, palla ancora sul fondo. Sono tre i minuti di recupero. Aebischer con una grande diagonale Camarda, Canestrelli chiude sullo stesso attaccante del Milan una potenziale incursione in area. Prima del duplice fischio che sancisce lo 0-0 del primo tempo, Meister viene fermato in fuorigioco, che se c’è, è millimetrico.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa spazio ad Albiol che rilevaCalabresi ammonito. Per Di Francesco invece nessun cambio. Subito un corner per il Lecce, che però non ha esito. Meister conquista una buona punizione sulla tre quarti. Vural calcia però male la punizione che finisce addirittura sopra la traversa. Dalla parte opposta, ingenuità in chiusura di Akinsanmiro con Kaba che entra in area, ma anzichè tirare mette in mezzo e Caracciolo salva tutto su Camarda, rifugiandosi in corner. Pericolo enorme per il Pisa, che si salva ancora. Poco prima del quarto d’ora della ripresa Gilardino richiama Akinsanmiro e Moreo, dentro Angori e Tramoni. E proprio dalla corsia mancina arriva il primo scambio tra Angori e Tramoni con il cross del dieci di Gilardino respinto dalla difesa salentina. Lecce ancora pericoloso al 64′ conCoulibaly che sbuca sul secondo palo e manda alto in scivolata da pochi passi. Di Francesco inserisce Banda e Stulic e richiama Pierotti e Camarda. La squadra di casa fa incetta di angoli. Il nuovo entratoStulic anticipa tutti di testa, ma la palla è alta sopra la traversa. Poco dopo ancora su corner, Semper anticipa tutti con i pugni e Ramadani spedisce alto dopo una respinta della difesa nerazzurra. Il gol però è nell’aria e arriva al 72′: Banda dribbla Caracciolo sulla sinistra, entra in area di rigore e crossa al centro rasoterra, dove Stulic segna di prima intenzione, anticipando Albiol che vede il pallone passargli in mezzo alle gambe: 1-0. Primo gol in serie A per Nikola Stulic. Salentini avanti. Di Francesco opera due cambi dentro Gallo eMorente, per Ndaba eSottil. Nel Pisa dentro Lorran per Leris e a dieci minuti dalla fine Gilardino si gioca la carta Buffon Jr, che subentra a capitan Caracciolo. Morente finisce sulla lista dei cattivi per il Lecce. Prova ad essere pericoloso il Pisa. Da una punizione conquistata da Vural, Angori calcia in mezzo per la testa di Tourè, palla alta sopra la traversa. Altro giallo per Gaspar intanto. Sono cinque i minuti di recupero. Bella iniziativa di Lorran per Buffon Jr che viene anticipato però da Falcone in uscita. La gara si chiude il Lecce vince e stacca il Pisa di sei lunghezze in classifica. Secondo successo consecutivo per il Lecce al Via del Mare, terza sconfitta consecutiva per la squadra di Gilardino.

LECCE – PISA 1-0

LECCE (4-3-2-1): 30 Falcone; 17 Veiga, 4 Gaspar, 44 Tiago Gabriel, 3 Ndaba (73′ 25 Gallo); 29 Coulibaly, 20 Ramadani, 10 Berisha (11′ 77 Kaba); 50 Pierotti (66′ 19 Banda), 23 Sottil (73′ 7 Morente); 22 Camarda (66′ 9 Stulic). A disp. 32 Samooja, 95 Bleve, 5 Siebert, 6 Sala, 11 N’Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 21 Kouassi, 28 Gorter, 93 Maleh. All. Eusebio Di Francesco

PISA (3-5-2): 1 Semper; 33 Calabresi (46′ 39 Albiol), 5 Canestrelli, 4 Caracciolo (80′ 16 Buffon); 15 Tourè, 14 Akinsanmiro (59′ 3 Angori), 20 Aebischer, 21 Vural, 7 Leris (73′ 99 Lorran); 9 Meister, 32 Moreo (59′ 10 Tramoni). A disp. 22 Scuffet, 12 Nicolas, 6 Marin, 8 Hojholt, 19 Esteves, 26 Coppola, 36 Piccinini, 44 Denoon, 47 Lusuardi, 94 Bonfanti. All. Alberto Gilardino

ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata (Ass. Cecconi-Giuggioli). Quarto uomo: Dionisi. VAR Maggioni AVAR Pairetto

RETI: 72′ Stulic (L)

NOTE: Ammoniti Calabresi (P), Morente (L), Gaspar (L). Angoli 12-1. Rec pt 3′; st 5′.

Last modified: Dicembre 12, 2025