Leandro Greco: “Affrontiamo la capolista, il Pisa è una squadra forte e completa”

PISA – Alla vigilia della gara fra Frosinone e Pisa, in programma domenica 27 ottobre, ore 15, allo stadio “Stirpe” del capoluogo ciociaro, ha parlato in conferenza stampa il tecnico Leandro Greco, tra l’altro ex giocatore nerazzurro, che è subentrato al posto di mister Vivarini, esonerato. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale del Calcio Frosinone:

di Maurizio Ficeli

Aspetto mentale: “Vediamo domani se sono riuscito a trasmettere qualcosa. Abbiamo fatto una buona settimana con la squadra che ha buona qualità tecnica. Ho visto dei ragazzi consapevoli del momento che si sta vivendo qui e grande voglia per iniziare un percorso che consenta di cambiare questa situazione. Sappiamo che non è una cosa che si può cambiare dall’oggi al domani, perché ci sono sempre degli aspetti emotivi da gestire. Abbiamo cercato di dare serenità e sono convinto che ci sono molti margini di miglioramento”.

Modulo da adottare : “Siamo stati molto attenti a fare delle valutazioni sulle caratteristiche della squadra e su quello che la squadra ha bisogno per trovare solidità. I moduli lasciano il tempo che trovano anche se avere una struttura ben definita aiuta la squadra in campo. Vedremo se saremo riusciti a dare ordine alla squadra”.

Sulla propria squadra: “Ho portato me stesso. L’aver giocato ti dà una sensibilità diversa, ma non è detto che chi ha giocato ad alti livelli riesca a percepire l’umore della squadra. Credo che sia la credibilità della persona a fare la differenza, ho solo cercato di portare le mie idee e il mio modo di vedere il calcio”.

Sul Pisa: “Sappiamo che affrontiamo la capolista. Il Pisa è una squadra forte e completa. Riteniamo di essere competitivi, dobbiamo essere bravi a trovare un equilibrio per fare prestazione e punti. Al tempo stesso di seminare qualcosa per cercare di uscire il prima possibile da questa situazione. Vogliamo seminare per andare a raccogliere più avanti. Ho sentito qualcosa di più profondo di una risposta nervosa, abbiamo tutto per uscire da questa situazione”.

Valutazioni e correttivi: “Abbiamo fatto valutazioni attente sul percorso della squadra, sui ragazzi che abbiamo a disposizione. Ho qualche piccolo dettaglio che mi tengo per me perché affrontiamo la prima in classifica. Tutti avranno l’opportunità di giocare, perché avremo il turno infrasettimanale, e tutti saranno coinvolti. Ho voluto tutti dentro perché è un momento in cui bisogna stare tutti dentro. Siamo stati molto scrupolosi per fare le cose al meglio”.

Il da farsi nei momenti di difficoltà : “Sono sempre uno che guarda che si può andare a fare nonostante le difficoltà. Tanti ti sanno dire cosa non va, pochi sanno trovare le soluzioni per uscire da queste problematiche. Ho cercato di stimolare la squadra per cercare di trovare quello che ci manca. La squadra ha tutte le caratteristiche per essere competitiva, quando torneranno i ragazzi indisponibili dovranno adeguarsi al nuovo modo di lavorare”.

