Le Mura d’inverno: un ecosistema a 11 metri di altezza

Scritto da admin• 12:23 pm• Pisa, Cultura, Tutti

Visita naturalistica in quota per grandi e piccini

PISA – Le Mura d’inverno si vestono di tenui colori, la vegetazione cambia per resistere al clima più rigido, così come cambiano le abitudini delle specie animali che nel corso dei secoli si sono adattate a vivere questo monumento: faine, donnole, lucertole e varie specie di uccelli. Per esplorare la cinta muraria dal punto di vista naturalistico, per scoprire questo ecosistema seminaturale in pieno centro cittadino, domenica 28 gennaio ‘Quattro stagioni sulle Mura speciale inverno‘, visita guidata speciale con Marco Zuffi e Silvia Sorbi del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. Partenza alle 14.30 dalla Torre di legno e conclusione in Piazza dei Miracoli arrossata dal sole al tramonto, in caso di maltempo la visita sarà recuperata la domenica successiva. Si consigliano scarpe comode, acqua, cappellino e un binocolo.

Biglietti a 10 euro comprendenti l’ingresso alle Mura di Pisa, 1,50 euro per il diritto di prenotazione. Info per la prenotazione sul sito www.muradipisa.it, al link https://bit.ly/Murainverno, sull’app Mura di Pisa, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. Ingresso gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili, nel caso contattare via mail r.zortea@coopculture.it per organizzare salita e discesa.

La visita è organizzata dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, in collaborazione con CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura, l’associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra le Mura e il Museo che prevede anche sconti incrociati per le persone che visitano entrambi i siti durante i normali orari di apertura.

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 20, 2024