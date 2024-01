I Cattivi Maestri presentano “Un Brutto Anatroccolo” al Teatro Verdi di Casciana

Scritto da admin• 12:50 pm• Pisa, Cascina Terme Lari, Spettacolo, Tutti



CASCIANA TERME – Domenica 21 gennaio 2024 alle 17,00 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme in Viale Regina Margherita 11, la Compagnia Cattivi Maestri di Savona presenta “Un brutto anatroccolo”. Dalla fiaba di Hans Cristhian Andersen per la regia di Antonio Tancredi. Con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta. Scena e costumi di Valentina Albino.

In scena un adattamento della celebre fiaba di Andersen, inno all’autostima e all’inclusione. Chi è quell’anatroccolo che scappa dalla sua fattoria, che corre, inciampa, si nasconde? Perché scappa? Il mondo fuori è così grande, forse troppo grande per lui. Ce la farà? Ce la farà e un giorno, guardando il suo riflesso su uno specchio d’acqua, scoprirà di non essere più quel brutto e goffo anatroccolo, quell’anatroccolo così strano che veniva rincorso e beccato dagli animali del suo stesso cortile.

Ma questo lo scoprirà solo dopo un lungo e faticoso viaggio alla ricerca di una nuova casa, di nuovi amici, di qualcuno che lo accolga così com’è. Per quanto ci si possa credere brutti, o gli altri ci facciano sentire diversi, c’è e ci sarà sempre un posto dove non saremo mai fuori luogo. Un luogo e un tempo in cui scoprirsi dei bellissimi cigni. Far rivivere questa storia è ricordare a noi stessi il brutto anatroccolo che eravamo, perché in fondo tutti lo siamo stati, senza dimenticare che c’è sempre un cigno dentro di noi e che vale sempre la pena cercarlo e farlo venir fuori.

Ingresso: adulti 7,00 €, bambini 5,00 €. Informazioni e prenotazioni al 3280625881 o al 3203667354. Dopo lo spettacolo la merenda della pasticceria Bertoncini di Casciana Terme sarà offerta a tutti i bambini.

