“Le Mille e Una Notte” in scena a La Città del Teatro

CASCINA – Domenica 28 dicembre alle ore 21 La Città del Teatro ospita “Le Mille e Una Notte” dell’Étoile Ballet Theatre, prestigiosa compagnia internazionale diretta dai coreografi e primi ballerini Ines Albertini e Walter Angelini.

Il balletto, articolato in due atti, porta in scena tre celebri racconti della tradizione orientale – Zobeide e lo Schiavo d’Oro, Aladino e la Lampada Meravigliosa e Simbad il Marinaio – sulle musiche di Rimsky-Korsakov e Fikret Amirov, adattate da Antonio Visentin e curate dal maître de ballet Nader Hamed.

Fondata nel 2020, l’Étoile Ballet Theatre si è rapidamente affermata a livello internazionale, esibendosi su palcoscenici di tutto il mondo, dal Cairo a Pechino. La compagnia si distingue per uno stile che fonde danza classica, neoclassica e contemporanea, arricchita da elementi acrobatici.

“Le Mille e Una Notte” è un viaggio suggestivo e coinvolgente, pensato per appassionati di balletto e per chi si avvicina a questo linguaggio per la prima volta. Uno spettacolo adatto a tutte le età, ideale per concludere l’anno all’insegna della bellezza e della fantasia.

Biglietti

Prevendita su Ticketone e presso il teatro

Intero: 28 euro

Under 15: 15 euro

Info

050 744400

biglietteria@lacittadelteatro.it

www.lacittadelteatro.it

