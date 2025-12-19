“Le Mille e Una Notte” in scena a La Città del Teatro

CASCINA – Domenica 28 dicembre alle ore 21 La Città del Teatro ospita “Le Mille e Una Notte” dell’Étoile Ballet Theatre, prestigiosa compagnia internazionale diretta dai coreografi e primi ballerini Ines Albertini e Walter Angelini.
Il balletto, articolato in due atti, porta in scena tre celebri racconti della tradizione orientale – Zobeide e lo Schiavo d’Oro, Aladino e la Lampada Meravigliosa e Simbad il Marinaio – sulle musiche di Rimsky-Korsakov e Fikret Amirov, adattate da Antonio Visentin e curate dal maître de ballet Nader Hamed.
Fondata nel 2020, l’Étoile Ballet Theatre si è rapidamente affermata a livello internazionale, esibendosi su palcoscenici di tutto il mondo, dal Cairo a Pechino. La compagnia si distingue per uno stile che fonde danza classica, neoclassica e contemporanea, arricchita da elementi acrobatici.
“Le Mille e Una Notte” è un viaggio suggestivo e coinvolgente, pensato per appassionati di balletto e per chi si avvicina a questo linguaggio per la prima volta. Uno spettacolo adatto a tutte le età, ideale per concludere l’anno all’insegna della bellezza e della fantasia.
Biglietti
Prevendita su Ticketone e presso il teatro
Intero: 28 euro
Under 15: 15 euro
Info
050 744400
biglietteria@lacittadelteatro.it
www.lacittadelteatro.it