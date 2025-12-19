Alberto Gilardino: “Dovremo essere bravi e concentrati. Mi affido alla voglia di riscatto dei ragazzi”

Written by admin• 2:36 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Mister Alberto Gilardino ha parlato alla vigilia della partenza prima della sfida contro il Cagliari in programma domenica 21 dicembre alle ore 12.30 all’Unipol Domus Arena.

di Giovanni Manenti

SULLE ULTIME PRESTAZIONI. “Credo che non ci sia nulla da spiegare per le ultime due sconfitte in quanto quello che conta è la partita di domenica da affrontare senza alibi e scorciatoie avendo dimostrato in questa stagione di riuscire a superare le difficoltà, essendo fiducioso al riguardo sulla base di come di allenano durante la settimana, sapendo di aver fatto degli errori e potendo comunque contare su tutti gli effettivi eccezion fatta per Stengs e Cuadrado oltre ai convocati per la Coppa d’Africa“.



BRAVI E CONCENTRATI. “Dovremo essere bravi ad entrare concentrati in campo domenica per essere pronti mentalmente ad affrontare una squadra ben strutturata fisicamente, riuscendo a gestire con tranquillità le opportunità che ci potranno capitare, convinto altresì che i giocatori siano consapevoli del proprio valore come hanno dimostrato nelle partite disputate a San Siro, con il Sassuolo e con l’Inter“.



SUL CAGLIARI E GLI SCENARI TATTICI. “Per quanto concerne il Cagliari se ci sarà Borrelli giocheranno con lanci lunghi, mentre con Esposito e Gaetano andranno ad attaccare gli spazi essendo una squadra camaleontica“.

LECCE GARA DA BUTTARE. “Credo che nella gara di Lecce sia stato tutto da buttare, pur ammettendo che non è stato il vero Pisa che eravamo abituati a vedere, pur consapevole che sia stata la peggiore prestazione da inizio campionato, e pertanto mi affido alla voglia di riscatto dei ragazzi in vista della gara di Cagliari, che non vorrei definire come una sorta di finale“.



ROSA CORTA IN ATTACCO. “Ovviamente devo fare i conti con i giocatori a disposizione specialmente per quanto concerne il reparto offensivo, per la cui composizione sto valutando come impostare la formazione potendo ruotare i vari Tramoni, Moreo e Lorran, mentre per quanto concerne Buffon il ragazzo sta facendo passi da gigante ed ha ancora margini di miglioramento, mentre per quanto concerne le gerarchie in porta il titolare è Semper“.

IN AVANTI DOBBIAMO MIGLIORARE. “È sotto gli occhi di tutti che il punto dove dobbiamo migliorare è la fase offensiva, per la quale stiamo lavorando sapendo di dover portare più giocatori a supporto degli attaccanti, mentre il nostro punto forte è la forza del gruppo che è sempre riuscito a reagire ad ogni difficoltà, anche per dare soddisfazione a questo grande pubblico che non manca mai di farci sentire il proprio sostegno come faranno anche domattina prima della partenza, potendo dalla prossima giornata seguirci anche direttamente sul campo“.



SU TRAMONI. “Tramoni lo sto vedendo bene, è in fiducia e deve però risultare determinante per le caratteristiche che ha a disposizione e sia io che la squadra ci attendiamo questo salto di qualità, mentre per la difesa io sono propenso a mantenere un assetto consolidato, ricordando che Coppola sta recuperando la migliore condizione, fermo restando di non essere ancora pronto per poter essere schierato“.



SULLA LOTTA SALVEZZA. “Per quanto riguarda la lotta per la salvezza ritengo che non ci sia ancora nulla di definitivo poiché non possono certo essere 4 o 5 punti di distacco a risultare determinante con ancora 23 partite da giocare, ivi compresa ovviamente anche la Fiorentina che ha tutte le potenzialità per risalire la classifica“.

Last modified: Dicembre 19, 2025