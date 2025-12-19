Written by Dicembre 19, 2025 2:56 pm Pisa, Attualità

Corsi per operatore socio-sanitario all’IIS Santoni-Gambacorti: 26 studenti diplomati

PISA – Anche quest’anno, a conclusione del percorso di qualifica professionale di Oss-Operatore socio sanitario, c’è stata la cerimonia di consegna dei diplomi ai 26 ragazzi che hanno frequentato il corso promosso dall’Istituto di istruzione superiore Santoni-Gambacorti di Pisa, in collaborazione con la Regione Toscana e l’Aoup.

Il percorso scolastico dura tre anni e consiste in una parte teorica e una pratica con docenti dell’Aoup e un tirocinio all’interno di alcune strutture ospedaliere.

Nella foto sopra la commissione esaminatrice: da sinistra Alessia Civitelli (Aoup), Francesca Napolitano (Santoni), Agnese Muscarello (Santoni), Federica Melani (Aoup), Valeria Lodovichi (Ordine professionale infermieri Pisa), Monica Maria Matteoli (Ordine assistenti sociali).

