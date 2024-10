Le iniziative del fine settimana del Settembre Sangiulianese

Scritto da admin• 6:19 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Il Settembre sangiulianese, facente parte del più ampio cartello dell’Estate sangiulianese, continua a regalare emozioni e momenti di condivisione a tutti i cittadini. Dopo il grande successo delle prime settimane, il programma si arricchisce di altri imperdibili appuntamenti.

Venerdì 11 ottobre a Pappiana in via Montessori torna l’evento “Pronto? Chi legge?”, un’occasione unica per grandi e piccoli di immergersi nel mondo della lettura. L’iniziativa, che si svolgerà alle Bibliocabine a partire dalle 16:30, vedrà le storie prendere vita grazie alle voci dei nostri lettori a bordo di biciclette colorate.

Domenica 13 ottobre, invece, largo Shelley (davanti alle Terme) si trasformerà in uno spazio di gioco e creatività per l’evento “100 strade per giocare”. A partire dalle15, bambini, genitori e nonni potranno divertirsi insieme con giochi di ogni tipo, costruzioni con materiali di recupero e attività sportive. Sarà una giornata dedicata a riscoprire il valore del gioco e della socialità, in un contesto sicuro e libero dalle auto, concludendo il pomeriggio con una merenda per tutti i partecipanti.

“Il successo dell’estate Sangiulianese dimostra quanto la nostra comunità sia viva e partecipativa, questi eventi non solo intrattengono, ma creano connessioni preziose tra i cittadini e il territorio – affermano il sindaco Matteo Cecchelli, l’assessora alla Cultura Angela Pisano e l’assessora alle politiche giovanili e presidente della Consulta del volontariato Roberta Paolicchi -. Il Settembre sangiulianese si conferma un’occasione importante per riscoprire il piacere di stare insieme, vivere le nostre piazze e partecipare attiva mente alla vita della comunità”.

