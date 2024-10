”Le fondamenta del marketing digitale” organizzato da Unikey Corporation

Scritto da admin• 11:04 am• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Tutto quello che c’è da sapere su “Le fondamenta del marketing digitale”: appuntamento in Via Umberto Forti, 5 a Montacchiello (Pisa) lunedì 11 novembre dalle ore 10 alle ore 18, con il corso di formazione organizzato da Unikey Corporation.

I relatori Umberto Macchi Digital Marketing Coach e Giulia Lazzerini esperta in social ci indicheranno la strada da percorrere e per esempio come gestire più social contemporaneamente, oppure come e perché utilizzare i social per il proprio business e ancora come posizionarsi in maniera adeguata su ogni social. Di questo e altro ancora parleremo approfonditamente e con diverse nozioni.



Per maggiori info e iscrizioni al corso telefonare al 339.8944881 oppure scrivere a marketing@unikeycorporation.it

