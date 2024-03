“Le Favole di Peter Pan”: un’avventura letteraria per i più piccoli a Terricciola

Scritto da admin• 8:22 am• Terricciola, Arte

TERRICCIOLA – Torna l’appuntamento con “Le Favole di Peter Pan”, organizzato dal Progetto Leggo Per Legittima Difesa. Peter Pan e i suoi magici collaboratori accolgono i più giovani Domenica 24 Marzo alle 11 nei Giardini Pubblici di Via Roma a Terricciola (adiacente all’Enoteca).

Si tratta di un’iniziativa gratuita che offre letture, racconti, storie e favole per stimolare la fantasia dei partecipanti. È necessaria la prenotazione per motivi organizzativi al numero 351.5944009 (anche tramite Whatsapp).

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso l’Enoteca di Terricciola, situata in Via Roma 49.

“Leggo per Legittima Difesa” è un progetto del Comune di Terricciola realizzato in collaborazione con Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS, con il sostegno economico del Consiglio Regionale della Toscana.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito leggoperlegittimadifesa.it.

