Le celebrazioni a Pisa della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

PISA – Come da tradizione, Pisa ha celebrato la giornata del 4 novembre con una serie di cerimonie nell’ambito della “Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, iniziate alle 9:30 con l’alzabandiera sul Ponte di Mezzo.

di Giovanni Manenti

A queste sono seguite le letture dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte di Sua Eccellenza il Prefetto Maria Luisa D’Alessandro e del Ministro della Difesa Guido Crosetto da parte del >Comandante della 46.ma Brigata Aerea Colonnello Luca Mazzini, per poi toccare al Sindaco di Pisa Michele Conti ed al Presidente della Provincia Massimiliano Angori rivolgere il loro pensiero alle Autorità Civili e Militari presenti, fra cui il Questore Dr. Raffaele Gargiulo, il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, i Consiglieri Regionali DiegoPetruccied Elena Meini, il Presidente del Consiglio Comunale di Pisa Andrea Bargagna e gli Assessori Giovanna Bonanno e Riccardo Buscemi.

Nel partecipare il pensiero del Capo dello Stato, la Prefetto Maria Luisa D’Alessandro ha ricordato: “nel suo messaggio il Presidente della Repubblica ha rivolto il proprio ringraziamento a tutte le forze armate italiane che custodiscono i diritti di tutti e che sono impegnate in missioni di pace, oltre a svolgere anche all’interno dei nostri confini un ruolo fondamentale sia per la difesa della patria che della libertà e di tutto ciò che la nostra Costituzione pone quale base delle scelte della comunità, ragion per cui credo che le celebrazioni del IV Novembre rappresentino un momento davvero solenne, oltretutto in una situazione internazionale che oggettivamente preoccupa tutti“.

Nel suo intervento, il Sindaco Michele Conti ha sottolineato: “oggi si celebra il IV Novembre, ovvero l’anniversario della vittoria a conclusione del primo conflitto mondiale, a ricordare l’Unità Nazionale e le Forze Armate, con queste ultime che ogni giorno sono impegnate sia sul nostro territorio che all’estero, dove in tanti purtroppo hanno perso la vita, tra cui voglio menzionare il nostro concittadino Nicola Ciardelli, che restò vittima di un attentato in Iraq nel mentre stava dando il proprio contributo alla Nazione, ragion per cui essere qui stamattina rappresenta un momento doveroso al fine di esprimere la nostra vicinanza alle Forze Armate ed a tutte quelle donne e quegli uomini che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza nazionale“.

Le celebrazioni sono poi proseguite, con la deposizione di altrettante Corone di alloro, alle 10:30 presso la Cappella ai Caduti all’interno della Chiesa di Santa Caterina, alle 11:00 presso il Giardino Caduti di Laconi G 222 Lupo 92 in via Carlo Del Prete, alle 11:40 presso il Monumento ai Caduti G 222 Lyra 34 in Largo Betti a Marina di Pisa, alle 12:10 presso il Monumento ai Caduti di Nassirya in via dei Fiori a Tirrenia ed alle 12:30 presso il Monumento ai Caduti della Grande Guerra in via Livornese a San Piero a Grado, per poi concludersi alle 15:30 in Ponte di Mezzo con la Cerimonia dell’ammaina bandiera, mentre alle ore 18:30 in Logge di Banchi è in programma il tradizionale Concerto della Società Filarmonica Pisana.

