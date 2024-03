“Le Avanguardie” a Palazzo Blu: incontro in Auditorium

Scritto da admin• 1:26 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Arriviamo al culmine della mostra “LE AVANGUARDIE. CAPOLAVORI DAL PHILADELPHIA MUSEUM OF ART”, ospitata nelle prestigiose sale di Palazzo Blu a Pisa dal 28 settembre 2023 al 7 aprile 2024.



L’evento finale, intitolato “Le Avanguardie a Palazzo Blu”, vedrà la partecipazione di Stefano Zuffi, storico dell’arte e consulente scientifico della mostra, giovedì 7 marzo 2024, alle ore 17:30, presso l’auditorium di Palazzo Blu.

Il Professor Stefano Zuffi guiderà il pubblico attraverso un viaggio nel mondo delle Avanguardie, esaminando le biografie dei grandi protagonisti della mostra e analizzando gli straordinari capolavori esposti nelle sale di Palazzo Blu.

Le opere delle Avanguardie europee custodite all’interno del Philadelphia Museum of Art rivestono un significato profondo e emblematico. È merito dei collezionisti, attraverso i loro lasciti, se il museo è cresciuto costantemente durante tutto il XX secolo. Marcel Duchamp, incaricato di esaminare i principali musei nordamericani per individuare la migliore collocazione per l’arte del Novecento, ha designato Philadelphia come la sede più appropriata. La presenza a Pisa di una selezione di dipinti e sculture del primo Novecento provenienti dal Philadelphia Museum of Art offre un’opportunità unica per ammirare alcuni dei punti di riferimento assoluti dell’arte europea e per tracciare un percorso attraverso i momenti salienti del “secolo breve”.

